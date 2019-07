Freisings feinstes Musik-Festival

Handgemachte Musik, ein tiefenentspanntes Publikum. Das war Freisings Bonfire-Festival.

Freising– Bonfire – das ist handgemachte Musik am Lagerfeuer. Dazu gehören aber auch schönes Wetter und laue Sommerabende. Und deshalb nahmen Marc Hanow und Julian Hobmeier, die Organisatoren und Erfinder des „Bonfire“, am Samstag immer wieder ihr Smartphone zur Hand, um den Wetterradar zu checken. Denn das Bonfire Festival auf dem Schafhof sollte weder davongespült werden noch wollte man ohne große Not auf die wundervolle Open Air-Atmosphäre verzichten und in das Tonnengewölbe umziehen. Und dank Wetterradar lag man mit der Entscheidung, die Singer und Songwriter unter freiem Himmel singen und spielen zu lassen, genau richtig.

Bevor Hanow und Hobmeier als Apollon’s Smile den wunderbaren Abend voller ehrlicher und feiner Musik beendeten, hatte die Bühne ganz verschiedenen Künstlern gehört, die allesamt zwei Dinge gemeinsam hatten: die Leidenschaft für echten Folk und die Gitarre.

Elena Rud und ihre E-Gitarre: Wow!

Den Auftakt hatte Filip gemacht, der mit seinem Auftritt zufrieden war. Und nicht nur er. Auch die Besucher, die zu so früher Stunde noch nicht so zahlreich den Schafhof bevölkerten, waren sichtlich und hörbar angetan von dem, was Filip zu bieten hatte. Dann betrat Elena Rud die kleine Bühne. Sie und ihre E-Gitarre. „Melancholic Love Shit” oder „Soft Grunge“ – so bezeichnet die Münchnerin ihren Stil, poetisch, ästhetisch, ein ganz kleines bisschen „depri“. Und trotzdem doch so schön.

Aus Dresden angereist war Martin Seidel. Der Mann, der aussieht, als könnte er kein Wässerchen trüben, dem man auf den ersten Blick keine Singer-Songwriter- oder Musikkarriere zutrauen würde, bewies, dass man sich von Äußerlichkeiten nicht lenken lassen darf: Kraftvoll, überzeugend, irgendwo zwischen Folk, Alternative, Pop und Country angesiedelt, spielte Seidel vor allem Songs aus seinem ersten Soloalbum: „Comin‘ Home“.

Warum nicht auch mal traurige Songs?

Den nächsten Mann auf der Bühne kennt man in Freising gut: Clemens Ripp, der schon in diversen Bands aus Freisinger Landen mitgespielt und erst im März dieses Jahres sein erstes eigene Album veröffentlicht hat. Der Titel: „Assorted Sad Songs for Hilarious Occassions“. Das passte für den Samstag: Das Festival war eine dieser wahrlich fröhlichen Gelegenheiten, bei denen man trotzdem auch mal etwas traurigere Songs hören wollte. Clemens Ripp hat diese Erwartungen erfüllt.

Dann war gefühlvolle Frauenpower angesagt: Moni und Karo Lynn – die eine aus Bayern, die andere aus Leipzig, beide schon überregional bekannt, beide vor allem aber auch ehrlich, wahrhaftig, voller Emotionen, mitreißend und zupackend. Da wurde die Seele des Publikums gestreichelt, das sich inzwischen auch mit Getränken und Essen gestärkt hatte.

Und dann: Appllon‘s Smile!

Und dann – natürlich! – Apollon’s Smile: die Unermüdlichen, die Musiker, die nicht nur Musik machen, sondern auch immer wieder neue Ideen für Festivals haben. Mit Songs aus ihren Alben „Real Dreams“ und „Real Unplugged“ ging ein Abend zu Ende, bei dem man angesichts der Love & Peace-Atmosphäre immer mehr den Blick auf den Wetterradar vergaß und nur noch in schönen Melodien, starken Texten und im Geruch des Lagerfeuers schwelgte.

Außerdem interessant: Feiern in Freisings größtem Biergarten: So schön war das 40. Altstadtfest