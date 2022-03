Freisings Polit-Nachwuchs geißelt den Ukraine-Krieg und sagt: „Wir müssen zusammenhalten“

Protest-Kundgebung am Marienplatz

Die Freisinger Jugendorganisationen der Parteien haben den Ukraine-Krieg angeprangert. Es sei ein offener Angriff auf die Demokratie.

Freising – „Make love, not war“ – dieser Slogan, der in den 60er Jahren während der Proteste gegen den Vietnam-Krieg entstand, ist wieder aktuell. Leider. Bei der Kundgebung der Jugendorganisationen der Parteien am Dienstag auf dem Marienplatz wurden aber auch Kartons mit anderen, drastischen Aufschriften hochgehalten, um so den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine zu geißeln: „Putin ist ein A…loch“ zum Beispiel.

Wichtig sei jetzt Solidarität mit den Ukrainern

Lena Haußmann von der Grünen Jugend ergriff als erste das Megafon, fand vor rund 40 Teilnehmern deutliche Worte: Dieser Krieg, der mit jedem Tag brutaler werde, werde „nur wegen der Machtfantasien eines Despoten“ geführt, sei ein offener Angriff auf die Demokratie. Dass man mit Kundgebungen wie dieser Putins Panzer nicht aufhalten könne, wisse man freilich. Aber man zeige so Solidarität mit den Ukrainern – und auch mit den Russen, die gegen Putins Vorgehen demonstrieren. Es reiche dieses Mal nicht, die schweigende Mehrheit zu sein. Auf eine „neue Spirale der Gewalt“ dürfe man sich zwar nicht einlassen, aber man müsse deutlich machen: „Nicht mit uns!“

Theresa Rudolph (Junge Liberale): „Wir waren naiv“

Theresa Rudolph von den Jungen Liberalen gab sich selbstkritisch: „Wir waren naiv“, sagte sie, weil man nicht gesehen habe, wie „fragil“ die Demokratie in Europa sei. Jetzt sei klar: Deutschland und Europa müssten „fähig sein, sich zu wehren“, um die Werte zu schützen. „Wir brauchen die NATO.“ Damian Edfelder begrüßte als Vertreter der Jungen Union „die Freunde des Friedens“. Weil die Geflüchteten zum größten Teil Frauen mit ihren Kindern seien, überließ er der Vorsitzenden der Frauenunion Freising, Silvia Bergmann, das Megafon: Drei Wochen dauere dieser Albtraum nun schon, so Bergmann.

Der Angriff Putins zeige, dass Frieden in Europa nicht selbstverständlich sei, dass man täglich für Demokratie, Freiheit und Frieden kämpfen müsse. Sie als Mutter von zwei Söhnen wolle sich nicht ausmalen, welche Ängste die Frauen und Mütter auf beiden Seiten hätten – auf ukrainischer, wenn man weit entfernt und im Ungewissen sei, und auf russischer, wenn der Sohn als Rekrut in den Krieg geschickt werde. Hoffnung gebe, dass die NATO und Europa zusammenstünden.

„Schröder hat einen Schandfleck auf der Geschichte der Sozialdemokratie hinterlassen“

Dass Gerhard Schröder „Geld über demokratische Werte gestellt“ und damit „einen Schandfleck auf der Geschichte der Sozialdemokratie hinterlassen“ habe, beschämte Alina Graf (Jusos). Ihre Botschaft: Man müsse aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sich unabhängig machen von Öl, Gas und Kohle aus Russland, und die erneuerbaren Energien ausbauen. Und: „Wir müssen zusammenhalten!“ Das letzte Wort der Kundgebung: „Freundschaft!“

