Tag der Offenen Moschee-Tür: Freisings Muslime wollen weiter Vorurteile abbauen

Das ist unsere Moschee: Ömer Korkmaz, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde, und Imam Mustafa Elitok bei einer früheren Moschee-Führung. © Archivfoto: Lorenz

Die Muslimische Gemeinde Freising will weiter Vorurteile abbauen. Das war eine der Botschaften beim Tag der Offenen Moschee-Tür.

Freising – Die muslimische Gemeinde Freising öffnete ihre Türen. Das hat Tradition, und auch heuer waren Gäste willkommen, um Fragen zu stellen oder Informationen rund um den Glauben zu erhalten.

Über einen regelmäßigen Austausch mit den Freisingern freue er sich immer, betonte Sprecher Ömer Korkmaz. Als Vorsitzender der islamischen Gemeinde legt Korkmaz Wert darauf, eine offene Moschee zu sein. „Jeder kann rein kommen und Fragen stellen.“ Auch unter dem Jahr. Guten Kontakt pflege man zu den beiden christlichen Gemeinden in Freising, der katholischen Stadtkirche und dem evangelisch-lutherischen Dekanat. Vorurteile zwischen den Religionen abzubauen, das sei in den zurückliegenden Jahrzehnten schon ganz gut gelungen, meint Korkmaz. Allerdings gebe es wohl immer noch Menschen, die dem islamischen Glauben mit Skepsis gegenüber stünden. „Man fürchtet, was man nicht kennt“, davon ist Korkmaz überzeugt. Deshalb sei es wichtig, immer wieder den Dialog anzustoßen und das Gespräch zu suchen.

Wichtig ist den Muslimen auch eine gute Bildung der Jugendlichen

Anders als viele Außenstehende sich das vorstellten, sei das Gebet der Muslime. Das beginne bereits bei der Morgendämmerung. Etwa 40 Minuten über den Tag verteilt, verbringe der Gläubige mit Beten. Der Imam, dem eine kleine Wohnung in der Moschee an der Wippenhauserstraße zur Verfügung gestellt werde, bete vor. Je nach Verpflichtungen der Gemeindemitglieder könne die Zeit für das Beten eingeteilt werden. „Es ist nicht so, dass man damit den ganzen Tag beschäftigt ist.“

Wert legt der Vorsitzende auf eine gute Bildung der heranwachsenden Gemeindemitglieder. Islamunterricht werde in der Moschee für verschiedenen Altersgruppen angeboten. Auch Jugendgruppen für die Freizeit würden angeboten. Mit Fanatismus habe das alles nichts zu tun.

Die Frauen machen ihr eigenes Ding

Ihren eigenen Bereich innerhalb der Moschee verwalten die muslimischen Frauen selbst. Vorträge zu Alltagsthemen wolle man künftig anbieten, auch in deutscher Sprache“, sagt Hülya, die als Assistentin der Frauen im Vorstand tätig ist. Die 32-Jährige hat ein Studium der Islamwissenschaften aufgenommen. Darüber sei sie froh: „Ich habe sehr viel dazugelernt.“ Ihr Appell: Man sollte den Islam nicht von denjenigen erklärt bekommen, die ihn selbst nicht richtig verstehen. „Vor Ort informieren“, rät die junge Türkin und lacht. Für die Besucher der Moschee waren kleine türkische Spezialitäten vorbereitet worden.

Maria Martin

