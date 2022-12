Neubau der Feuerwache 2 bleibt dringlichstes Projekt der Freisinger Floriansjünger

Ehrung für besondere Verdienste um den Feuerwehrverein: Andreas Meyer (2. v. r.) erhielt die silberne Ehrennadel. Es gratulierten: (v. l.) stellvertretender Vorsitzender Andreas Glück, Vorsitzender Thilo Kachel und Stadtbrandinspektor Oliver Sturde. © Feuerwehr

Viel zu berichten hatte die Führungsriege in der Dienst- und Mitgliederversammlung der FFW Freising. Wichtigstes Thema: die Feuerwache 2 in Lerchenfeld.

Freising - Es sind auch für die Feuerwehr keine einfachen Zeiten, das wurde am Donnerstag schnell deutlich. Und so wollte Bürgermeisterin Eva Bönig in ihrem Grußwort auch mit etwas Positivem anfangen und bedankte sich für den „tollen, geselligen Kulturempfang“, der im Juli in der Hauptfeuerwache stattgefunden hatte. Zum Neubauprojekt Feuerwache 2 stellte Bönig den aktuellen Zeitplan dar, wonach derzeit die Fachplanung laufe und mit einer Fertigstellung im Jahr 2025 zu rechnen sei. Sturde wertete die detaillierten Planungen in den nächsten Wochen als positives Zeichen, dass alles nach Plan läuft.

Sehr wohl zu Verzögerungen kommt es laut Kommandant Oliver Sturde bei mehreren Fahrzeugbeschaffungen. Lieferzeiten bei Fahrgestellen von mehr als einem Jahr seien derzeit die Regel. Zudem komme es zu erheblichen Preissteigerungen von über 20 Prozent.

Während der Pandemie den Begriff „Kritische Infrastruktur“ mit Leben und Kontinuität erfüllt

Bönig bedankte sich bei den rund 120 anwesenden Feuerwehrleuten, dass sie während der Pandemie den Begriff „Kritische Infrastruktur“ mit Leben und Kontinuität erfüllt und den Dienstbetrieb zuverlässig aufrechterhalten hätten. Beeindruckt zeigte sie sich vom Zusammenspiel der Helfer beim Großbrand auf dem Eggertshof im August. Dort habe man Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und ein Miteinander gespürt, das für die Geschädigten sehr hilfreich gewesen sei, so Bönig.

Den Katastrophenschutz im Landkreis Freising sieht sie gut aufgestellt. Auch hier engagiert sich die Freisinger Feuerwehr: Sturde erläuterte das sogenannte „Leuchtturmprojekt“ des Landkreises, dessen Ziel es ist, im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls die Feuerwehrgerätehäuser innerhalb kürzester Zeit zu „beleuchteten“ Notrufmeldestellen für die Bürger hochzufahren. Im Stadtgebiet wurden bereits die nötigen Voraussetzungen geschaffen.

Feuerwehr hilft bei der Umfunktionierung der Schulturnhalle in eine Notunterkunft

Zudem wird in den nächsten Tagen abermals die Realschulturnhalle Gute Änger mit Unterstützung der Feuerwehr zu einer Notunterkunft für Geflüchtete vorbereitet. „Keiner findet’s toll, aber es hilft leider nichts“, sagte Bürgermeisterin Eva Bönig zur geplanten Umfunktionierung der Schulturnhalle in eine Notunterkunft.

Vorsitzender Thilo Kachel berichtete vom Vereinsleben, das wieder deutlich Fahrt aufgenommen habe. Er hob dabei das nachgeholte Jubiläum der Feuerwehr Marzling hervor, bei dem sich die Freisinger als Patenverein besonders engagiert hätten und man die Patenschaft auf eine neue Basis gestellt habe. Ob Oldtimergruppe, Jugendfeuerwehr oder Spielmannszug: „Der Verein ist die Basis für das Miteinander in der Mannschaft“, sagte Kachel.

Am Ende der Versammlung galt es noch, eine besondere Ehrung vorzunehmen: Mit Hauptlöschmeister Andreas Meyer wurde ein Kamerad geehrt, der „einfach immer da ist und sich einbringt“ – ohne großes Aufsehen um sein Engagement, egal ob im Einsatz, bei der Oldtimergruppe oder als Nikolaus, so Kachel. Dafür gab’s die silberne Ehrennadel des Vereins.

Florian Wöhrl