Freisings Grüne präsentieren Stadtratsliste für Kommunalwahl 2020

Die Freisinger Grünen wollen in der Kommunalwahl 2020 „alles“: Dafür haben sie nun ihre Stadtratsliste aufgestellt.

Freising – Am 15. März 2020 wollen die Freisinger Grünen „alles“, sagte Ortssprecherin Veronika Hannus. Sie wollen die Oberbürgermeisterin stellen und sie wollen die stärkste Fraktion im Stadtrat werden. Am Donnerstag haben sie in einem stundenlangen Abstimmungsmarathon ihre Stadtratsliste mit 40 Namen bestimmt. Schon vorher war sich Versammlungsleiter Jürgen Maguhn sicher: Das sei eine „junge neue Liste, die in nie dagewesener Fraktionsstärke in den Stadtrat einziehen wird“.

Damit die 38 Stimmberechtigten auch wussten, wie man geheim einen Namen auf einen Zettel schreibt, gab es vor den Einzelabstimmungen über die ersten 20 Listenplätze eine Probeabstimmung. Ergebnis: 16 Mitglieder würden lieber Greta Thunberg zu einer Wahlkampfveranstaltung einladen, elf lieber Donald Trump, der Rest enthielt sich.

Günther als unumstrittene Listenführerin

Unumstrittene Listenführerin ist OB-Kandidatin Susanne Günther. Auch sie zeigte sich in ihrer Vorstellungsrede überzeugt davon, dass man im März die stärkste Fraktion werde. Günther, die in Sachen Klimaschutz forderte, „wir müssen handeln – und zwar sofort“, will auf kommunaler Ebene „radikal-realistische Maßnahmen“ wie Bäume zu pflanzen und Solaranlagen auf kommunalen Dächern zu installieren. Lohn der Rede: 37 Ja-Stimmen und eine ungültige Stimme.

Dasselbe Ergebnis fuhr der der ehemalige Grünen-Ortssprecher Werner Habermeyer für seine Bewerbung um Platz 2 ein. Habermeyer, derzeit Büroleiter in einem Freisinger Architekturbüro, betonte, man habe „die Pflicht, unseren Planeten und unsere Umwelt zu schützen“. Er wünscht sich eine attraktive und vor allem grüne Stadt.

Platz 3 nimmt Zweite Bürgermeisterin Eva Bönig ein, seit 30 Jahren ein politisches Urgestein der Stadt. Eine gute Bildungslandschaft, Kultur für alle und eine Kooperation der lokalen Akteure sind ihr neben dem Kampf gegen die 3. Startbahn wichtig. Das Ergebnis? Richtig: 37 Ja-Stimmen und eine Enthaltung.

Sprecher der Grünen Jugend komplettieren das Quintett

Die beiden Sprecher der Grünen Jugend, Nico Heitz (22) und Joana Bayraktar (23), komplettieren das Führungsquintett. Heitz, tätig im Familienbetrieb Tagwerk, will, dass man auf die Anliegen der Jugend eingehe und so eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft sichere. Bayraktar, die Politikwissenschaften studiert, will sich vor allem um Digitalisierung bemühen. Und – aber da war sie unter all den Kandidaten wahrlich nicht allein: „Ich würde echt gerne mal wieder ins Abseits gehen und dort ein Bierchen trinken.“ Heitz erhielt das Standardergebnis des Abends, Bayraktar bekam 36 Ja- und zwei Nein-Stimmen.

Platz 6 ging an den Umwelt- und Energiereferenten der Stadt Freising, Manfred Drobny. Dass nicht nur die Umweltprobleme wüchsen, sondern auch die Aktionen für eine bessere Umwelt und ein besseres Klima, bezeichnete er als Motivation für seine Kandidatur.

Die erste Kampfabstimmung gab es um Listenplatz 7: Von den beiden amtierenden Stadträtinnen Waltraud Heinlein-Zischgl und Charlotte Reitsam setzte sich mit 30 Ja-Stimmen klar Reitsam durch. Auf Platz 8 wurde Alfons Aigner gewählt – Gärtner bei der Stadt Freising, Imker und Fledermausexperte. Abermals das Nachsehen hatte Heinlein-Zischgl bei der Abstimmung um Platz 9: Sabine Bock setzte sich mit 21 Stimmen gegen sie und Manuela Gassner durch. Auf Platz 10 ein alter Bekannter: Sebastian Habermeyer, „Habermeyer, der Ältere“, wie sich der OB-Kandidat von 2012 und grünes Urgestein selbst vorstellte.

Die Stadtratsliste der Grünen

1. Susanne Günther; 2. Werner Habermeyer; 3. Eva Bönig; 4. Nico Heitz; 5. Joana Bayraktar; 6. Manfred Drobny; 7. Charlotte Reitsam; 8. Alfons Aigner; 9. Sabine Bock; 10. Sebastian Habermeyer ;11. Manuela Gaßner; 12. Rolf Linke; 13. Waltraud Heinlein-Zischgl; 14. Oliver Strässle; 15. Karin Romeder; 16. Ernst Würschinger; 17. Susanne Höck; 18. Maximilian Breu; 19. Veronika Hannus; 20. Michael Buchberger; 21. Tanja Dobmeier; 22. Holger Seidl; 23. Elke Stapfer; 24. Peter Drißl; 25. Bärbel Rott; 26. Harald Heinrich; 27. Brigitte Körbl; 28. Max Betzenbichler; 29. Barbara Brückl-Heim; 30. Andreas Kagermeier; 31. Manuela Aigner; 32. Heiner Link; 33. Anna Reitsam; 34. Lou Wissinger; 35. Andrea Löwenthal; 36. Markus Boxrucker; 37. Marion Johann; 38. Volkmar Kleimann; 39. Judith Tuschak; 40. Helmut Fischer. Ersatzleute sind: 41. Jürgen Maguhn; 42. Erik Claus; 43. Caro Hofer.

