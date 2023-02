Freisings Feuerwehren haben den Katastrophenmodus gut bewältigt

Alle Schwierigkeiten gut gemeistert: Landrat Helmut Petz (9. v. l.) und Kreisbrandrat Manfred Danner (9. v. r.) mit der neuen Führungsmannschaft der Kreisfeuerwehren. Nicht auf dem Bild sind Kreisbrandinspektor Josef Maier sowie die beiden Kreisbrandmeister Alexander Littel und Erich Frank. © Lehmann

Landrat Helmut Petz bestellte jetzt die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister offiziell. Und er dankte den Einsatzkräften für ihre Leistung im Krisenmodus.

Freising - Im Juli 2022 ist Manfred Danner wiedergewählt worden und ist seither in seiner zweiten Amtszeit als Kreisbrandrat. Inzwischen hat er auch seine Unterstützungskräfte in der Kreisbrandinspektion bestimmt. Landrat Helmut Petz bestellte jetzt die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister offiziell und überreichte ihnen die Urkunden.

Im Wesentlichen hat sich die Mannschaft nicht verändert. Die „alten“ sind die „neuen“ Kreisbrandinspektoren und -meister. „Wir werden uns in den kommenden Jahren aber verjüngen, weil ein paar von euch die Altersgrenze erreichen und die Inspektion verlassen werden“, berichtete Kreisbrandrat Danner. Er bedankte sich für die „Zusammenarbeit und Loyalität in den vergangenen sechs Jahren“.

Petz: Alles funktioniert tadellos

Etwa die Hälfte dieser Zeit habe er als Landrat aktiv miterlebt, sagte Helmut Petz. „Und in dieser Zeit waren wir, waren Sie, eigentlich ständig im Katastrophenmodus.“ Corona, Ukraine-Krieg, Flüchtlingswelle – eine Herausforderung überlagerte die andere. „Aber ich habe bemerkt, wie tadellos die Einsatzkräfte unserer Feuerwehren und Hilfsorganisationen funktionieren. Das ist beeindruckend.“ Die Ehrenamtlichen seien der Verwaltung stets eine große Stütze gewesen, wofür sich der Landrat herzlich bedankte. „Strukturen, Einsatzbereitschaft, Gemeinsinn: Sie haben alles, was man braucht, um Katastrophen zu meistern.“

„Spannend und aufregend“ seien die vergangenen sechs Jahre gewesen, bestätigte Manfred Danner. „Der Krisenmodus hat uns gebremst, aber wir stehen trotzdem gut da und haben einiges auf den Weg gebracht.“

Kreisbrandrat hofft auf Realisierung des Ausbildungszentrums

Der Kreisbrandrat betonte, die ersten Schritte in Richtung eines Feuerwehrausbildungs- und Katastrophenschutzzentrums seien getan. „Ich hoffe, wir erleben noch in Ihrer Amtszeit den Spatenstich“, sagte er in Richtung Landrat.

Neben diversen Bränden habe es Großeinsätze wie Flugzeugabstürze und Starkregenereignisse gegeben, dazu die Schneekatastrophe in Traunstein Anfang 2019, als man fünf Tage lang vor Ort tatkräftig anpackte, und der großflächige Stromausfall in Moosburg nach dem Sturm im Juni 2022. „Zum Glück hatten wir kein Hochwasser.“ Danner war es ein Anliegen, sich auch bei den Verantwortlichen am Landratsamt zu bedanken, die „immer ein offenes Ohr für uns haben“.

Folgende Führungskräfte wurden neu bestellt:

■ Kreisbrandinspektoren: Helmut Schmid (Abschnitt FS/Land 2), Josef Maier (FS/Land 3), Andreas Müller (FS/Land 4) und Helmut Baur (FS/Land 5).

■ Kreisbrandmeister: Michael Hinterholzer (FS/Land 2/1), Reinhold Jasch (FS/Land 2/2), Alexander Littel (FS/Land 3/1), Erich Frank (FS/Land 3/2), Johannes Neumair (FS/Land 4/1), Roman Bittrich (FS/Land 4/2), Michael Wagensonner (FS/Land 5/1) und Markus Forster (FS/Land 5/2).

■ Stadtbrandinspektor: Oliver Sturde (FS 1).

■ Fach-Kreisbrandmeister: Franz Rauch (PSNV), Wolfgang Weiß (EDV), Christian Riedl und Florian Ferdinand (Ausbildung) Prof. Dr. Holger Schmid (Feuerwehrarzt), Stephan Steinberger (Atemschutz), Roman Bittrich (Kreisjugendwart), Sebastian Brendel (Öffentlichkeitsarbeit) und Michel Reffgen (Einsatz und Katastrophenschutz).

■ Die Kreisbrandinspektion ist im Internet unter https://kfv-freising.de/inspektion/organigramm zu finden.

