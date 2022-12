Freisings Landrat verbindet Weihnachts- und Neujahrsgruß mit einem Rezept gegen Krisen

Blickt auf das ereignisreiche Jahr 2022 zurück: Landrat Helmut Petz © Christian Schranner

Über das erfolgreiche Krisenmanagement des Jahres 2022 im Landkreis Freising berichtet Landrat Helmut Petz. Und er gibt Ausblicke.

Freising - Auch in diesem Jahr veröffentlicht das Freisinger Tagblatt wieder das traditionelle Grußwort des Freisinger Landrats anlässlich des nahenden Weihnachtsfests und des anstehenden Jahreswechsels. Hier lesen Sie die Worte von Helmut Petz:

„Liebe Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Freising,

seit zweieinhalb Jahren ist der neue Kreistag mittlerweile im Amt, seit zweieinhalb Jahren ist mir das Amt des Landrats anvertraut. In dieser Zeit war vor allen Dingen eines bestimmend: Der Ausnahmezustand. Erst Corona, dann der Ukrainekrieg mit Flüchtlingsströmen und Energieengpässen als Folge. Eine Krise jagt die andere, genauer gesagt: überlagert die andere. Und das alles wird begleitet von der immer deutlicher spürbaren Klimakrise. Gezeigt hat sich in diesen herausfordernden Zeiten aber auch: Wenn wir uns den Herausforderungen stellen und als Gesellschaft zusammenstehen, können wir auch Krisenzeiten ganz gut in den Griff bekommen.

Die größten Herausforderungen

Eine Krise hat sich mit Wucht in unsere Wahrnehmung gedrängt: Klimawandel und Energiewende sind – mittelfristig betrachtet – mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Bei der Klimakonferenz des Landkreises Freising im Mai 2022 hat uns der Klimaforscher Prof. Dr. Stefan Rahmstorf eindrucksvoll vor Augen geführt, was passieren wird, wenn wir die letzte Ausfahrt („last exit“) vor der Klimakatastrophe verpassen. Die Folgen des Klimawandels wirken global, viele Handlungsmöglichkeiten liegen aber in erster Linie in unserer kommunalen Hand. Wir – der Landkreis Freising mit den Landkreisgemeinden – stellen uns dieser Herausforderung: Wir wollen die Energiewende, wir können sie schaffen und wir werden sie schaffen. In einigen Landkreisgemeinden sind bereits ambitionierte Planungen zur Ermöglichung von Freiflächen-Photovoltaik und Windenergieanlagen im Gange. Landkreis und Landratsamt unterstützen die Gemeinden dabei nach Kräften.

Konsequent vorantreiben

Auch im Landratsamt wollen wir den Klimaschutz und die Energiewende konsequent vorantreiben. Wir stellen unseren Fuhrpark sukzessive auf E-Mobilität um, bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamts und der Schulen ab dem Jahreswechsel kostenloses Laden ihrer E-Autos an und prüfen Zuschüsse für MVV-Tickets, um möglichst viele Beschäftigte zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen. Mobilitätsersparnisse durch Homeoffice tun ein Übriges. Unsere Liegenschaften wollen wir konsequent auf nachhaltigen Energieeinsatz umrüsten. Der Transformationsprozess im Landratsamt soll durch ein Klimaschutzkonzept und einen Klimaschutzmanager für den Landkreis begleitet werden.

Wie wichtig eine konsequente Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger ist, hat uns der russische Angriffskrieg auf die Ukraine noch einmal deutlich vor Augen geführt. Der Krieg und damit verbunden die verringerten Gaslieferungen aus Russland, aber auch andere Engpässe bei der Energieversorgung, haben die Preise für Gas, Strom und Heizöl explodieren lassen und stellen uns damit erneut vor eine extreme Herausforderung. Die Unabhängigkeit vom russischen Gas und insgesamt von fossilen Energieträgern ist auch deshalb eines unserer zentralen Ziele.

Man muss zusammenrücken

Dass wir als Gesellschaft zusammenrücken, wenn es darauf ankommt, zeigte sich im vergangenen Frühjahr. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Blutvergießen, Zerstörung und großes Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht. Viele haben sich zur Flucht entschlossen. Die Menschen im Landkreis Freising haben die Schutzsuchenden mit einer beeindruckenden Hilfsbereitschaft aufgenommen und unterstützt. Das Landratsamt Freising schuf gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie der Feuerwehren Erstaufnahmeeinrichtungen. Zu Beginn haben wir den oft völlig erschöpften Schutzsuchenden das Nötigste in die Hand gegeben, uns um die zum Teil traumatisierten Familien gekümmert, ihnen ein Dach über dem Kopf gegeben.

Etwa 2300 Schutzsuchende aus der Ukraine kamen seit Kriegsbeginn im Landkreis Freising an. Während einige im Laufe der Zeit in ihre Heimat zurückkehrten oder inzwischen woanders leben, halten sich immer noch rund 1800 Ukrainer bei uns auf. Mein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang neben den Zuständigen im Landratsamt und den freiwilligen Helfern der Einsatzkräfte auch den vielen Ehrenamtlichen, die sich in Helferkreisen engagieren, sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben. Im Moment laufen unsere Anstrengungen bei der Akquise von Wohnungen und Unterkünften wieder auf Hochtouren, weil derzeit wieder mehr Flüchtlinge im Landkreis ankommen.

Die Corona-Lage

Zu Beginn des Jahres hatte uns die Corona-Pandemie noch voll im Griff. Jetzt ist die Corona-Lage deutlich entspannter. Dank einer hohen Impfquote und einer grundsätzlich guten Immunitätsrate liegen viel weniger Menschen wegen Corona im Krankenhaus, schwere Verläufe sind die Ausnahme. Mittlerweile ist auch die Nachfrage nach Corona-Impfungen stark zurückgegangen, weshalb die Bayerische Staatsregierung beschlossen hat, alle staatlichen Impfzentren zum 31. Dezember 2022 zu schließen. Auch das Impfzentrum im Landkreis Freising schließt nach mehr als 150.000 Impfungen seine Pforten. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals beim BRK und den Johannitern bedanken, die das Impfzentrum bis Ende April für den Landkreis betrieben haben.

Eins zieht aus, das andere ein

Das Impfzentrum zieht aus, das Landratsamt ein. In den frei werdenden Räumen des ehemaligen Stabsgebäudes werden künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts ihre Arbeit verrichten. Das Areal soll mittelfristig als zweiter Standort des Landratsamts ausgebaut werden. Hier widmen wir uns auch der Gestaltungsaufgabe, wie das „Landratsamt der Zukunft“ aussehen soll. Gemeinsam mit der Mitarbeiterschaft wollen wir dort – auch unter dem Eindruck veränderter Arbeitsbedingungen durch Home-Office und Mobiles Arbeiten – „Neue Bürowelten“ entstehen lassen, in denen sich die Belegschaft des Landratsamtes und die Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen wohl fühlen.

Die Helfer

Einsatzzentrale bei Schadenslagen, zentraler Standort für Fahrzeuge und Ausrüstung und Übungsgelände – das alles soll am künftigen neuen Feuerwehrausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum konzentriert werden. Erste Entwurfsplanungen wurden dem Kreistag bereits präsentiert. Die Grundstücksverhandlungen mit der FMG sind noch im Gange. Zumindest von großen Einsätzen sind die Feuerwehren sowie die Rettungsdienste und Hilfsorganisationen im Landkreis Freising im Jahr 2022 weitgehend verschont geblieben. Eine Herausforderung der besonderen Art war der flächendeckende Stromausfall in Moosburg nach einem Unwetter im Juni. Auch in diesem Fall haben die Einsatzkräfte wieder einmal unter Beweis gestellt, dass sie verlässlich an unserer Seite stehen, wenn wir sie brauchen.

Die Schulen

In die Modernisierung unserer Schulen investiert der Landkreis große Summen. Hier stehen gleich mehrere Mammutprojekte auf dem Programm: Die brandschutztechnischen Sanierungen an der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising und der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising sind in vollem Gange. Erste Bauabschnitte sind abgeschlossen, weitere folgen in den kommenden Monaten und Jahren. Für den Neubau des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums an der Wippenhauser Straße lag das überschlägig prognostizierte Kostenvolumen im dreistelligen Millionenbereich. Jetzt begeben sich die Kolleginnen und Kollegen in der Hochbauverwaltung zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro intensiv auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten.

Die Verhandlungsergebnisse zur Übernahme des Josef-Hofmiller-Gymnasiums Freising sind mittlerweile vom Kreistag abgesegnet. Vorausgegangen war eine intensive, auf einen angemessenen Interessenausgleich ausgerichtete Vorabstimmung aller noch offenen Themen in der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Verwaltungen der Stadt und des Landkreises Freising. Allen Mitwirkenden vielen herzlichen Dank für die zielorientierte, konstruktive Arbeit. Der Landkreis wird die Schule am 1. Januar 2024 als Sachaufwandsträger übernehmen.

Der Ausbau des ÖPNV

Einen wahren Boom hat der öffentliche Personennahverkehr in diesem Sommer erlebt, als die Bundesregierung in Folge der gestiegenen Preise ein 9-Euro-Ticket angeboten hatte. Jetzt ist das 49-Euro-Ticket auf dem Weg. Der konsequente Ausbau des ÖPNV ist auch dem Landkreis Freising ein wichtiges Anliegen. Ein Meilenstein ist die neue Regionalbuslinie 688, die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 ihren Betrieb aufnahm. Diese „Ampertal-Tangentiale“ verkehrt von Zolling über Haag und Langenbach nach Moosburg und schafft attraktive Anbindungen auch der kleineren Ortschaften an die Bahnlinie. Zwei der am stärksten ausgelasteten Regionalbusse sind die Linien 602 und 603, die auf unterschiedlichen Wegen zwischen Freising und Mainburg verkehren. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kelheim wollen wir im Rahmen der Neuausschreibung zum Fahrplanwechsel 2024 das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger in der Hallertau deutlich ausbauen. Von Anbeginn ein großer Erfolg war und ist der Freizeitbus – eine Idee des Nachbarlandkreises Kelheim, an der wir uns gern beteiligt haben.

Das Klinikum

Noch immer von der Corona-Pandemie eingeschränkt war der Betrieb des Klinikums Freising. Andererseits war das Jahr auch von hohen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Kreiskrankenhauses gekennzeichnet. Für zahlreiche Bauprojekte wurden die planerischen Grundlagen geschaffen, umfangreiche Vorhaben der Digitalisierung und der Prozessintegration wurden oder werden umgesetzt. Ein besonderes Augenmerk legen Aufsichtsrat und Geschäftsführung auf den Ausbau des medizinischen Behandlungsspektrums. Beispiele sind die Schaffung einer neuen Abteilung für Akutgeriatrie, die Anfang 2023 eröffnet werden wird, die Einstellung eines eigenen Facharztes für Urologie sowie die interventionelle Radiologie, die ein neues CT und ein MRT erhalten hat. Besonders erfreulich ist auch, dass die vielfältigen und kreativen Maßnahmen des Klinikums zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege nunmehr Früchte tragen und damit in diesem für die Arbeit des Klinikums essentiellen Bereich ein deutlicher Personalzuwachs zu verzeichnen ist.

Die Beratungseinheiten

Seit Oktober 2022 gibt es im Landkreis Freising einen Pflegestützpunkt. Ziel ist eine möglichst niederschwellige Beratung von Betroffenen und deren Familienangehörigen. Dafür werden neben den Beratungsangeboten am Hauptsitz in der Münchner Straße in Freising demnächst auch Außensprechstunden in Au, Moosburg und Neufahrn angeboten. Eine mobile Beratung zu Hause ist in Planung.

Etabliert hat sich die Anfang 2020 eingerichtete Fachberatungsstelle „HilDa“. Dort können sich von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt Betroffene beraten lassen. Mit ihrem proaktiven Ansatz ist „HilDa“ zudem eine wertvolle Anlaufstelle im Landkreis, um geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche zu bekämpfen. Darum haben wir die Fördervereinbarung mit der Diakonie Freising im Gleichklang mit dem Vertrag zum Freisinger Frauenhaus um weitere zwei Jahre verlängert.

Ein Ereignis der besonderen Art, das im Juni 2023 ansteht, hat eine Gruppe engagierter Kreisrätinnen und Kreisräte im Jahr 2022 auf den Weg gebracht: In Berlin finden die Special Olympics World Games statt. Der Landkreis fungiert vier Tage lang als Host Town und darf eine Delegation aus Kenia empfangen.

Sprachrohr für alle Menschen mit Migrationshintergrund ist der neu gegründete Integrationsbeirat des Landkreises Freising, der den Kreistag und die Verwaltung in allen Integrationsfragen beraten und eine Brücke zwischen Politik, Verwaltung und Menschen mit Migrationsgeschichte bauen soll.

Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr 2023.“

Helmut Petz

