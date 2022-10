Sparsamer Lichterglanz: Freisings Sternschnuppen dürfen in der Weihnachtszeit leuchten

Die LED-Sternschnuppen dürfen auch heuer in der Freisinger Innenstadt leuchten – der geringe Stromverbrauch gab den Ausschlag. © Archiv

Wegen des geringen Stromverbrauchs dürfen auch heuer Freisings Sternschnuppen leuchten. Und auch der Weihnachtsbaum wird wieder erstrahlen.

Freising – Ähnlich wie Glühwein, „Stille Nacht“, und Lebkuchen gehört sie für die meisten Menschen einfach dazu: die Weihnachtsbeleuchtung. Doch die Frage, ob in Zeiten einer Energiekrise tatsächlich noch alles so illuminiert werden kann wie gewohnt, ist komplex. Am Montag hat sich die Stadt Freising in der Finanzausschuss-Sitzung Gedanken gemacht, ob in der Innenstadt nur noch die Kinderaugen leuchten dürfen oder auch heuer wieder alles im weihnachtlichen Glanz erstrahlt. Ergebnis: Die LED-Sternschnuppen dürfen auch heuer leuchten.

„Heute“, sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher einleitend, „geht es wirklich nur um unsere Weihnachtsbeleuchtungen.“ In puncto weitere Energiesparmaßnahmen sei aktuell noch das Klimaschutzmanagement „weiter dran“, wie Eschenbacher erklärte. In Kraft getreten sei inzwischen aber die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen, geltend vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2024. Heißt: Flure und Treppenhäuser werden in öffentlichen „Nichtwohngebäuden“ wie etwa dem Rathaus nicht mehr beheizt, in Arbeitsräumen wurde die Temperatur um zwei Grad gesenkt.

„Es wird einiges getan, aber es muss halt realistisch bleiben“, sagte Eschenbacher, der neuerdings einen Pullover bei seinen Amtsgeschäften trägt. Durchlauferhitzer in den öffentlichen Freisinger „Nichtwohngebäuden“ sind auch schon vom Netz genommen worden, die Beleuchtung von Denkmälern und Gebäuden findet bereits seit dem Sommer nicht mehr statt. Von der Verringerung der Innentemperatur wie auch dem Abschalten der Durchlauferhitzer fürs Händewaschen sind nach wie vor Schulen und Kindergärten ausgeschlossen.

Wie schaut es aber heuer mit der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt aus? „Viele Leute beschäftigt das Thema, deshalb haben wir das heute auf der Tagesordnung“, betonte Eschenbacher. Die Fakten: Leuchteten voriges Jahr 26 LED-Sternschnuppen, könnten heuer 41 Stück die Innenstadt illuminieren. Bei einer Brenndauer von täglich fünfeinhalb Stunden über 45 Tage würde sich damit ein Stromverbrauch von rund 700 Kilowattstunden ergeben.

Die Gegenrechnung ist simpel: Bis 2021 verbrauchten vor allem zusätzliche Weihnachtsbeleuchtungen, etwa auf den Wegen zu Parkhäusern, wegen der Nutzung von herkömmlichen Glühlampen stattliche 6000 Kilowattstunden. Aufgrund der Tatsache, dass heuer mit deutlich mehr Sternschnuppen erheblich weniger Energie verbraucht werde, war dann der Vorschlag der Verwaltung ein ganz einfacher: Die Sternschnuppen dürfen leuchten, zusätzlicher und stromfressender Lichterglanz geht in Freising vom Netz.

„Die Leute werden angehalten Strom zu sparen und in der Stadt leuchtet alles – eine Vorbildfunktion ist das nicht“, so die Einschätzung von Susanne Günther (Grüne). Allerdings könne sie aufgrund des niedrigen Verbrauchs dennoch dem Ansinnen der Verwaltung folgen, sofern das alles transparent an die Bürger vermittelt werde. „Ohne Weihnachtsbeleuchtung gibt’s halt keine Stimmung“, kommentierte Benno Zierer (FW), der vor allem vermeiden wollte, dass hier „über das Ziel hinausgeschossen wird“.

„Sparen heißt ja nicht, überall gleich das Licht auszuschalten“, sagte der OB, dem bei der Durchsicht des Antrags auch auffiel, dass der Christbaum am Marienplatz dort gar keine Erwähnung fand. Sein großer Wunsch: „Den stellen wir aber schon auch auf, oder?“ Der Beschluss zur erstaunlich kurzen Diskussion fiel einstimmig: Sternschnuppen samt Weihnachtsbaum dürfen für Stimmung sorgen.

Auch andere Gemeinden stehen vor der Entscheidung, ob es heuer eine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Stimmung oder Sparkurs - das ist die große Frage.

Richard Lorenz

