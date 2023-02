Freisings Altrocker legen ein kriminell gutes Konzeptalbum vor

Von: Andreas Beschorner

Starten durch: Kalle Wallner, Markus Grützner, Marc Turiaux und Yogi Lang (v. l.) © Privat

Die Freisinger Band RPWL präsentiert ihr neuestes Konzeptalbum„Crime Szene“. Ein Meisterstück, kriminell gut.

Freising – Sie haben es wieder getan: RPWL haben ihrer langen Liste an erfolgreichen und außergewöhnlichen Alben ein weiteres Meisterstück hinzugefügt: „Crime Scene“ heißt das Konzeptalbum, das am 17. März veröffentlicht wird, mit dem die Artrocker aus Freisinger Landen auf internationale Tour gehen und das nicht zu besitzen ein ungeheures Verbrechen wäre.

„Auf dem neuen Longplayer ,Crime Scene’ lenkt die bajuwarische Artrock-Institution ihre Aufmerksamkeit auf das Morbide, das Perverse, das Böse im Guten, die Abgründe des menschlichen Verhaltensspektrums in all seiner unvorhersehbaren Vielfalt, die dann manchmal auch so bizarr verstörend schlüssig daher kommt, wenn man denn ansetzt, sie ergründen zu wollen.“

RPWL hat sich nie Grenzen gesetzt, auch diesmal nicht

So beschreibt das Quartett selbst das, was in der guten Tradition vergangener Konzeptalben wie „Tales from Outer Space“ steht und was sich so ganz RPWL-typisch am Ende zu einem im besten Sinn des Wortes artifiziellen Kunstwerk formt, das den Hörer mitnimmt und eintauchen lässt in Klangwelten, in Bilder, in Emotionen.

Und an Emotionen mangelt es nicht: Da schweben musikalisch und kompositorisch die Fragen, wo Liebe endet und wo Manie beginnt, wo die Grenze zwischen krankhaftem Wahn und minutiöser, krimineller Akribie verläuft, über den sechs Songs. Thematisch tauchen in „Crime Scene“ Motive und Personen wie Karl Denke, der Kannibale von Münsterberg, oder der hoffnungslos liebende Heim-Präservator aus Florida, Carl Tanzler, auf. „Crime Scene“ ist ein weiteres Beispiel dafür, dass sich RPWL seit ihrer Gründung 1997 und ihrem Debüt „God has failed“ im Jahr 2000 noch nie Grenzen gesetzt oder gebeugt haben.

Ein Mix aus morbiden-düsteren Themen

In den sechs Tracks haben sich RPWL – das sind, falls man es noch nicht weiß, Kalle Wallner (Gitarre), Yogi Lang (Vocals und Keys), Marc Turiaux (Drums) und Markus Grützner (Bass) – auch wieder einmal auf intensive Reisen durch die eigene Bandvita, aber auch die jeweils eigenen Plattensammlungen, begeben. Herausgekommen ist ein Mix aus teils morbid-düsteren Themen wie das knapp 13-minütige „King of the World“ und „Life beyond Control“, das mit seinem Offbeat-Einsatz sicher zu den härtesten Stücken in der RPWL-Diskographie gehören dürfte. „Life in a Cage“ bringt das Kalkül des akribischen Sounddesigns dieses neuen RPWL-Albums auf den Punkt, nahtlos schließt sich „Red Rose“ daran an. „Pflaster auf Schusswunde als Prinzip“, so beschreiben es RPWL.

Yogi Lang kommentiert die neue Scheibe, er sei aus künstlerischer Perspektive schon immer von gesellschaftlichen und persönlichen Schattenseiten fasziniert gewesen. Kalle Wallner stellt die Gretchenfrage, wie man es denn mit dem Bösen an sich halte: „Wer macht uns zu dem wer wir sind? Ist es eine Frage der Genetik oder sind es doch die sozialen Umstände, unsere Kindheit, Schicksalsschläge, Druck oder Kränkungen?“

Kurz: Das „Böse“ bildet eines der Kernthemen auf „Crime Scene“, welches über das band-eigene Label Gentle Art of Music, im Vertrieb von Soulfood, am 17. März erscheint. Und dann geht es am 30. März los mit der Tour in Stuttgart. Weil das Beste zum Schluss kommt und doch das Gute siegt, endet die RPWL-Crime-Rundfahrt durch Europa am 22. April im Lindenkeller. Da nicht dabei zu sein, auch das wäre ein Verbrechen.

Gut zu wissen

Die Tracks: Victim Of Desire (8:16); Red Rose (5:35); A Cold Spring Day In ‘22 (4:21); Life In A Cage (6:11); King Of The World (12:51); Another Life Beyond Control (7:51).

Die Tonträger: Vinyl: schwarz/rot/blau, 180g, Download-Codes, Katalog-Nr. GAOM 073 LP CD: Digipak, Katalog-Nr. GAOM 073 CD Streaming/Digital weltweit auf allen Plattformen.

