Freisings SPD-Abgeordneter Mehltretter hat jetzt sein Hauptquartier in der Ziegelgasse

Präsentierten das SPD-Wahklkreisbüro: Büroleiterin Eva Schäffler, Mitarbeiter Michael Weindl und MdB Andreas Mehltretter (v. l.). © Lehmann

Da knallten die Sektkorken: SPD-Bundestagsabgeordneter Andreas Mehltretter eröfnete jetzt sein „Hauptquartier“ in Freising.

Freising - „Endlich hat Freising wieder einen SPD-Bundestagsabgeordneten“, freute sich Andreas Mehltretter vergangene Woche bei der Einweihungsparty seines Wahlkreisbüros in der Ziegelgasse. Dort will er zukünftig, sofern es Berlin zulässt, für die Freisinger vor Ort sein, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Sektkorken knallten, als die ersten Ehrengäste, Genossen, Freunde und Bekannte, langsam aber sicher hereintrudelten – darunter die Kreisräte Helmut Bengler und Peter Warlimont. Damit ja alles schön schick aussieht, hatte einige Minuten zuvor der Vermieter des Wahlkreisbüros, Reinhard Bungartz, noch schnell die letzten Löcher vom alten Schild des ehemaligen Mieters verfugt und überpinselt. Auch die Theke vom Vornutzer hatte einen neuen roten Anstrich bekommen und zwar vom SPD-Nachwuchs. Mehltretter war sehr zufrieden: „Es ist ein sehr hübsches Büro geworden – und das auch noch an einer sehr guten Stelle in Freising.“

Eva Schäffler leitet das Büro und beantwortet die Anfragen von Bürgern

In diesem Wahlkreisbüro will er zukünftig Bürgersprechstunden abhalten und auch Vorträge und Veranstaltungen demnächst in Angriff nehmen. Während Mehltretters Zeit in Berlin wird die Wahlkreisbüro-Leiterin Eva Schäffler von dort aus Bürgeranfragen beantworten und sich beispielsweise um die Berlin-Fahrten für die Bürger kümmern.

Das Einleben in Berlin sei laut Mehltretter eine überaus „spannende und coole Zeit“ gewesen, vor allem weil ja mit ihm viele junge Bundestagsabgeordnete auch ihren Dienst hatten antreten dürfen. Auf sein erstes Gesetz, die Absenkung der EEG-Umlage, sei er nach wie vor sehr stolz – vor allem, dass bereits Erleichterungen beim Bürger ankommen würden.

Mehltreters nächstes Ziel: ein Bürgergeld einführen

Woran er unbedingt demnächst mitarbeiten möchte: ein neues Bürgergeld zum Ausgleich sozialer Ungerechtigkeiten. In der nächsten Zeit allerdings wird er vor allem mit seinem Fahrrad unterwegs sein, im Rahmen der Sommer-Radltour, um mit den Bürgern aus den verschiedenen Gemeinden in Dialog zu treten. „Aber jetzt“, sagte Mehltretter mit einem Glas Sekt in der Hand, „wird erst einmal gefeiert–- lasst es euch gut gehen!“

Richard Lorenz

