Auszeichnung für Freisings Augustiner: Wo weder Gebäude noch Gebräu „lätschert“ sind

Teilen

Geschichtsträchtig und ausgezeichnet: (v. l.) Bürgermeisterin Eva Bönig, Martin Leibhard (Geschäftsführer Augustiner-Bräu Wagner KG), Vorsitzender Bernhard Reiml (Stadtbildpflegeverein ) und Architekt Reinhard Fiedler vor dem aufwendig sanierten Gebäude. © Lehmann

Der Freisinger Augustiner wurde mit dem Stadtbildpflege-Preis ausgezeichnet. Aber ein Detail fehlt noch.

Freising – Das Lob von Bürgermeisterin Eva Bönig war ein großes: „Wir bauen die Stadt um, wir wollen mehr Aufenthaltsqualität. Und genau solche Lokale, eingebettet in die historische Altstadt, tragen dazu bei.“ Der Grund ihrer zugewandten Worte: Am Dienstag wurde nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Freisinger Stadtbildpflege-Preis vergeben – und zwar für die Sanierung des ehemaligen Wirtshauses Daurer-Bräu samt Wiederbelebung als „Freisinger Augustiner“. Was allerdings bei der Preisverleihung vor Ort dem ehemaligen Stadtheimatpfleger Norbert Zanker trotz aufwendiger Sanierung sofort auffiel: „Wenn man genau hinschaut, dann merkt man gleich, dass da noch was abgeht!“

Das Café Haller ist unvergessen

Die Geschichte des heutigen Freisinger Augustiner ist eine lange – vom Daurer-Bräu im Jahr 1866 bis 1906, über das Café Haller von 1956 bis 1986 bis hin zur Eröffnung des Café Central im Jahr 1990. „Unser Stadtbild ist auch Zeuge unserer Geschichte“, betonte Bönig einleitend. Sie erinnerte sich daran, wie sie als Kind die Torten im Café Haller bewundert hatte – und auch daran, wie sanierungsbedürftig das Gebäude in den späteren Jahren des Café Central gewesen sei.

„Hier lebt jetzt wieder bayerische Wirtshauskultur“, freute sich auch der Vorsitzende des Vereins für Stadtheimatpflege, Bernhard Reiml, für den das Wirtshaus endlich wieder ein Ort für alle sei. Dass gerade diese Orte der bayerischen Begegnung immer weniger würden, beklagte anschließend Norbert Zanker anhand einer langen Liste von Freisinger Gasthäusern, die in der Vergangenheit in Freising ihre Türen zugesperrt hatten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Umso mehr freute es ihn, dass mit dem Augustiner nun wieder eine „richtige bayerische Wirtschaft“ in der Domstadt zu finden sei – oder wie er es formulierte: „Ja, der Preis ist berechtigt und stimmt.“ Eine Besonderheit, die Zanker regelmäßig nutze: den Durchgang als „inoffizielle Fußgängerzone“ und Abkürzung. Sein Fazit: „Das ist ein richtig farbiges Haus, ohne Sockel und ned so lätschert wie das Asamgebäude“.

Der Herrgottswinkel fehlt noch

Doch obwohl sich Norbert Zanker mit der Sanierung äußerst zufrieden zeigte, gefiel ihm eines so ganz und gar nicht: das Fehlen des Herrgottswinkels. Seine Frage in Richtung Augustiner-Chef Martin Leibhard war dann deshalb auch eine ganz unverblümte: „Ja, schamt’s ihr euch denn gar ned?“

Wie aufwändig die Sanierungsarbeiten von 2019 bis 2021 gewesen waren, davon berichtete anschließend der Architekt Reinhard Fiedler vom Büro Fiedler+Partner. Der Grund: „Es war eine historische Spurensuche. Da muss man schon sehr geduldig sein.“ Die Überführung vom Altbestand in eine neue Nutzung ist seiner Meinung nach erst gelungen, sobald die Leute sagen würden: „Jetzt ist es so, wie es immer war.“ Fiedler betonte: „Man braucht und bekommt viel Ehrfurcht vor den Handwerkern und Bauherren, die mit viel Liebe und Können das Gebäude errichtet haben.“ Er wünscht sich, dass das Gebäude „in dieser Form für die nächsten 100 Jahre besteht“.

Überreicht bekamen Fiedler als ausführender Architekt und Leibhard als Betreiber neben der Urkunde auch das traditionelle Kersch-Rötzel Weißbierglas. Leibhard konnte übrigens Zanker beruhigen: „Normalerweise gibt es bei uns immer einen geweihten Herrgottswinkel. Der ist allerdings der Pandemie zum Opfer gefallen – aber wir holen es nach!“ Und apropos „lätschert“: „Bei uns ist weder das Haus lätschert, noch das Bier“, meinte der Augustiner-Chef abschließend.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.