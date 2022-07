Freisings letzte Soldaten bleiben ein „fester Bestandteil des Stadtbilds“

15 Jahre Patenschaft zwischen dem Abgesetzten Technischen Zug 248 und der Domstadt

15 Jahre besteht sie schon, die Patenschaft zwischen dem Abgesetzten Technischen Zug 248 und der Domstadt. Jetzt gab es einen Festakt, wenn auch einen kleinen.

Freising – Zwar gibt es in Freising seit 2004 keine Bundeswehrstützpunkte mehr, die Radar-Anlage in Haindlfing, sozusagen das wachsame Auge der Region, wird aber weiter vom „Abgesetzten Technischen Zug 248“ betreut. Seit 15 Jahren besteht nun schon eine Patenschaft zwischen diesem Zug und der Stadt Freising – auch weil die Soldaten bei diversen Feierlichkeiten der Domstadt stets großes Engagement an den Tag legen und somit ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft geworden sind.

„Für uns ist das toll“, sagte OB Tobias Eschenbacher bei einem kleinen Festakt im Rathaus-Saal, weil mit dem Zug eben „ein harter Kern“ der ehemals großen Bundeswehr-Präsenz in der Domstadt erhalten geblieben sei. Früher, so Eschenbacher weiter, wären Soldaten hingegen ein fester Bestandteil des Stadtbildes gewesen – bis eben die letzten Kasernen aufgelöst worden waren. Für ihn sei es allerdings fundamental, die Bundeswehr als einen wichtigen Teil der Zivilgesellschaft zu betrachten, vor allem aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine.

Angeregt wurde die Patenschaft von Dieter Thalhammer

„Ich bin sehr froh, dass wir schon früh guten Kontakt mit dem Zug gehabt haben“, betonte Eschenbacher. Angeregt wurde die Patenschaft 2007 von dem damaligen Oberbürgermeister Dieter Thalhammer – eine Patenschaft, die auch die kommenden 15 Jahre laut Eschenbacher mit Leben gefüllt werden soll. Der Technische Zug, und das sei eben das Außergewöhnliche, bringe sich seit Anbeginn auch stark mit großem Engagement in diverse Feierlichkeiten der Stadt ein – wie etwa als helfende Hände beim Korbinians-Fest.

Neben einer Stadtführung und einem gemeinsamen Mittagessen durfte sich der ehemalige Kommandant der Truppe, Tobias Hopp, auch gleich ins goldene Stadtbuch eintragen. Zukünftig wird auch der Freisinger Bär als kleine Skulptur mit den Kameraden den Himmel beobachten.



