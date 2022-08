Freisings Landrat Petz: Der Kreisbehörde wird immer mehr aufgehalst

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Viele Krisen treiben derzeit die Mitglieder des IHK-Regionalausschusses Erding Freising um – hier beim Besuch des Freisinger Hofbrauhauses. © IHK

Freisings Landrat Petz schlägt Alarm: Der Bund bürde der Kreisbehörde immer mehr auf, Mitarbeiter seien langsam „ausgepowert“.

Landkreis – Nichts als Krisen! Es herrschte Alarmstimmung bei der jüngsten Sitzung des IHK-Regionalausschusses Erding-Freising im Gräflichen Hofbrauhaus zu Freising: Neben den drohenden Engpässen auf dem Energiemarkt treiben der Fachkräftemangel, der (un)bezahlbare Wohnraum, die Defizite in der Infrastruktur und die Bürokratie die Unternehmen in der Flughafen-Region um. Gast der Sitzung: Landrat Helmut Petz. Eine „drängende Frage“ der versammelten Unternehmer an den Freisinger Kreischef sei gewesen, so berichtete IHK-Sprecher Florian Reil im Nachgang der Sitzung, „welche Initiativen es vom Landratsamt gegen die überbordende Bürokratie gebe“. Die Antwort von Petz fiel leidenschaftlich und sehr deutlich aus: Die Kreisbehörde arbeite selbst am Anschlag.

Petz: Mehr Personal ist nicht die Lösung

Petz: „Uns geht es nicht besser als der freien Wirtschaft.“ Der Bund bürde der Behörde immer mehr auf, getreu dem Motto: Die Kreisbehörde wird’s schon machen. „Immer mehr Aufgaben, aber immer das gleiche Personal“, legte Petz am Dienstag im Gespräch mit dem FT kritisch nach. Die Lösung sei aber nicht, das Personal aufzustocken und den Behördenapparat aufzublähen, sondern der Kreisbehörde nicht immer mehr aufzuhalsen. Vor den IHK-Mitgliedern forderte Petz ein Wegkommen von der Einstellung „Besser durch mehr Regelungen“.

Landrat fordert Wandel der Behördenkultur

Petz hält aber auch einen „Kulturwandel“ in den Behörden für notwendig. „Wir müssen nicht alles perfekt machen“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung, „100 Prozent reichen auch.“ Nach mehr als zwei Jahren Pandemie seien auch viele Mitarbeiter des Landratsamts „ausgepowert“. Wenn immer mehr Aufgaben und Forderungen an die Behörde gestellt würden, sagte Petz, „muss ich mich schützend vor meine Leute stellen“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine Abkehr vom Perfektionismus sei schon vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Herausforderungen der Zukunft unabdingbar, betonte Petz im FT-Gespräch. „Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass die aktuellen Krisen nicht so schnell gelöst werden können. Wir werden uns an den Krisenmodus gewöhnen müssen. Die Krise ist das neue normal.“ Ohne hier gegenzusteuern, betonte Petz, „ersticken wir noch an uns selbst“. In der Sitzung machten auch die Mitglieder des IHK-Regionalausschusses deutlich, „dass Gesetze oft nicht praxistauglich sind und eine Überregulierung der falsche Weg sei sowie die Unternehmen ausbremse“, wie Sprecher Reil berichtete.

Verzögerung bei der Stammstrecke hätte fatale Folgen für Freising

Auch der öffentliche Nahverkehr sei Thema des Austausches zwischen Landrat Petz und den Ausschussmitgliedern gewesen. Reil berichtete: „Vor allem die neusten drohenden Verzögerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke sorgten für Unverständnis.“ Landrat Helmut Petz habe von „fatalen Folgen für die Anbindung Freisings und des Flughafens“ gesprochen, sollte das Projekt wie befürchtet erst deutlich später fertig werden. Zugleich müsse sich der Landkreis multimodal aufstellen, sodass auf unterschiedliche Verkehrsmittel noch besser umgestiegen werden könne, sagte Petz.

Heinz: Flughafenregionmuss stark bleiben

Otto Heinz, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses und IHK-Vizepräsident, bedankte sich beim Landrat für den offenen Austausch: „Es ist wichtig, dass sich die heimische Wirtschaft regelmäßig mit den politischen Verantwortlichen in der Region zusammensetzt und die aktuellen Herausforderungen bespricht. Gerade in einer Zeit voller Unsicherheit für die Unternehmen ist es umso wichtiger, dass die Politik die Sorgen der Wirtschaft wahrnimmt und wirtschaftliches Handeln fördert anstatt mit neuen Beschränkungen oder Regularien ausbremst. Dazu gehört auch, dass die Flughafen-Region nicht an Attraktivität verliert und ein starker Wirtschaftsstandort bleibt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.