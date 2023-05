Freisings Finanzen in Schieflage: Stadtrat beschließt abgespeckten Haushalt

Von: Andrea Beschorner

Der Haushalt der Stadt Freising wurde in abgespeckter Version genehmigt, Freising ist wieder handlungsfähig. © IMAGO / Lobeca

Das Freisinger Stadtratsgremium hat den modifizierten Haushaltsplan auf den Weg geschickt. Die Mitglieder zeigten sich dabei selbstkritisch.

Freising – Die gute Nachricht: Die Stadt Freising ist finanziell wieder handlungsfähig. Nachdem der Haushaltsplan für das Jahr 2023 von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt worden war, hieß es, den Rotstift anzusetzen (wir haben berichtet). Kämmerer Johannes Hutter hatte den Finanzplan in Rekordzeit wieder „auf Spur“ gebracht, das modifizierte Zahlenwerk lag am Montag sowohl dem Finanzausschuss als auch dem Stadtrat in einer Sondersitzung zur Genehmigung vor. Zwar wurde der Haushalt von beiden Gremien abgesegnet – im Stadtrat mit der Gegenstimme von Jens Barschdorf (FDP). Aber: Das große Aufatmen blieb aus. Dafür gab es viele mahnende, viele selbstkritische Worte in den Sitzungen. Und es gab eine Menge Lob für den Kämmerer und seine Arbeit mit dem Finanzplan.

Freisings Stadtpolitikerinnen und -politiker sind sich fraktionsübergreifend der prekären finanziellen Lage bewusst. Alle wollen dasselbe: Freising finanziell wieder auf Kurs bringen. In schweren Zeiten heißt’s nun, und das wurde bei den Wortmeldungen deutlich: Das Stadtratsgremium muss zusammenhalten.

Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt

„Wir müssen korrekter arbeiten, nicht mehr jede Eventualität in den Haushalt einstellen, sondern nur noch Dinge, die am Ende auch sicher abgerufen werden.“ Das muss laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher die künftige Marschroute sein. Er sprach von einem wichtigen Zwischenschritt, den die Stadt Freising mit der Genehmigung des angepassten Haushalts nun gemacht habe. Die Kommunalaufsicht hat laut Kämmerer Johannes Hutter auch schon ihre Zustimmung signalisiert. Doch mehr als eben ein Zwischenschritt –und auch das wurde sehr deutlich – ist es tatsächlich nicht. Ganz nach dem Motto: Nach dem genehmigten Haushalt 2023 ist vor den Haushaltsberatungen 2024. Und hierfür riefen alle Fraktionen zu mehr Disziplin auf.

„Heute machen wir uns lediglich formell handlungsfähig. Wir müssen das strukturelle Problem im Verwaltungshaushalt endlich angehen. Da werden harte und unliebsame Entscheidungen getroffen werden müssen“, sagte etwa Rudi Schwaiger (CSU). Das strukturelle Defizit im Verwaltungshaushalt müsse weg „sonst holt uns das immer wieder ein.“

Auf das fette Minus im Verwaltungshaushalt in Höhe von 20 Millionen Euro ging auch Peter Warlimont (SPD) ein. „Wir alle müssen viel ernsthafter daran arbeiten, wieder in Balance zu kommen“, mahnte er.

Prioritäten müssen festgelegt werden

Nach außen würde das Gesamtgremium immer noch den Eindruck vermitteln, „als würden die Dinge von selbst wieder gut werden“. Die politisch Verantwortlichen „haben keinen nennenswerten Puffer eingebaut“, obwohl die Rücklagen aufgebraucht seien, „haben gedacht, die Gewerbesteuer würde immer so weiter sprudeln“ und haben sich „bei vielen Projekten von deren Schönheit hinreißen lassen“, wie Warlimont sagte, der – analog zur Rechtsaufsicht – eine Prioritätenliste forderte. Die Stadt Freising stehe damit vor Fragen „größter Tragweite“.

Jens Barschdorf (FDP) kündigte an, dagegen zu stimmen, weil „die grundsätzlichen Probleme, die im ersten Haushalt drin waren, immer noch da sind“. Eschenbacher erklärte hierzu, es sei nun darum gegangen, schnell wieder handlungsfähig zu sein – für das gesamte Portfolio an Änderungswünschen sei keine Zeit gewesen.

Wichtiges bleibt unangetastet

Finanzreferentin Monika Schwind (FSM) war froh, dass wichtige Bausteine, die die Stadt Freising zukunftsfähig machten, wie die Innenstadtsanierung und dringende infrastrukturelle Maßnahmen, nicht angefasst wurden. Dennoch dürfe man die Schieflage im Verwaltungshaushalt nicht aus dem Blick verlieren: Denn: „Das Prinzip Hoffnung hilft nicht weiter.“

Da es keine Kürzungen bei den Freiwilligen und sozialen Leistungen gebe, und man den Rotstift sehr behutsam angesetzt habe, könne seine Partei dem Haushalt zustimmen, sagte Nicolas Graßy (Linke).

Keine Finanzmittel unnötig binden

Einer, der das Finanzbild der Stadt Freising weniger schwarzmalte, war Sebastian Habermeyer (Grüne): „Wir hatten schon Situationen, da war es noch knapper, noch krasser.“ Freising müsse sich davon verabschieden, finanzielle Mittel zu binden, indem man viele Projekte in den Haushalt einstelle, die am Ende ohnehin nicht umgesetzt würden. „Schwarzmalerei bringt uns jetzt nicht weiter – mit Optimismus und Zusammenarbeit kriegen wird das schon hin.“

Die Fraktion der Grünen und auch die SPD haben bereis ihre Hausaufgaben gemacht und Vorschläge für die Prioritätenliste erstellt. Habermeyer forderte die anderen Parteien auf, das möglichst schnell auch zu tun. Am Ende wurde der Beschluss vom Dezember aufgehoben, sodass der neue Hauhalt auf den Weg geschickt werden konnte – mit einer Gegenstimme.

Das Streichkonzert in Zahlen

Der Verwaltungshaushalt im ursprünglichen ersten Haushaltsplan 2023 belief sich auf ein Volumen in Höhe von 144,6 Millionen Euro, der nun abgesegnete neue Ansatz beträgt 142,5 Millionen.

Im Vermögenshaushalt war der alte Ansatz 110,2 Millionen Euro, hier konnte man durch Einsparungen das Volumen auf 97,6 Millionen Euro senken. Auch wenn die Reduzierung des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushalts mit rund 1,1 Millionen Euro auf den ersten Blick relativ gering erscheint, gilt es zu beachten, dass diese Reduzierung Folgendes beinhaltet: Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes müssen nicht mehr 19,6 Millionen Euro, sondern nur noch 16,4 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Im Vermögenshaushalt wurden die größten Einsparungen im Bereich Bau- und Wohnungswesen sowie Verkehr erreicht: Im alten Entwurf hatte man Ausgaben von 23,1 Millionen Euro vorgesehen, jetzt sind es noch 17,7 Millionen.