Freisings FDP-Kreisräte wollen Dampf machen bei der S-Bahn-Verlängerung

Von: Andreas Beschorner

Selbst aktiv geworden in Sachen Busumfrage sind die FDP-Kreisräte Susanne Hartmann und Tobias Weiskopf. © FDP

Das Freisinger FDP-Kreisratsduo will weiter Druck machen und auch 2023 Gas geben. Etwa in Sachen S-Bahn-Verlängerung.

Landkreis – Sie sind ein Duo, sie verstehen sich als „Servicegruppe für die Bürger“: die beiden FDP-Kreisräte Susanne Hartmann und Tobias Weiskopf. Der „liberalen Tradition“ folgend hatten sie am Mittwoch zur digitalen Dreikönigs-Pressekonferenz geladen – Rückblick auf 2022 und Ausblick auf 2023 inklusive. Susanne Hartmann, die vor drei Monaten zur Bürgermeisterin in Fahrenzhausen gewählt wurde, sprach von einem „sehr erfolgreichen Jahr“ für die Kreistags-FDP.

Zahlreiche Anträge habe man gestellt – von der Beflaggung des Landratsamts mit der Ukraine-Flagge bis zur Bereitstellung von Hygieneartikeln in den Landkreisschulen –, die zum Großteil, wenn auch manchmal leicht verändert, angenommen worden seien. Doch in einem Punkt sind Hartmann und Weiskopf unisono „schwer enttäuscht“: dass die auf FDP-Antrag hin eingeführten Hybridsitzungen der Kreisausschüsse und des Kreistags in 2023 nicht weitergeführt werden. Mit teils „hanebüchenen Argumenten“ und unzutreffenden Vorurteilen sei da eine zeitgemäße und sinnvolle Erleichterung wieder abgeschafft worden – eine Entscheidung, die laut Hartmann „einen Rückschritt an Kommunikation und Intelligenz“ bedeute.

Die FDP will unbedingt wieder hybride Sitzungen

Doch die FDP gibt nicht auf: Man werde Hintergrundgespräche führen, werde sich für eine noch bessere Technik einsetzen und möglicherweise auch Sanktionsmaßnahmen für eventuelle Verstöße von Kreisräten anregen, um auf dieser Basis dann die neuerliche Einführung hybrider Sitzungen zu erwirken. Weiter dranbleiben wird die Kreistags-FDP auch in Sachen U 6-Verlängerung: Zwar führe auch die unter FDP-Verkehrsminister Volker Wissing neu konzipierte Bewertungsmatrix nicht dazu, dass das Konzept wirtschaftlich darstellbar sei, aber man werde trotzdem weiter Druck machen. Heuer werden sich Vertreter des Bundesverkehrsministeriums die Lage vor Ort anschauen.

Ein Thema, das sich aus 2022 ebenfalls noch ins Jahr 2023 (und weit darüber hinaus) erstrecken wird, sind die Schulen: Weiskopf bekräftigte die Haltung der FDP, dass ein Neubau der Berufsschule dringend notwendig sei, und erneuerte seine Kritik daran, dass in Sache JoHo-Übernahme durch den Landkreis „eine Kompromissfindung zwischen Stadt und Kreis nicht gut gelungen“ sei. Den Beschluss, das JoHo nun so zu übernehmen, werde man freilich mittragen, dann gelte es aber, schnell festzulegen, wie es weitergehen soll: Generalsanierung, Neubau am jetzigen Standort oder Neubau an anderer Stelle.

Die Busumfrage machen die Liberalen jetzt selbst

Und dann gab es noch etwas ganz Brandaktuelles: Nachdem ein Antrag der FDP zur Durchführung einer „großen Busumfrage“ von der Verwaltung mit dem Hinweis abgelehnt worden sei, so eine Umfrage werde jährlich durchgeführt, man bisher aber noch keine gesehen habe, werde man nun selbst aktiv: Unter www.busumfrage.de könne man ab sofort einen Monat lang an einer Befragung zum ÖPNV im Landkreis mit allen seinen Aspekten teilnehmen. Dann werde man die Daten auswerten und dem Landratsamt zur Verfügung stellen, so Weiskopf. Schließlich sei man ja eben „die Servicegruppe für die Bürger“. Und man gelte, so Hartmann, bei den Kreistagskollegen als „die jungen Wilden – also er der Junge und sie die Wilde“.

Ermahnungen mancher Kreisräte, man solle sich als Neuling das Geschehen im Kreistag erst einmal sechs Jahre schweigend anschauen, quittierte Hartmann so: „Ja, wo leben wir denn?“

