Freisings Handwerker im Minister-Gespräch: „Viele werfen das Handtuch“

Runder Tisch mit Obermeistern und Minister: Thomas Grundner, Meinhard Berger, Korbinian Vaitl, Martin Reiter, Sebastian Volkert, Stefano Margiotto, Staatsminister Florian Herrmann, Johann Bernhart und Rico Weichelt (v. l.). © Lorenz

Die Energiekosten werden viele Handwerksbetriebe an den Rand des Ruins treiben: Diese Befürchtung bekam Minister Florian Herrmann in Freising zu hören.

Freising - „Das Handwerk hat alle Krisen überlebt, aber jetzt erwischt man uns auf dem falschen Fuß. Die Energiekosten werden viele an den Rand des Ruins treiben.“ So eindringlich schilderte der stellvertretende Obermeister Rudi Waxenberger von der Bau-Innung Freising/Erding das aktuell größte Problem bei den Handwerkern. Weil die Energiekosten-Explosion aber nur die Spitze des Ärger-Eisbergs der Handwerker ist, hat Kreishandwerksmeister Martin Reiter am Donnerstag neben zahlreichen Obermeistern auch den Staatsminister Florian Herrmann zu einem runden Tisch nach Freising eingeladen.

Der Mittelstand ist das Fundament unserer Wirtschaft, und jetzt werfen viele das Handtuch“, schilderte Waxenberger die aktuelle Misere, die vor allem den gigantischen Energiekosten geschuldet sei. Waxenbergers Angst: „Vielleicht stehen wir vor der größten Wirtschaftskrise, die wir je erlebt haben.“ Ein anderes, wenn auch nicht kleineres Problem, sei die geringe Wertschätzung des Handwerks per se. „Die Gymnasien platzen aus allen Nähten, aber die wenigsten Abiturienten wollen einen handwerklichen Beruf erlernen“, sagte Waxenberger.

Laut Minister müssen die Kernkraftwerke weiter laufen

„Der Schlüssel ist die Senkung der Energiekosten“, erklärte Herrmann. „Um die Kosten zu senken, muss mehr Energie in den Kreislauf. Und deshalb müssen die Kernkraftwerke weiter laufen und Kohlekraftwerke ans Netz gehen.“ Was den Staatsminister nachdenklich stimmt: „Viele aus dem linken Spektrum wollen gar kein Wachstum und finden es gar nicht so schlimm, wenn Unternehmen jetzt schließen müssen. Von denen sitzen sogar gerade welche in der Regierung.“

Widerspruch gab es hier von Obermeister Jürgen Beil von der Maler-Innung Freising/Erding, der daran erinnerte, dass die bayerische Energiepolitik über 20 Jahre lang „falsch gelaufen“ sei und „viel verschlafen wurde“. Das Zögern der bayerischen Politik beim Ausbau der regenerativen Energien, im speziellen der Windkraft, erklärte Herrmann so: „10H haben wir nur gemacht, damit alle zufrieden sind.“

Viele Handwerker beklagen den enormen Bürokratie-Aufwand

Aber wo drückt der Schuh bei den Handwerkern aktuell eigentlich noch? Was viele beklagten, sei ein unglaublicher Bürokratie-Wust, der beispielsweise auch Ausschreibungen derart verkomplizieren würde, dass Aufträge nicht mehr angenommen werden können. Auch die Einstellung von Mini-Jobbern werde durch Schreibkram zu einem unglaublichen Kraftakt, wie Hermann immer wieder zu hören bekomme – ein Vertrag für eine solche Arbeitskraft umfasse seines Wissens nach inzwischen rund acht Seiten.

Auch die Einführung des sogenannten Bürgergelds als Ersatz für Hartz 4 stieß am runden Tisch auf wenig Gegenliebe, da damit Menschen, die nicht arbeiten wollten unter Umständen sogar finanziell besser dastünden als Facharbeiter. „Das ist halt die Rück-Abwicklung von Gerhard Schröders Politik, die gar nicht sinnvoll ist. Wir können nicht solidarisch mit Leuten sein, die die Mitarbeiter im Jobcenter auslachen“, betonte Herrmann.

Die Energiekrise verdrängt alle anderen Probleme

Was Obermeister Johann Bernhart von der Schreiner-Innung Freising längst auch nicht mehr verstehen kann: „Ein Parkausweis für München kostet Handwerker aus dem Landkreis über 700 Euro – und dann bekommt man nicht mal einen Parkplatz. Wer soll das denn überhaupt noch bezahlen können?“

Herrmann betonte schließlich, dass das Hauptaugenmerk der Politik jetzt auf die Energiepreis-Spirale gelenkt werden müsse, alle anderen Probleme würden sich danach wieder auf ein normales Maß einjustieren. Sein Vorschlag: „Eine Entkoppelung von Strom- und Gaspreisen samt einer Preis-Deckelung. Denn alleine mit Sparen wird es nicht funktionieren, und auch nicht alleine mit Tipps von Winfried Kretschmann.“ Dessen Ratschläge hält Herrmann vor allem für eines – nämlich „spießig“.

Richard Lorenz

