Freisings „KULTUR-gut!“ bleibt sich auch beim Feiern treu

Bunter Abend zum Zehnjährigen

Zum zehnjährigen Jubiläum hat sich der soziale Verein KULTUR-gut! einen bunten Abend gegönnt – und dabei auch an andere gedacht.

Freising – Dieser Verein, und das kann man tatsächlich so sagen, ist im Auftrag der Menschlichkeit unterwegs: Unbürokratisch, niederschwellig und stets darauf bedacht, keine Person zu stigmatisieren. KULTUR-gut! Freising e.V. kümmert sich jetzt schon seit zehn Jahren darum, dass Menschen in finanziell schwierigen Lagen auch Kultur genießen können. Gleichzeitig stemmt sich KULTUR-gut! damit höchst erfolgreich gegen Ausschluss und Isolation. Am vergangenen Donnerstag ließ deshalb der Verein die Sektkorken knallen und holte dafür auch zwei weitere Geburtstagskinder auf die Bühne, die ebenso wie sie selbst seit 2013 die Domstadt beleben und vor allem bereichern.

Karten vermitteln ohne Stigmatisierung

Der Andrang am Donnerstag war in der Galerie der Freisinger Bank gewaltig, denn sie alle wollten mit KULTUR-gut! anstoßen auf höchst erfolgreiche zehn Jahre. So lange setzt sich der Verein nun schon für all jene Menschen ein, die sich halt nicht so einfach ein Konzert- oder Theater-Ticket leisten können. Von den unterschiedlichsten Kultur-Partnern erhält der Verein kostenlose Eintrittskarten für Theater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Kinoabende. Nach der Bestätigung der Sozialpartner auf finanzielle Bedürftigkeit werden dann diese Karten vermittelt, ohne dass es an der Abendkasse oder an der Eingangstüre zur Stigmatisierung kommt. Denn darauf legt der Verein ein Hauptaugenmerk.

„Es waren sehr arbeitsreiche zehn Jahre“, betonte einleitend die KULTUR-gut!-Vorsitzende Stefanie Gölz. Selbst während der Pandemie sei die Arbeit nicht ausgegangen, der Verein habe in dieser Zeit etwa an dem Album „Alles anders“ gearbeitet, um Freisinger Künstler unterstützen zu können. Für das Jubiläum hat sich dann der Verein auch etwas Besonderes einfallen lassen: Er holte weitere Geburtstagskinder auf die Bühne, die heuer ebenso ihr Zehnjähriges feiern – das Kult-Duo Apollon´s Smile und das KreativeSchauspielEnsemble e.V. (KSE).

+ Sie alle wollten mit KULTUR-gut! anstoßen: Etliche Besucher waren zum Zehnjährigen des sozialen Kulturvereins in die Freisinger Bank gekommen. © Lehmann

Laute und leise Kultur prägen den Abend

Während Apollon’s Smile wie gewohnt für den perfekten musikalischen Rahmen sorgten, und zwar mit punktgenau passenden empathischen Songs, brachte das KSE zwei Loriot-Stücke auf die Bühne. Die von Bülow-Klassiker „An der Opernkasse“ und „Konzertbesuch“ wurden dabei wunderbar interpretiert, inklusive ausgespucktem Bonbon und dem Fallen eines Stuhls, was wiederum zu einem tosenden Applaus führte.

Leiser wurde es dann bei den Lesungen von Gisela Landesberger und Toni Setzwein, die unter anderem Bertolt Brecht und Erich Fried rezitierten, gefühlvoll und gleichermaßen kraftvoll. Das Charmante: Damit wurde auch gezeigt, wofür sich der Verein einsetzt, nämlich für die Kultur jeglicher Art, für die leise und laute zugleich.

Als Moderatoren glänzten Hermann Graßl und Peter Schröter als Clown-Duo, das valentinesk daherkam und dem Abend noch ein ganz besonderes Glitzern schenkte. Eine würdige Feier für einen Verein, der vor allem eines beweist: Einen weiten Horizont und ein sehr großes Herz, das nun schon seit zehn Jahren laut und kräftig schlägt.

Richard Lorenz

