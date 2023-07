Freisings Finanzen: Es fehlen noch immer viele Millionen

Finanzausschuss Freising

Freisings Finanzen standen erneut zur Debatte: In einer neunstündigen Marathonsitzung hat der Finanzausschuss das Gutachten zur Haushaltskonsolidierung durchgearbeitet.

Freising – Der Haushalt der Stadt Freising befindet sich in einer bislang nie dagewesenen Schieflage. Es fehlen aktuell rund 16 Millionen, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Der Schuldenstand wäre – hätte die Kommunalaufsicht nicht mit einer Rüge die Notbremse gezogen und die Stadt mit einer Haushaltssperre reagiert (wir haben berichtet) – zum Jahresende auf geschätzt 155 Millionen angewachsen. Jetzt liegt die größte Arbeit noch vor den politisch Gewählten – nämlich den Haushalt tatsächlich auszugleichen, das genannte millionenschwere Defizit zu beseitigen.

Den ersten Schritt in diese Richtung ist der Finanzausschuss am Montag gegangen: Neun Stunden lang hat man die Punkte aus dem BKPV-Gutachten zur Konsolidierung des Haushalts (siehe Info) Punkt für Punkt abgearbeitet, hat dabei vorgeschlagene Einsparpotenziale, aber auch alle Möglichkeiten, weitere Einnahmen zu generieren, diskutiert. Das Fazit von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher: „Es war wichtig, sich mit der Vielzahl der Themen auseinanderzusetzen – vor allem im Hinblick auf die kommenden Haushaltsberatungen.“ Eschenbacher sieht in der Marathonsitzung zur Verbesserung der Finanzlage Freisings vor allem einen Erfolg: „Alle, die dabei waren, sind sensibilisierter.“ Eine konkrete Summe, wie viel am Ende der Sitzung unterm Strich eingespart wurde, kann allerdings nicht genannt werden: Vieles muss in der Verwaltung erst noch überprüft und vorbereitet bzw. vom Stadtrat final genehmigt werden.

+ OB Tobias Eschenbacher: „Jetzt sind alle sensibilisierter.“ © Archiv

Einen Teil der erforderlichen Einsparungen hat die Stadt Freising, wie Eschenbacher sagt, bereits umgesetzt. Als Beispiel nannte er den Abbau des Personalüberhangs im Standesamt (Einsparung: 100 000 Euro) oder aber die Änderung der kommunalen Lastenradförderung, die mit 57 000 Euro positiv zu Buche schlägt.

Das Gremium ist zudem in der Sitzung vielen Vorschlägen des BKPV-Gutachtens nachgekommen – etwa bei der Kürzung des Kulturfonds, der Reduzierung der Obstbaumförderung oder der Aussetzung des Wissenschaftspreises Weihenstephan für 2024 (Einsparung: 20 000 Euro), die Eschenbacher als Beispiele nannte, die aber in Summe eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sind.

Und dann sind da die unumgänglichen Gebührenerhöhungen, die freilich Diskussionsstoff lieferten. Einiges wurde bereits erhöht, wie etwa die Zweitwohnungssteuer oder die Gebühren für Kindertagesstätten. „Bei dem, was schon beschlossen ist, können wir mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von etwa 150 000 Euro rechnen.“ Dem stehen Ausgabensteigerungen in den jeweiligen Bereichen gegenüber, weswegen der Posten nicht 1:1 zur Konsolidierung beitrage.

Und auch, wenn der Stadtchef zufrieden ist mit der konstruktiven Sitzung und der sachlich geführten Debatte und auch damit, dass die Mitglieder des Finanzausschusses sich intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben, verschließt er die Augen vor der Realität nicht: „Nachdem das Ziel der Konsolidierung eine Verbesserung des Verwaltungshaushalts sein muss, der derzeit nur durch eine Zuführung des Vermögenshaushalts in Höhe von etwa 16 Millionen ausgeglichen werden konnte, wäre dies somit der Betrag, der eingespart, beziehungsweise mehr eingenommen, werden müsste.“ Davon ist man definitiv weit entfernt.

Was die Fraktionen zum Ergebnis der langen Sitzung sagen und wo konkret die Bürgerinnen und Bürger den Sparzwang sofort zu spüren bekommen werden.

Das Gutachten und der Rüffel der Kommunalaufsicht

Das Gutachten zur Konsolidierung des Haushalts haben die Stadträte bereits 2021 beim Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband in Auftrag gegeben. Denn bei den Beratungen zum Haushalt 2021 wurde festgestellt, dass bis 2024 der Schuldenstand 230 Millionen Euro sein könnte. Alle waren sich einig, dass es so nicht weitergehen kann, man beauftragte das Gutachten, das Einsparpotenziale offenlegen sollte.

In den Haushaltsberatungen für 2023 waren die Ergebnisse noch nicht eingearbeitet worden. Im Dezember wurde der Haushaltsplanentwurf mit einer Neuverschuldung von 60 Millionen Euro beschlossen – was den Rüffel der Kommunalaufsicht nach sich zog, die eine Neuverschuldung von nur 55 Millionen Euro genehmigte. Der Rotstift wurde angesetzt, der abgespeckte Haushalt genehmigt.