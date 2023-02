Freisings Musikschul-Talente weben vielschichtigen Klangteppich

Den klangvollen Auftakt des Abends setzte das Kammermusik-Blechblasensemble. Es spielten: Marius Castell, Bruno Peller, Jakob Kiening und Jakob Wiedenhofer (v. l.). © Lehmann

Beeindruckende Leistungen gab es beim Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ im Pavillon an der Kölblstraße.

Freising – Von Johann Sebastian Bachs „Präludium“ bis zu Metallicas „Enter Sandman“ – beim diesjährigen Konzert der Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ wurde wieder einmal deutlich, welche unglaublichen musikalischen Talente im Raum Freising und Erding schlummern. Am Freitag sorgten über 30 junge Musiker, die eine Woche zuvor beim Vorspiel volle Punktezahl hatten einheimsen können, im Pavillon der Musikschule für großes Staunen – und so manchen Gänsehaut-Moment.

Schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn war im Pavillon kein freier Platz zu finden. Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte und Verwandte waren nach Freising gekommen, um mit den Kindern und Jugendlichen einen großen Erfolg zu feiern – die Auszeichnung, beim diesjährigen Jugend-musiziert-Wettbewerb ganz weit vorne dabei zu sein. „Ich freue mich schon, von diesen Kindern fortfolgend zu hören, und das wird man“, betonte einleitend OB Tobias Eschenbacher, der aufgrund der Fülle der Akteure zügig die Bühne frei gab für den Nachwuchs.

Für Staunen sorgten auch die „Kleinen“

Und der hatte es in sich, wie schon der Blechblas-Opener „Hallelujah Drive“ aus „Pops for Four“, interpretiert von Jakob Wiedenhofer, Jakob Kiening, Marius Castell und Bruno Peller, bewies. Für großes Staunen sorgten freilich auch die „Kleinen“ aus der Altersgruppe 1, die unglaubliche Leistungen etwa am Klavier zeigten – alles punktgenau, warm temperiert und auf Konzerthallen-Niveau. Während melancholische Töne das Konzert eröffneten, wurde es durch das Holzblasinstrumenten-Ensemble mit Samina Ramona Curelusa, Maria Kilbert, Theresa Kühbeck, Ida Maria Schuster und Maria Vilsmeier zügig deutlich heller und swingender – kein Wunder, denn sie holten Kaempferts Dauerbrenner „Swinging Safari“ charmant auf die Bühne.

Bei dieser Nummer musste auch der stellvertretende Musikschulleiter Jürgen Wust lächelnd am Bühnenrand mitwippen, nämlich bei „Enter Sandman“, interpretiert von Thomas Abeltshauser an der E-Gitarre. Hier war dann auch klar, was Musik-Genie Karlheinz „Kalle“ Wallner am Vorspieltag mit folgender Feststellung gemeint hatte: „Um den Freisinger Musikernachwuchs braucht sich keiner Sorgen zu machen!“

Viel Applaus gab’s im voll besetzten Musikschul-Pavillon für die Leistungen der „Jugend-musiziert“-Preisträger. Das Programm umfasste die Klassik genauso wie moderne Werke. © Lehmann

Maximilian Ertl rockte das Publikum

Beinahe das Publikum von den Stühlen gerockt hat dann auch Maximilian Ertl (Schlagzeug) mit „Shuffle to Ghost“ – einem Drum-Solostück, bei dem aufgrund des Drives gar nicht auffiel, dass eine restliche Band on Stage fehlte. Und auch das war charmant und gekonnt arrangiert, von ganz leise bis laut, von melancholisch bis dramatisch-dynamisch war einfach alles dabei, was ein Musikerherz höherschlagen lässt. Der vielleicht interessanteste, weil auch der ungewöhnlichste Act, kam zum Schluss – ein Vokal-Ensemble, das die Kategorie „Neue Musik“ mit dem Stück „Ikimilikiliklik“ präsentierte. Ein Phrasieren und dennoch keine Ausfransungen, wunderbar auf die Bühne gebracht, ein Stück wie ein verwobener Traum mit Gänsehaut-Garantie.

Nach gut 90 Minuten waren dann alle Urkunden überreicht und das letzte Werk verklungen. Schöner hätte das Jubiläum, nämlich der bereits 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, tatsächlich nicht begangen werden können. Mit Bachs Träumen und Metallicas Echoklänge in die Neuzeit – was für ein Konzert!

Richard Lorenz

