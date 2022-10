Freisings Freie Wähler schicken wieder Benno Zierer ins Rennen

Bewährtes Trio: Die Freien Wähler ziehen mit Rainer Schneider (Bezirkstag, Liste), Marianne Heigl (Bezirkstag-Direktkandidatin) und Benno Zierer (Landtag-Direktkandidat) in den Wahlkampf. © Lehmann

Benno Zierer packt noch mal an: Der FW-Abgeordnete tritt wieder an, auch um dann endgültig die Startbahn zu beerdigen.

Freising – Seit Montagabend ist es nun amtlich: Benno Zierer will es noch einmal wissen und tritt erneut als Direktkandidat der Freien Wähler (FW) im Landkreis Freising bei den Landtagswahlen 2023 an. Im rappelvollen Nebenzimmer beim Gasthaus Nagerl in Marzling wurde der 66-Jährige mit überwältigender Mehrheit von der FW-Kreisvereinigung gewählt – für Zierer, der seit 2013 im Bayerischen Landtag sitzt, ein bewegender Moment.

Der erste Augenblick nach der Stimmauszählung zur Kandidatur war ein ziemlich stiller, denn Zierer musste sich erst einmal sammeln, bevor ihm dann ein „Wow“ rausrutschte. 18 der 19 Stimmberechtigten hatten ihr Ja für Zierer abgegeben, die ungültige Stimme war scheinbar nur einem kaputten Kugelschreiber geschuldet, wie Wahlleiter Landrat Helmut Petz ausführte und dem frisch gewählten Landtagskandidaten gleich mal fragte: „Brauchst ein Taschentuch?“ Denn eines war Zierer auf jeden Fall – sichtlich bewegt und zugleich voller Tatendrang. „Die Freien Wähler waren das Regulativ in der Regierung – und werden das auch bleiben“, wie Zierer in seiner Rede betonte und es auch gleich näher ausführte: „Wir haben die CSU eingebremst!“

Zierer: In der Politik brauchst Du Rückgrat

Was ihm immer noch Bauchschmerzen bereitete, sei die Dritte Start- und Landebahn, denn den FW sei es leider nicht gelungen, diese „komplett zu beerdigen“ – wenngleich sie wenigstens ein Moratorium als „Einstieg für den Ausstieg“ bei Markus Söder haben herausschlagen können. Worauf Zierer nach wie vor setzen will, sei das Zupacken immer dort, wo Probleme auftauchen.

„In der Politik brauchst du Rückgrat und kannst nicht jedem nach dem Gesicht reden, nur um wieder gewählt zu werden“, so Zierers persönliches Motto, dem er auch sehr persönliche Worte anschloss: „Ich hoffe sehr, ich habe euch alle in den vergangenen Jahren nicht enttäuscht und danke euch für euer Vertrauen.“ Der Listen-Kandidat für die FW soll demnächst in der Bezirksversammlung nominiert werden, da Maria Scharlach aufgrund persönlicher Gründe am Montag nicht hatte teilnehmen können.

Auch Heigl und Schneider sind wieder dabei

Rainer Schneider machte es gleich im Anschluss kurz und bündig: „Ich schlage Marianne Heigl vor für das Bezirksrat-Direktmandat.“ Heigl, die seit 1990 politisch aktiv ist und seit 2008 im Bezirkstag Oberbayern sitzt, nahm ihre Kandidatur ohne Zögern an. „Ich möchte weiterhin Menschen, die im Schatten stehen, so gut wie nur möglich unterstützen“, erklärte Heigl, die sehr stolz auf die Erfolge des Bezirkstags in der jüngsten Zeit ist – unter anderem die Einrichtungen von Pflegestützpunkten und die Etablierung des psychiatrischen Krisendienstes.

Ebenso zügig fiel dann auch Schneiders Name für den Listenplatz – womit bei der Nominierung für den anstehenden Wahlkampf erneut auf das etablierte FW-Duo Heigl-Schneider gesetzt wurde. Was Schneider, ebenfalls seit 2008 im Bezirkstag, nicht aus den Augen verlieren möchte: „Der Pflegenotstand macht uns große Sorgen, daran müssen wir arbeiten.“

Landrat Petz zeigte sich beim anschließenden Kirtanudeln-Verzehr zuversichtlich bezüglich eines guten Wahlergebnisses: „Alle drei haben ein starkes Alleinstellungsmerkmal. Und der Benno ist eh immer für alle da!“

Richard Lorenz

