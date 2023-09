Freisings neues Flair: Geöffnete Moosach bringt Leben in die Innenstadt

Von: Andrea Beschorner

Stufenweise Wiederbelebung: Die neu geöffnete Moosach ist ein neuer Lieblingsplatz der Freisinger. © Lehmann

Die geöffnete Moosach hat sich in Rekordzeit als neuer Treffpunkt etabliert. Hier treffen sich Freunde, hier kommen Fremde ins Gespräch. Das Ziel dieses Bauabschnitts der Innenstadtsanierung ist erreicht.

Freising - Es ist ein Donnerstagabend. Die Sonne ist lange untergegangen. Die Temperaturen sind zwar mild, aber zwischendrin macht sich der Herbst schon mit einer kühlen Brise bemerkbar. Dennoch: In Freisings Innenstadt sitzen immer noch viele Menschen an der Moosach oder in den Lokalen draußen. Hier findet man genau das vor, was so lange von so vielen vermisst wurde: Leben. Nicht nur die Freisinger kommen hier zusammen, um entlang der geöffneten Moosach den Charme der neugestalteten Innenstadt auszukosten, auch die zahlreichen Gäste des Diözesanmuseums, wie Max Kirchmaier, der geschäftsführende City- und Quartiersmanager der Activen City Freising, erzählt.

„Da geht mir das Herz auf“

„Es ist genial und macht einfach nur Freude, zu sehen, wie gut das alles angenommen wird“, sagt er. Wenn er sieht, wie die Sitzstufen an der Moosach zu jeder Zeit bevölkert sind, „geht mir das Herz auf“. Dass viele ihren Besuch des Diözesanmuseums in der Freisinger Innenstadt ausklingen lassen, wirke sich positiv auf den Einzelhandel und die Gastronomie aus. Alles in allem fasst Kirchmaier es so zusammen: „Es läuft super, wir sind begeistert.“

Eine Begeisterung, die etwa auch Franzi Kreuter vom Furtnerbräu teilt. „Die Stimmung ist wirklich total schön“, sagt sie. Vor allem, weil die Außenbestuhlung vor dem Innenstadtumbau – wie bei den anderen Gastrobetreibern auch – auf einen schmalen Streifen begrenzt war, der Biergarten jetzt aber wachsen durfte. „Wir haben die Möglichkeit, uns auszubreiten – das macht es gemütlicher und angenehmer.“ Und wenn alle Tische besetzt sind, holen die Gäste ihre Getränke „to go“ und setzen sich damit an die Moosach.

Oft bietet der Furtner auch Livemusik an oder engagiert einen DJ. Was „ein bissl schade“ sei, wie Franz Kreuter sagt, dass ab 22 Uhr die Nachtruhe eingehalten werden muss. „Verkehrslärm wird akzeptiert, aber Musik ist ab 22 Uhr verboten.“ Da könne aber die Stadt Freising freilich nichts dafür, damit müsse man leben.

„Das kommt unbandig gut an“

Und wenn der Biergarten vor dem Furtner wegen der Nachtruhe schließt, ziehen viele um auf die Stufen der Moosach oder an eine der anderen Sitzmöglichkeiten außerhalb der Gastronomie. „Es ist schön, dass der Abend draußen dann nicht so plötzlich enden muss.“ Schön findet die Furtnerwirtin auch, dass ein respektvolles Miteinander herrscht. Größere Beschwerden über Lärm habe sie bislang nicht mitbekommen. Das einzige, was in der Innenstadt jetzt noch fehle, „sind Bäume“.

Die vermisst auch Andreas Muschler vor seiner Chocolaterie, vor dem Café Nebenan und dem Café im Hinterhof. Doch er und sein Kollege Joaquin von Dehn vom Restaurant Auyama haben sich da mit eigenen, riesigen Pflanzen in Töpfen beholfen. Und die Gäste lieben es. „Das kommt unbandig gut an“, sagt er. Dennoch freut sich Andreas Muschler darauf, wenn die Stadt die angekündigten mobilen Bäume in der Innenstadt aufstellt.

„Wir merken es auf jeden Fall, dass seit der Innenstadtsanierung und der Moosachöffnung wieder mehr Leben in der Innenstadt herrscht“, betont er. Hier sei ein äußerst lebenswerter Aufenthaltsraum geschaffen worden, auch wenn die Belastung während der Bauzeit und Corona enorm gewesen sei.

Die Sache mit den eigenen Pflanzen lobt auch Max Kirchmaier: „Da passiert unglaublich viel Eigeninitiative.“ Und auch die Active City hat wieder was vor. Nach dem Entenrennen zur Eröffnung der Moosach steht am 1. Oktober das nächste Event an: „Dann laden wir zwischen 10 und 18 Uhr in Kooperation mit dem Freisinger Land zum ersten Freisinger Erntedank-Marktfest in der Oberen Hauptstraße ein.“