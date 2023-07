Freisings Stadtarchivar berät jetzt Landkreis-Kommunen

Neues Ehrenamt: OB Tobias Eschenbacher (l.), Kreisheimatpfleger Bernd Feiler (3.v.l.) und Landrat Helmut Petz (r.) gratulierten Florian Notter zur neuen Aufgabe. © Lehmann

Florian Notter wurde jetzt von Landrat Helmut Petz zum ehrenamtlichen Kreisarchivpfleger bestellt. Und der Landrat hatte auch gleich einen ersten Auftrag für Notter.

Freising – „Also ich hab meinen Dienstausweis schon“, erklärte Florian Notter, Leiter des Freisinger Stadtarchivs, am vergangenen Donnerstag, während diesen Landrat Helmut Petz noch in den Unterlagen suchte. Das Dokument braucht Notter nämlich demnächst, um sich in den Gemeinden als neuer Kreisarchivpfleger des Landkreises Freising auszuweisen. Im Büro des Landrats wurde Notter zu diesem Ehrenamt berufen, um zukünftig den Kommunen des Landkreises beratend zur Seite zu stehen. Für Notter ist das eine Herzensangelegenheit, denn für ihn sei eines völlig klar: „Ohne Archive gibt’s keine Geschichte.“

Aber was macht jetzt eigentlich so ein Kreisarchivpfleger? Notter klärte einleitend auf: Der Kreisarchivpfleger besucht jene Kommunen, die über keinen hauptamtlichen Archivpfleger verfügen, und berät diese darüber, wie man ein kommunales Archiv aufbaut, welche Räumlichkeiten dafür genutzt werden sollten und auch darüber, was überhaupt archiviert werden sollte – und was eben nicht. Was Notter auch wichtig ist bei der ganzen Archiv-Sache: „Man braucht dann halt auch eine Struktur, denn eine Sammlung, da kann sie noch so gut sein, ist völlig wertlos, wenn man nichts mehr findet.“

Digitalisierung steht an

„Ja, das ist dann wie auf meinem Schreibtisch“, musste der Landrat diesbezüglich zugeben. Zuständig wird Notter in seinem neuen Amt für 19 Gemeinden sein, fünf Kommunen kümmern sich aktuell schon selbst um ihre eigenen Gemeinde- und Stadtarchive – wie eben auch Freising. „Ohne Archive gibt’s keine Geschichte – deshalb müssen wir behutsam mit Dokumenten umgehen und auch rechtzeitig überlegen, was aufbewahrt werden muss“, erklärte Notter weiter. Das Besondere in Bayern: Es gibt zwar Kreisarchivpfleger, aber keine Kreisarchive wie in anderen Bundesländern. Deshalb wandert zu archivierendes Material vom Landratsamt auch nach München in das Staatsarchiv – und bleibt eben nicht in der Domstadt.

Weil es aber eine Archivpflicht für Gemeinden gibt, mache ein Kreisarchivpfleger dennoch Sinn – eben als Berater für einen guten Archivaufbau. Was auch anstehe, sei laut Notter die digitale Archivierung in den Kommunen, für die sich Gemeinden oftmals zusammenschließen würden.

Die Bestellung zum neuen Kreisarchivpfleger verlief dann zügig, auch weil der kleine Festakt im Grunde nur die Übergabe einer Urkunde und die Unterschrift unter einer Verschwiegenheitserklärung beinhaltete. Selbst Petz war verwundert, wie schnell das über die Bühne ging: „Ich muss ja nicht mal was unterschreiben!“ Ausgeübt wurde das Amt übrigens bis 2019 vom ehemaligen Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge, der es laut Notter „sehr, sehr gut gemacht“ habe.

Einen Auftrag hatte Petz dann allerdings für Notter in seiner Funktion als Stadtarchivleiter, denn der Landrat hatte in seinem Haus ein altes Gemälde gefunden, das seiner Meinung nach vielleicht interessant für das Archiv sei.

Richard Lorenz

