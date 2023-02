Freisings Ex-Landrat Hauner über Corona: „Ich denke, wir haben das gut hinbekommen“

Von: Andreas Beschorner

Der letzte Arbeitstag als Landrat fiel für Josef Hauner mitten in die Corona-Pandemie. © Landratsamt

Josef Hauner blickt auf den Landrat-Wechsel inmitten der Corona-Pandemie zurück. Er sagt: Wir haben das ganz gut hingekriegt.

Freising – Er war Landrat, als der erste Corona-Fall im Landkreis Freising auftrat: Josef Hauner (CSU). Doch bereits zwei Monate später endete seine Amtszeit, Nachfolger Helmut Petz (FW) übernahm die Geschäfte. Wie hat Hauner die Anfangsphase der Corona-Pandemie im Landkreis (siehe auch Sonderseite 4) erlebt? Und was waren seine Gedanken am 30. April 2020 – seinem letzten Arbeitstag? Das FT hat nachgefragt.

Herr Hauner, Sie waren zu Beginn der Pandemie im Landkreis noch im Amt. Was waren Ihre Gedanken?

Ich weiß noch, ich war an diesem Abend bei einer Volksmusikveranstaltung in Hohenbercha, als mich gegen 22 Uhr die Leiterin des Gesundheitsamts anrief und darüber informierte, dass wir jetzt auch im Landkreis den ersten Corona-Fall hätten. Es war etwas, was wir aber schon erwartet hatten. Danach gab es praktisch nur noch Corona. Und wir wussten anfangs freilich nicht, wie wir damit umgehen sollten. Gerade deshalb: Alle Achtung für die Mitarbeiter, die das alles dann doch so gut geregelt haben.

Haben Sie zu diesem Zeitpunkt vor drei Jahren vorausgesehen oder zumindest geahnt, dass die Pandemie so lange das Leben beeinflussen wird?

Nein, ich hätte damals nicht gedacht, dass sich das über Jahre hinzieht. Aber wir hatten die Bilder aus Bergamo vor Augen, alle wollten Masken, Handschuhe und andere Dinge. Nochmal: Ich denke, wir haben das gut hinbekommen, die Zusammenarbeit mit THW, Feuerwehr, BRK, Polizei und anderen war wirklich hervorragend. Ich halte es für unfair, wenn dann aus heutiger Sicht teilweise das Vorgehen von vor drei Jahren kritisiert wird.

War es schwer, sozusagen mittendrin die Verantwortung für den Landkreis abzugeben? Oder war es eher Erleichterung?

Die Frage hat sich mir damals gar nicht gestellt. Es war klar, dass ich bis zum 30. April im Amt bin. Und ich habe bis zum letzten Tag zu 100 Prozent gearbeitet – und das gerne, dabei meinen Amtsnachfolger gut eingearbeitet, wie er es ja auch selbst sagt. Aus heutiger Sicht ist es freilich schöner, das alles als Ruheständler zu verfolgen und nicht ständig gefordert zu sein, auch schwere Entscheidungen zu treffen. Ich erinnere nur an die Schließung von Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen.

Hatten Sie selbst auch Corona oder sind Sie verschont geblieben?

Ja, auch ich hatte Corona. Und zwar nach der vierten Impfung, aber mit einem milden Verlauf. Gott sei Dank.