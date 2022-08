Freisings Nachwuchs-Astronomen lichten leuchtende Nebel ab

Sie bringen das Weltall zum Leuchten: Der Nordamerikanebel (l.) und der daneben liegende Pelikan-Nebel sind sogenannte Emissionsnebel, die fast ausschließlich aus Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. © JoHo

Ein galaktisches Schuljahr haben die Nachwuchs-Astronomen vom Josef-Hofmiller-Gymnasiums hinter sich. Und dabei leuchtende Nebel abgelichtet.

Freising - Generell ist ein Nebel in der Astronomie eine Wolke aus Staub und Gas, die sich zwischen Sternen innerhalb einer Galaxie befindet. Diese Wolken werden auf verschiedenen Art und Weisen zum Leuchten gebracht, wie Philipp Dimitriou, Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums Freising, im Folgenden berichtet.

„Der Nordamerikanebel, der von den Astronomie-Schülerinnen und -Schülern jüngst abgelichtet wurde, hat seinen Namen aufgrund seiner Form, die an die des Kontinents erinnert. Der Nordamerikanebel ist doppelt so groß wie der Orionnebel, also ungefähr 50 Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Die Entfernung vom Nordamerikanebel zu unserem Sonnensystem beträgt zum Beispiel zirka 2500 Lichtjahre. Hört sich weit an, der Nebel liegt damit aber immer noch in der Milchstraße und ist deswegen im Vergleich zu anderen Nebeln relativ nah an der Erde.

Der Nordamerikanebel ist Teil des Sternbilds Schwan

Der Nordamerikanebel und der neben ihm liegende Pelikannebel bilden einen kleinen Teil des Sternbilds Schwan. Der Nordamerikanebel lässt sich vor allem im Frühsommer in östlicher Richtung beobachten. Die am einfachsten zu beobachtende Stelle im Nordamerikanebel ist die „Cygnus-Mauer“. Diese befindet sich am unteren Ende des Nebels.

Um ein möglichst gutes Bild zu bekommen, sollte man mehrere Stunden belichten. Das hier gezeigte Bild wurde aus 44 Bildern mit je 5 Minuten Belichtungszeit überlagert. Insgesamt belief sich die Belichtungszeit also auf drei Stunden und 40 Minuten. Zudem ist es durchaus hilfreich, einen speziellen Filter zu verwenden, der nur das Licht des Nebels einfängt und sämtliche Lichtverschmutzung blockiert. Dies klappt bei Emissionsnebeln gut, da sie fast ausschließlich aus leuchtendem Wasserstoff und Sauerstoff bestehen, die in einer sehr eindeutigen Farbe leuchten.

Für die Ausrüstung sind eine Montierung, die das Teleskop während der Nacht ausrichtet, eine Astrokamera und ein Teleskop oder Teleobjektiv mit einer Brennweite von etwa 300, zu empfehlen. Die scheinbare Breite des Nebels im Teleskop ist ungefähr mit drei bis vier Vollmonden zu vergleichen. PHILIPP DIMITRIOU

Gut zu wissen

Mit ihrer Sternwarte können die Schülerinnen und Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums Freising einen tiefen Blick ins All werfen – und lassen die Leserschaft des FT daran teilhaben. In unserer Serie „Ein galaktisches Schuljahr“ präsentieren die Teilnehmer des Wahlkurses Astronomie jeden Monat ein Teleskopbild, das jeweils von einem Jugendlichen erklärt wird.

