Freisings „Schulen ohne Rassismus“: Viele Projekt rund um das Thema Zivilcourage

Zu dieser „Kultur des Hinsehens“ bekennen sich derzeit zehn Schulen im Landkreis. © Landratsamt Freising

Im Landkreis Freising gibt es viele Projekte zum Thema Zivilcourage. Vor allem wollen die Schulen dem Rassismus die kalte Schulter zeigen.

Landkreis – Nicht wegschauen, sondern handeln: Das ist Zivilcourage. Zum ersten Mal fand kürzlich im Landkreis Freising ein Vernetzungstreffen der „Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage“ statt. Die Initiative ging von Barbara Berger, der Geschäftsführerin der Bildungsregion Freising, und Silke Hatzinger vom Camerloher-Gymnasium Freising aus, wie die Pressestelle des Landratsamts meldet.

Der Wunsch für diesen Austausch sei bei der vergangenen Sitzung der Arbeitsgruppe Politische Bildung geäußert worden, die 2021 im Landkreis initiiert wurde und seitdem die Akteure zur politischen Bildung im Landkreis vernetzt“, berichtet das Landratsamt. „Der Titel ,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ sei eine Selbstverpflichtung, sich aktiv gegen Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, einzusetzen. Das bedeute: Wenn es zu Gewalt und Diskriminierungen an der Schule kommt, schauen die Schüler oder Lehrkräfte nicht weg, sondern setzen sich aktiv mit der Situation auseinander.

Eine „Kultur des Hinsehens“ ist gefragt

Zu dieser „Kultur des Hinsehens“ bekennen sich im Landkreis derzeit insgesamt zehn Schulen. Pressesprecher Robert Stangl: „Während die Grund- und Mittelschule Neustift bereits seit 2016 Courage-Schule ist und seitdem regelmäßig Projekte für ein respektvolles Miteinander durchführt, sind andere Schulen, wie etwa die Karl-Meichelbeck-Realschule gerade dabei, sich dem Netzwerk anzuschließen.“

Die Teilnehmer der Veranstaltung tauschten sich darüber aus, wie das Thema in den jeweiligen Schulen institutionalisiert ist und welche Projekte geplant seien. Angeregt wurde auch eine Vernetzung der Schülerschaft der Courage-Schulen untereinander und eine gemeinsame Aktion im nächsten Jahr. Alle waren sich einig, dass ein regelmäßiger Austausch wünschenswert und die Vernetzung sehr wertvoll sei. „Dass das Treffen genau im Zeitraum der internationalen Woche gegen Rassismus stattfand, passe ebenso wie das diesjährige Motto „Haltung zeigen“, resümierte Barbara Berger. „Gerne können sich weitere Schulen im Landkreis dem Courage-Netzwerk anschließen“, betont Berger.

Das nächste Vernetzungstreffen findet am 11. Oktober um 14 Uhr statt. Bei Interesse und Fragen kann man sich per E-Mail an bildungsregion@kreis-fs.de wenden.

