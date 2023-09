Freisings FW-Politiker zu Aiwanger: „Müssen aufpassen, dass wir da nicht den rechten Rand bedienen“

Von: Andreas Beschorner

Freisinger FW-Politiker beurteilen das Verhalten von Aiwanger nicht unkritisch. Die Reaktion von Ministerpräsident Söder verwundert hingegen niemanden. Tenor: Man befindet sich halt im Wahlkampf.

Freising - Da ist zunächst Landrat Helmut Petz, dem beim Durchlesen des Flugblatts „der Mund offengeblieben“ sei und der die 25 Antworten Aiwangers „überflogen“ habe. Er sei zwar, so betont Petz, nicht Parteimitglied bei den FW, sondern lediglich Mitglied der Kreisvereinigung, und schließe sich dem an, was die Freie Wähler-Landräte in Bayern abgesprochen hätten. Er persönlich, so betont Petz, habe Aiwanger rund zehn Mal getroffen und „nicht einmal in Ansätzen Andeutungen von Antisemitismus oder Menschenfeindlichkeit an ihm wahrgenommen“. Aiwanger habe sich erklärt – „vielleicht etwas spät“. Freilich hätte man die Angelegenheit „geschickter“ handhaben können. Söders Entscheidung könne er also nachvollziehen.

Rupert Popp, Ex-Bürgermeister von Allershausen, erklärt, er kenne Aiwanger nicht persönlich, könne deshalb zu dessen innerer Haltung nicht viel sagen. „Direkt als Lügner“ würde er Aiwanger nicht bezeichnen, und dass er sich an vieles von dem, was vor 36 Jahren geschehen ist, nicht erinnern könne, sei wohl eine Art Politikerkrankheit, von der auch führende Bundespolitiker manchmal befallen würden. „Ich behaupte mal, ich würde mich erinnern“, so Popp. Andererseits frage er sich, ob es diesen Aufruhr gegeben hätte, wenn Aiwanger nur Parteivorsitzender oder Landtagsabgeordneter wäre, nicht auch Stellvertretender Ministerpräsident. Und: „Warum sollte man ihm nicht zugestehen, dass er daraus gelernt hat?“, fragt Popp. In der Entscheidung des Ministerpräsidenten sieht er „ein klares Machtkalkül Söders“.

Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer, die sich noch im Urlaub befindet und deshalb nicht alles in der Causa Aiwanger verfolgt hat, betont zunächst, sie habe die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder so, wie sie am Sonntag gefallen sei, vorhergesehen – „und auch die Begründung“.

Denn, so Hoyer, in fünf Wochen stehe die Landtagswahl an, da hätten bei Söder selbstverständlich schon jetzt Überlegungen eine Rolle gespielt, wie es nach dem 8. Oktober weitergehe. Und auch für die Tatsache, dass der Vorfall 36 Jahre zurückliege und jetzt an die Öffentlichkeit komme, gelte: „Es ist halt Wahl.“ Sie sei freilich über den Inhalt des Pamphlets erschrocken. Und deshalb mahnte und warnte Hoyer, die auch Vorsitzende des Freisinger Kreisverbands des Bayerischen Gemeindetags ist: „Wir etablierten Parteien müssen schon aufpassen, dass wir da nicht den rechten Rand bedienen.“