Freisings Artrocker RPWL auf der Spur des Verbrechens

Von: Andreas Beschorner

Von spektakulären Kriminalfällen haben sich die Freisinger Artrocker RPWL inspirieren lassen. © RPWL

Auf ihrem neuen Album beschäftigen sich die Artrocker RPWL mit Verbrechen – Single als Vorbote veröffentlicht

Freising – Drei Jahre nach ihrem letzten Studioalbum bringen die Freisinger Artrocker von RPWL am 17. März eine neue Platte auf den Markt: „Crime Scene“ sein Name. Wie der Titel vermuten lässt, beschäftigt sich das Quartett darin musikalisch mit spektakulären Fällen aus der Kriminal-Historie.

RPWL- und Artrock-Fans müssen also noch zwei Monate warten, bis sie die neue Scheibe in Händen halten und genießen können. Doch einen Vorgeschmack auf das neueste Werk von RPWL, mit dem sie dann auch auf große Tournee gehen, gibt es bereits jetzt: Die Single „Victim of Desire“ kann man seit wenigen Tagen auf allen Streaming-Plattformen hören – und anschauen. Denn zum Stück gibt es ein aufwendig gedrehtes Video mit den RPWL-Mitgliedern und weiteren Akteuren – eine Art Mini-Tatort.

Die erste Single mit dem cineastischen Video „Victim Of Desire“ handelt von einem Serienmörder, der Frauen stellvertretend für das ihm früher zugefügte Leid umbringt. Das Werk im besten RPWL-Stil weckt die Spannung auf das ganze Album. Freuen dürfen sich die Anhänger der Band zudem auf das Abschlusskonzert der „Crime Scene“-Tour am 22. April im Lindenkeller zu Freising (Bericht über die CD folgt).

