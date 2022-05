Freisings Motorradfahrer sind wieder mit Gottes Segen unterwegs

Als Motorradfahrer hat man sein Schicksal zwar in gewisser Weise selbst in der Hand – aber halt doch nicht ganz. Auch deshalb zog es am Sonntag viele Biker zur Segnung nach Marzling. © Lehmann

Die Motorradfahrer aus Freising und Umgebung sind jetzt wieder „verstärkt“ unterwegs. Mit Gottes Segen.

Marzling – „Als Motorradfahrer hat man viel selbst in der Hand, aber halt nicht alles“, sagt Diakon Klaus Klonowski. Ein guter Grund für eine regelmäßige Motorradweihe – wie am Sonntag in Marzling. Über 150 Biker waren am Sonntag nach Marzling gepilgert, um ihre Maschinen von Diakon Klaus Klonowski im Rahmen einer feierlichen Andacht weihen zu lassen. Für Marzlings Bürgermeister Martin Ernst, selbst begeisterter Quad-Fahrer, gehört der kirchliche Segen „einfach dazu“.

Zwei Jahre lang hatte in Marzling wegen der Corona-Pandemie keine Motorradweihe auf die Beine gestellt werden können. Umso begeisterter war dann am Sonntag der heimische Club „Motorradfreunde Marzling“ aus zweierlei Gründen: Kaiserwetter und über 150 Biker vor Ort.

Die meisten kamen freilich aus der Region, einige allerdings waren extra angereist. Einer von ihnen: Jürgen Schnatterer aus Schwabmünchen (Kreis Augsburg). Von der Weihe habe er von einem Arbeitskollegen erfahren, sodass er sich einfach mal auf den Weg in den Landkreis Freising gemacht habe.

Die Weihe ist schon „etwas Besonderes“

Seine Gründe: „Man kommt zamm, und man hat die Gelegenheit, sich mal wieder bei einer Andacht zu reflektieren.“ Was Schnatterer auch wichtig ist: „Ich schau’ schon, dass ich eine Weihe pro Jahr bekomme.“ Auch für die Marzlingerin Romy Elias ist die Weihe ihrer Maschine sehr wichtig und „immer was Besonderes“. Ähnlich betrachtet Bürgermeister Martin Ernst den Segen von oben für sein rotes Quad: „Für mich ist das sehr wichtig und gehört einfach dazu. Es ist toll, dass die Weihe heuer endlich wieder stattfinden kann.“

Die Andacht vor der Weihe war dann auch eine höchst feierliche, bei der die Biker ganz still wurden. Denn Klonowski fand eindringliche eigene Worte: „Das Reich Gottes wächst, wenn du rechtzeitig bremst und Schlimmes vermeidest. Denn wie schön ist es, wenn einer rücksichtsvoll ist.“ Nach einem Himmel müsse man laut Klonowski nicht suchen, denn seiner Meinung nach sei „Gott jetzt und hier und fängt hier und jetzt an“.

Mit der Religion ist es laut dem Diakon ähnlich wie mit dem Schrauben „an so einer Maschin’“ – denn auch für den Glauben bräuchte es vor allem Erfahrung und noch mehr Begeisterung. Als Zeichen der Erinnerung gab es nach der Weihe der einzelnen Motorräder für alle Beteiligten rote Bändchen, die an den Maschinen angebracht werden konnten.

Ein Herkules-Mofa war der Blickfang

Ins Gebet fest eingeschlossen wurde am Sonntag auch der kürzlich viel zu jung verstorbene Kassier der Motorradfreunde, Klaus Treu. Um seiner Familie etwas unter die Arme zu greifen, spendet ihr der Club die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf im Anschluss an die Segnung. Denn auch das ist den Motorradfreunden Marzling, die es seit 1998 gibt, sehr wichtig: füreinander da zu sein.

Mit Leckereien vom Grill und Fachsimpeln klang das Biker-Treffen langsam aus. Ein Blickfang neben den blank polierten Harleys und wuchtigen BMWs war aber vor allem eine ganz besondere „Maschine“, vor der einige Biker stehen blieben und vielleicht an die eigene Jugend erinnert wurden: ein Herkules-Mofa – Höchstgeschwindigkeit 25 Stundenkilometer.

Richard Lorenz

