Freisings letzte Party mit Dolce Vita

Von: Andreas Beschorner

Die Zeiten ändern sich, das Outfit auch, aber die Besetzung ist stets dieselbe geblieben. Dieser Auftritt liegt Jahrzehnte zurück. © privat

Wer die Showband Dolce Vita noch einmal auf dem Freisinger Volksfest erleben möchte, hat dazu genau noch eine letzte Gelegenheit: Am Dienstag, 5. September, heizen sie dem Freisinger Publikum ein letztes Mal ein. Ein Rückblick.

Freising – Sie sind auf Abschiedstournee, spielen am Dienstag zum letzten Mal auf dem Freisinger Volksfest: Dolce Vita, die Show- und Partyband der vergangenen Jahrzehnte im Landkreis Freising und darüber hinaus (wir haben berichtet). Im Vorfeld des Gigs am Dienstag hat das Freisinger Tagblatt mit Gerd Schmitt, einem der Gründungsmitglieder, gesprochen.

In diesem Jahr bestreitet die Rockformation Kiss nach 50 Jahren auf der Bühne ihre weltweite Abschiedstournee. Und jetzt hört nach fast vier Jahrzehnten auch noch Dolce Vita auf. Was sind die Gründe für den Rückzug?

Auch wir werden nicht jünger. Obwohl wir nicht mehr so viel unterwegs sind wie früher – in den 90ern teilweise fünf bis sieben Auftritte pro Woche –, steckt einem ein Auftritt schon noch am nächsten Tag in den Knochen. Das war vor 30 Jahren noch anders. Die „Corona-Zeit“ hat uns außerdem auch gezeigt, dass es ganz schön ist, wenn man gemütlich daheim im Garten den Grill anheizt, anstatt nachmittags schon zum Auftritt zu fahren. Und ganz ehrlich: In den letzten Jahren hat sich auch viel verändert, gerade auf Volksfesten. Security wo man hinschaut, alle Ein- und Ausgänge werden kontrolliert und so weiter. Teilweise wird der Band schon vorgeschrieben, welche Lieder sie spielen darf beziehungsweise nicht spielen darf.

Werden Ihnen das Bad in der Menge und das mitsingende Publikum nicht fehlen? Oder wird es eher eine Erleichterung sein, nicht mehr ständig dem hohen Geräuschpegel in Festzelten ausgesetzt zu sein?

Es gibt immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Der Geräuschpegel im Zelt wird uns sicherlich nicht fehlen. Genauso wie der Verkehr und die Staus auf den Straßen zum Auftrittsort. Auch pöbelndes Publikum, das mit Absicht Bierbänke und Tische demoliert – das gibt es leider immer wieder – wird uns nicht fehlen. Fehlen wird uns: das mitsingende Publikum, auch das Publikum, das die musikalische Leistung von Dolce Vita honoriert, das Publikum, das erkennt, dass bei Dolce Vita wirklich alles live gespielt wird und keine Playbacks laufen.

Schwingt bei den letzten Auftritten schon etwas Wehmut mit?

Tatsächlich sind es jetzt nur noch fünf Auftritte. Und ja –ein bisserl Wehmut kommt da schon auf.

Lang ist’s her: So warb die Band in den 90ern. © privat

Haben Sie dort, wo Ihre Auftritte Tradition und legendär waren – also beispielsweise beim Fasching in Fahrenzhausen, bei den Volksfesten in Allershausen und Freising –, schon Bescheid gegeben? Wie waren die Reaktionen?

Die Veranstalter wurden alle informiert. Klar, da waren einige schon traurig. Aber irgendwann ist halt mal Schluss.

Fast vier Jahrzehnte gemeinsam auf der Bühne. Das schaffen nicht viele Formationen. Was war das Geheimnis des Erfolgs und der personellen Konstanz? Gab es nie Streit?

Tatsächlich ist das eine absolute Ausnahme. Dafür gibt es sicherlich einige Gründe: Jeder Musiker in der Band hatte seine ganz besonderen Stärken. Die restlichen Musiker konnten sich dann darauf verlassen, dass das „passt“. Es gab tatsächlich nie Streit. Maximal Diskussionen – da wurde dann immer demokratisch abgestimmt und entschieden. Auch wenn es ein Teil der Band hauptberuflich gemacht hat – im Vordergrund stand immer der Spaß an der Musik, und nicht das Geld.

Darf’s auch mal Kiss sein? Dolce Vita hatte stets Überraschungen parat, überzeugte nicht nur durch musikalische Klasse, sondern auch durch aufwändige Bühnenkostüme. © privat

Das Programm und das Repertoire wurden ja ständig aktualisiert. Wie viel Zeit haben Sie alle denn pro Woche für Dolce Vita aufgewendet?

Das ist schwer zu sagen. Wir haben da nicht mitgeschrieben. Früher haben wir für unsere Shows sogar eigene Texte geschrieben. Wir haben ständig an Sounds getüftelt. Showrequisiten und Bühnenkleidung wurden selbst gebaut und genäht. Wir waren ständig in Musikgeschäften unterwegs. Die Zeit auf der Bühne war da eigentlich noch das wenigste. Also: Acht Stunden am Tag waren keine Seltenheit.

Können Sie sich noch an den ersten Auftritt erinnern? Wo war der?

Der erste Dolce Vita-Auftritt war im April 1984 in Freising im Grünen Hof bei einer Hochzeit. Der erste Auftritt in der heutigen Besetzung war 1986 im Tanzsaal in Airischwand, da kam Rudi damals zur Band.

Was waren die schönsten Auftritte und welche die mit den meisten Zuhörern?

Highlight ist und war der Auftritt beim Freisinger Volksfest. Das ist auch das größte Zelt – also auch der Auftritt mit den meisten Zuhörern. Ein Höhepunkt war sicherlich auch der Auftritt bei der „50 Jahre Saturn“-Feier in Köln im Jahr 2011, als neben uns noch Bryan Adams, Unheilig und Die fantastischen Vier auftraten. Legendär natürlich immer der Rosenmontagsball in Attaching – unser Heimspiel –, den wir seit Bandgründung spielten.

Was machen Sie alle denn nun mit der gewonnenen Zeit? Bleiben Sie der Musik irgendwie verbunden? Wie sieht das neue „dolce vita“ aus?

Die gewonnene (Frei)Zeit werden wir alle sicherlich genießen. Sei es im Garten, im Urlaub, bei Freunden, oder mal als Gast in einem Festzelt. Andererseits: Einmal Musiker, immer Musiker… Ich glaube, jeder von uns hat sich zu Hause ein Musikzimmer eingerichtet. Wir werden unsere Instrumente sicher nicht verkaufen – maximal „an den Nagel hängen“.