Freisings Ferienkinder waren Feuer und Flamme

Hoch hinaus ging es im Korb der Drehleiter unter den Augen von Jennifer, Daniel und Christopher. Höhenangst kannten die Nachwuchs-Feuerwehrler übrigens nicht. Das Kommando lautete vielmehr: „Noch höher!“ © Lehmann

Freisings Nachwuchs lernte die Arbeit der Feuerwehr kennen und war gleich selbst Feuer und Flamme.

Freising – Auf der einen Seite gab es eine meterhohe Stichflamme, ein paar Meter weiter rauchte es gewaltig aus einem offenem Fenster und daneben spritzte eine enorme Wasser-Fontäne in die Höhe. Was auf den ersten Blick beinahe wie ein Brand in der Dr.-von-Daller-Straße in Freising aussah, war auf den zweiten der äußerst beliebte Kindertag bei der Freiwilligen Feuerwehr Freising im Rahmen des Ferienprogramms, der von der Stadtjugendpflege organisiert wird.

Am Lösch-Trainer wurde richtig Gas gegeben

Auf der Feuerwache 1 der Freisinger FFW ging es buchstäblich heiß her, denn am Lösch-Trainer, einer Art Highspeed-Grill, wurde richtig Gas gegeben. „Das ist wichtig, um den Kindern ein wenig die Angst vor dem Feuer zu nehmen“, erklärte Zugführer Tobias Seidl. Die Mädchen und Buben standen natürlich in gebührendem Sicherheitsabstand entfernt, heiß wurde es trotzdem ziemlich schnell.

Noah allerdings machte kurzen Prozess mit der Stichflamme und löschte sie zügig mit einem CO2-Feuerlöscher. „Das war sowas von cool, ein totales Erlebnis“, sagte der 14-Jährige, der sich durchaus vorstellen kann, sich demnächst bei den Freisinger Floriansjüngern anzumelden. Möglich sei das auf jeden Fall, wie Tobias Seidl betonte – ab 14 Jahren können Interessierte in der Jugendgruppe die ersten Erfahrungen sammeln.

Löschen will geübt sein: Wie es geht, lernten die Ferienprogramm-Kinder wie Sophia beim Feuerwehrtag in Freising. David von der Jugendfeuerwehr sicherte das Ganze. © Lehmann

Fünf Stationen hatten die Feuerwehrler hergerichtet

Aber natürlich war das noch längst nicht alles, was die Kids auf der Feuerwache erleben konnten. Fünf Stationen hatten die Floriansjünger mit Herzblut und Liebe zum Detail hergerichtet. Für die erste musste man schwindelfrei sein: Es war ein kleiner Ausflug im Korb der großen Drehleiter. Aber von wegen Angst: „Noch höher, noch höher!“, war stattdessen sehr häufig von der Drehleiterspitze zu hören.

„Keine Sorge, das ist kein echter Rauch“ beruhigte Feuerwehrler Marcel Hude die Kinder, denn drastisch sah es auf jeden Fall aus bei der Brandsimulation an der Wehr. „Ist nur eine Nebelmaschine“, verriet Tobias Seidl, während sich zwei Kameraden ruckzuck im Fahrzeug für den Atemschutz-Einsatz bereit gemacht hatten. Via Wärmebildkamera konnten dann die Kinder die fingierte Rettungsaktion in einem der Aufenthaltsräume beobachten, was für allerlei Staunen aufgrund der guten Bilder gesorgt hat.

Letzter Alarm: Die Pommes werden kalt!

„Fest zuschlagen!“ lautet währenddessen das Motto in der benachbarten Fahrzeughalle. Karim Hamed und Jens Niethammer, zwei Floriansjünger mit Leib und Seele, kennen nämlich das „Problem“ mit den Wand-Feuermeldern, an denen eine Scheibe eingeschlagen werden muss – es schaut leichter aus, als es ist, weshalb sie auch einen Schuh als Hilfsmittel empfehlen. Von den beiden konnten die kleinen Feuerwehrler in spe auch noch Einiges über die Geschichte der Freisinger Feuerwehr und über Brände im Allgemeinen lernen. Auf dem Hof spritzte es währenddessen gewaltig, denn Benedict Seidel führte gerade vor, welch enormer Druck sich in den Wasserschläuchen aufbaut.

Was am eindrucksvollsten war, das konnte Thibault (14) allerdings gar nicht so genau sagen: Ihm gefiel alles sehr gut. Und auch er will sich überlegen, ob er demnächst die Freisinger Wehr unterstützen möchte. Allerdings wurde dann plötzlich der Wasserhahn zu- und die Nebelmaschine abgedreht, weil ein ganz besonderer Alarm durch die Feuerwache 1 schallte, der ganz ohne Martinshorn und Blaulicht auskam, nämlich: „Antreten, Mittagessen! Schnell – die Pommes werden kalt.“

Richard Lorenz

