Freisings magisches Sommerwunder

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Hartgesotten ist das Freisinger Publikum: Strömender Regen hat die gut eingepackten Gäste nicht davon abgehalten, bei Claudia Koreck jede Menge Spaß zu haben. © Lehmann

Das Freisinger Sommerwunder war wundervoll, darüber sind die Organisatoren sich einig. Dank eines sehr besonderen Publikums fällt die Bilanz zur Kulturwoche positiv aus. Trotz Regens.

Freising – Das Sommerwunder 2023 ist Geschichte. Die Bühne im Amtsgerichtsgarten ist abgebaut, die Stühle und Verpflegungsstände sind verschwunden. Für die Gäste bleibt ebenso wie für die Veranstalter ein Blick zurück auf ein ganz spezielles Festival, bei dem die Freisinger den Eindruck eines fantastischen Publikums hinterlassen haben, wie Kulturamtsleiter Markus Bader erzählt. Und auch bei den anderen Organisatoren – Musikschulleiter Odilo Zapf, Konzertveranstalter Vipo Maat und der für die Lindenkeller-Bühne verantwortliche Fritz Andresen – klingt das Sommerwunder 2023 sicher noch lange nach.

Freisings Kulturamtsleiter Markus Bader berichtet von Magie. © Archiv

Herr Bader, was haben alle, die beim Sommerwunder 2023 nicht dabei waren, verpasst?

Tolle Konzerte in einem wirklich großartigen Ambiente. Nicht umsonst hat Bürgermeisterin Eva Bönig bei der Eröffnung im vergangenen Jahr den Amtsgerichtsgarten Zaubergarten getauft. Wir hatten die unterschiedlichsten Formate, ein Riesen-Potpourri an Veranstaltungen: Klassikliebhaber kamen ebenso auf ihre Kosten wie Freunde des Musikkabaretts. Es gab ein tolles Kindertheater und wir hatten Jazz im Programm.

Was war für Sie persönlich ein besonders herausragender Abend?

Im Gesamten kann man sich da keinen Abend rauspicken, eben weil es so vielfältig war. Für mich persönlich ist die Sonntagsmatinee immer etwas sehr besonderes. Den Tag mit Musik zu starten, den Morgen auf diese Weise zu genießen – da liegt so eine Magie in der Luft. An den beiden Sonntagen hatten wir auch mit dem Wetter richtig Glück. Das war dann besonders magisch.

Apropos Wetter: Davor war wochenlang durchgehend strahlender Sonnenschein, das Sommerwunder ist dann in großen Teilen in eine Regenzeit gefallen. Wie wetterfest ist denn das Freisinger Publikum?

Ohne Pause durchgezogen hat Claudia Koreck, um das begeisterte Publikum nicht im Regen stehen zu lassen. © Lehmann

Das Freisinger Publikum ist hartgesotten und absolut wetterbeständig. Besonders schön war das bei Claudia Koreck zu sehen: Die hat wegen des Regens ohne Pause durchgespielt – und die Leute sind ausgeflippt. Das war vom Wetter her der härteste Abend, die Stimmung war trotzdem absolut super. Die Freisinger ziehen dann einfach ihre Regenjacken an und lassen sich den Abend nicht vermiesen. Mein Respekt vor diesem tollen Publikum.

Was sagen Sie zu der Kritik, die gerade in sozialen Medien in diesem Jahr laut wurde, dass die Eintrittspreise zu hoch seien?

Sie hatten das ja auch in der Umfrage im Freisinger Tagblatt gut abgebildet: Die Gäste fanden die Preise absolut angemessen. Wir dürfen auch hier nicht außer Acht lassen, dass einfach alles teurer geworden ist: angefangen beim Strom, über die Bühne, die ausgeliehen wird, bis hin zum Toilettenwagen.

Freisings Musikschulleiter Odilo Zapf erzählt von Vielfalt. © Archiv

Herr Zapf, hat es sich auch im vierten Jahr bewährt, Klassik im Programm zu etablieren?

Ja, auf jeden Fall. Das Besondere am Sommerwunder ist ja die bunte Vielfalt im Programm. Von Anfang an war es die Idee, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Der schöne Raum und die wunderbare Atmosphäre im Amtsgerichtsgarten eignen sich bestens für klassische Musik, das haben die Konzerte in den letzten Jahren gezeigt. In diesem Jahr hatten wir das Quartett HANA zu Gast: ein junges Streichquartett aus München, das gerade am Beginn einer internationalen Karriere steht und auf allerhöchstem Niveau musiziert. Man hatte das Gefühl, sogar die Vögel sind von der Musik so fasziniert, dass sie aufhören zu singen und der Musik lauschen. Auch das Publikum war von der Leistung und der Energie der jungen Musiker so begeistert, dass es Standing Ovations gab.

Leiter der Stadtjugendpflege Fritz Andresen schwärmt vom Flair. © Archiv

Herr Andresen, war die Lindenkeller-Bühne ebenso zauberhaft wie die Bühne im Amtsgerichtsgarten – und sollte man für hoffentlich noch für viele weitere Sommerwunder daran festhalten?

Ja und ja: Es war einfach wunderbar. Vor allem das karibische Flair bei der dritten Veranstaltung mit Ami & Wally Warning. Das hat sowas von genial da reingepasst, es war einfach bezaubernd. Und im Lindenkeller haben wir natürlich auch die Möglichkeit, bei Regen auszuweichen – da könnte man es den Gästen schwer vermitteln, im strömenden Regen zu sitzen, wenn man nur ein paar Schritte gehen muss, um das Konzert im Trockenen genießen zu können. Unterm Strich war das ganze Sommerwunder ein wunderschöner Erfolg – was bei der Menge an Veranstaltungen gar nicht so selbstverständlich ist. Und sollte es nächstes Jahr wieder ein Sommerwunder geben, dann unbedingt mit einer zweiten Bühne am Lindenkeller.

Konzertveranstalter Vipo Maat lobt die Location. © Archiv

Herr Maat, das Sommerwunder ist ja wegen Corona aus der Not heraus geboren, um Künstlern eine Bühne und den Menschen Kunst zu geben. Was hat sich im Vergleich dazu jetzt geändert?

Es ist natürlich schwieriger geworden, weil die Künstler wieder viel gebucht und unterwegs sind. Aber da spielt uns natürlich das tolle Ambiente im Amtsgerichtsgarten in die Karten – die schönste Location, für die ich in den vergangenen 30 Jahren Konzerte organisieren durfte. Ein Großteil der Künstler kennt Freising und die Besonderheit des Veranstaltungsorts – so etwas spricht sich genau so schnell rum, wie wenn etwas nicht funktioniert. Und weil die Künstlerbetreuung durch die Stadt sowie die Technik und auch sonst alles in Freising wunderbar funktioniert, sagen die Künstler auch gerne zu. Die fühlen sich einfach wohl hier.