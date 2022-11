Freisingerin (50) wird nach tagelanger Suchaktion gefunden

Die Freisingerin (50), die seit Montagabend vermisst wurde, ist gefunden worden. © Polizei

Glückliches Ende: Die 50 Jahre alte Frau aus Freising, die seit Montag vermisst wurde, ist am Mittwoch in Lerchenfeld gefunden worden.

Freising - Um die Frau zu finden, hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord, das die Vermisstenanzeige am Mittwochvormittag veröffentlicht hatte, befand sich die 50-jährige Frau „in einem psychischen Ausnahmezustand“.

Die Freisingerin hatte sich am Montag bis etwa 18 Uhr an der Katharina-Geisler-Straße in Freising aufgehalten, danach verlor sich ihre Spur.

Es lief eine große Suchaktion an, bei der neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Hubschrauber und Personensuchhunde eingebunden waren. Am Mittwochnachmittag wurde sie in Lerchenfeld gefunden. Zu weiteren Details gab es keine Auskunft seitens der Polizei. ft

