Eine lang gewünschte Verbesserung kommt: Freisings taktiles Leitsystem wird nachgefräst

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die taktile Kante auf der Nordseite der Hauptstraße wird nachgefräst. © Archiv: Stadt

Das taktile Leitsystem in Freising wird im wahrsten Sinne des Wortes nachgeschärft. Und das kostet 190 000 Euro.

Freising – Alle Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt in der Unteren Altstadt sind abgeschlossen. Alle? Nein. Der Planungsausschuss der Stadt Freising hat am Mittwoch zwei weitere Projekte auf den Weg gebracht. In beiden Fällen geht es um Verbesserungen – zum einen für die Barrierefreiheit, zum anderen für die Aufenthaltsqualität und das Klima.

Die Verbesserung

Dass das, was das Konzept zur Neugestaltung der Innenstadt in Sachen Barrierefreiheit vorgesehen hatte, nicht das Gelbe vom Ei war, hatte sich nach Abschluss der ersten drei Bauabschnitte in der Unteren Altstadt schnell herausgestellt. Vor allem sehbehinderte Menschen hatten immer wieder geklagt, dass das taktile Leitsystem mangelhaft sei: Die Bereiche ohne Führung seien zu lang, die taktile Kante zu finden, sei schwierig, in manchen Abschnitten außerdem nicht tief genug, öffentliche Gebäude und Eingänge zu erkennen, sei schwer (wir haben mehrfach berichtet).

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Das Thema, mit dem man es sogar in das BR-Satiremagazin „quer“ geschafft hat, wurde daraufhin in drei runden Tischen mit allen Betroffenen und Beteiligten besprochen. Und es wurde eine Lösung erarbeitet, die nach dem zustimmenden Beschluss des Planungsausschusses vom Mittwoch möglichst noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll: Die taktile Kante auf der Nordseite der Hauptstraße soll nachgefräst werden, zudem bringt man durch zusätzliches Fräsen Aufmerksamkeits- und Richtungsfelder an. Laut der Kostenberechnung, die das Büro ST raum a. erstellt hat, dürfte diese Maßnahme mit rund 190 000 Euro zu Buche schlagen. In den Bereichen, in denen die Umgestaltung der Innenstadt noch nicht abgeschlossen ist oder ansteht, wird die Fräsung ebenfalls umgesetzt.

Grün in der Innenstadt

Und dann ging es noch um das Grün in der Innenstadt: Die Wanderbäume in ihren großen, rot verkleideten Töpfen sollen nämlich, so stand es im Sachbericht zu diesem Tagesordnungspunkt zu lesen, „Zug um Zug dauerhaften wertigen mobilen Begrünungselementen mit Bäumen und Sträuchern weichen“. Und dabei kommt das Förderprogramm React-EU ins Spiel, für das die Stadt Freising als eine von 37 Kommunen in Bayern ausgewählt worden war (wir haben berichtet).

Anschubfinanzierung

Um nun eine „Anschubfinanzierung“ für einen ersten Teil der neuen Begrünung zu erhalten, wird man ein Projekt aus dem genehmigten Maßnahmenbündel – nämlich das Stadtmobiliar für die Innenstadt – streichen und durch die neue Maßnahme Begrünung der Innenstadt – ersetzen. Die Regierung von Oberbayern hatte diese Erweiterung des Maßnahmenbündels zu Lasten der Förderung der Innenstadtmöblierung positiv gesehen.

Und so taten sich auch hier die Mitglieder des Planungsausschusses leicht, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.