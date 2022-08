Freisingerin entdeckt durch Corona ihre Leidenschaft - und begeistert jetzt mit selbst gebackenen Torten

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Backen entspannt: In der Küche von Zainab Usman entstehen liebevolle und detailreiche Kreationen. © privat

Durch Corona hat Zainab Usman aus Freising ihre Leidenschaft entdeckt: Ihre selbst gebackenen Torten begeistern online wie offline viele Menschen.

Freising – Ein zweistöckiger Kuchen, unten Schoko, oben Vanille, beide gefüllt mit einer Beerensoße und überzogen mit Schokoladenganache. Dekoriert ist die Torte mit weißem und blauem Fondant, gekrönt von einem Heißluftballon und Wolken aus Zuckerpaste.

Diese Torte, deren Beschreibung allein schon dafür sorgt, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, war eine Premiere für Zainab Usman aus Freising. Die 34-Jährige hat sie vor zwei Jahren zum ersten Geburtstag für Söhnchen Musa gebacken – und dabei ein besonderes Talent entdeckt.

Schwarzwälder Kirsch ist ihr Favorit

Kuchen findet Usman, die aus Pakistan stammt, seit acht Jahren in der Domstadt lebt und an der TUM in Bioinformatik promoviert hat, schon immer gut: Als Fünftklässlerin versorgte sie ihre Schulkameraden mit selbst gemachtem Vanille-Cupcakes, ihr Favorit ist seit Langem Schwarzwälder Kirschtorte. „Mein Mann und ich lieben die.“

Als im Sommer 2020 Musas erster Geburtstag anstand, hätte Zainab Usman den am liebsten mit Familie und Freunden groß gefeiert. Doch die Pandemie durchkreuzte die Pläne. So disponierte sie kurzerhand um, backte neben der Heißluftballontorte auch Schoko- und Zitronenmuffins, probierte sich an Schokoriegeln und Orangenlollis und lieferte sie corona-konform an ihre Lieben aus. „Die waren total begeistert. Sie meinten, ich hätte Talent und solle unbedingt mehr davon machen“, erinnert sich Usman. Doch mit einem Kleinkind sei das nicht so einfach.

Einhorn zum Essen: Die Details aus Fondant sind selbst gemacht. © privat

Erst als sie vergangenes Jahr ihren Doktor in der Tasche hatte, war mehr Zeit – und so fing sie an, Torten für die Kinder ihrer Freundinnen herzustellen. Bei ihnen stehen Motivtorten hoch im Kurs: Usman backt Torten à la Cinderella und Eisprinzessin, formt die Hunde der beliebten Animationsserie Paw Patrol oder Figuren von Lego Ninjago. Gefragt sind aber auch Rennautos, Fische oder pausbackige Püppchen. Das dauert natürlich seine Zeit: „Einen Motivkuchen kann man nicht in drei Tagen machen.“

Im Kindergarten bastelte sie gerne mit Knete

Mit den Händen arbeitet Zainab Usman schon immer gerne. „Meine Mutter sagt, im Kindergarten war ich ein stilles Mädchen, aber Knete habe ich geliebt.“ Auch 30 Jahre später macht ihr das Modellieren immer noch Spaß – daher backt sie am liebsten Motivtorten. Zu filigran ist ihr nichts: Sie formt zarte Blümchen als Mähne für ein Einhorn genauso wie Schneekristalle, Wolken oder den Löwen, der auf einer Dschungel-Torte thront. „Beim Backen kann ich entspannen. Es ist schön, etwas Kreatives zu machen.“

Origami-Torten sind ein Online-Trend, den Zainab Usman ausprobiert hat. © privat

Inspiration holt sie sich meist online, auf Instagram oder Pinterest. „Ich probiere viel aus – zum Beispiel auch vegane oder glutenfreie Sachen. Und ich bin schon auch perfektionistisch“, gibt Usman zu und lacht. Macarons, das französische Baisergebäck, habe sie zum Beispiel extrem oft versucht. „Jetzt habe ich den Dreh endlich raus.“ Sie betont: „Mir ist es nun mal wichtig, dass das Ergebnis gut aussieht.“

Auf Instagram folgen ihr fast 2000 Leute

Dabei waren bislang alle Freunde und Bekannte begeistert von ihren Kreationen. Und auch auf Instagram, wo sie unter dem Namen „ffrostings“ zeigt, was in der heimischen Küche passiert, sparen die fast 2000 Menschen, die ihr folgen, nicht mit Lob.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aktuell tüftelt Tortenzauberin Zainab Usman an einer neuen Idee: Für seinen dritten Geburtstag, den er im August feiert, wünscht sich ihr Sohn Musa eine Minions-Torte. „Dieses Jahr kommen zum ersten Mal alle seine Freunde. Da muss der Kuchen besonders groß werden.“

Einen Torten-Traum, den sich Zainab Usman gerne noch verwirklichen möchte: „Ich will unbedingt mal eine Hochzeitstorte backen.“ Abnehmer dürften nicht schwer zu finden sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.