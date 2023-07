Freisings Woodstock muss unterm Dach stattfinden - Bonfire bewahrt sich dennoch seine Magie

Teilen

Der „Schirmherr“ der Veranstaltung: Marc Hanow (l.) und sein Kreativpartner Julian Hobmaier von Apollon’s Smile baten aufgrund des Regenwetters ins Innere des Schafhofs. © Michalek

Wegen Regens muss das Bonfire findet unterm Dach stattfinden. Doch den Organisatoren gelingt es, den Zauber des Open Airs ins Innere zu transportieren.

Freising – Am Lagerfeuer zusammensitzen, ratschen, sich kennenlernen – und dabei wunderbarer Musik für Herz und Seele lauschen. Die Grundidee von Marc Hanow aus dem Jahr 2017 hat sich als Bonfire-Festival in Freising längst etabliert, wenn nicht sogar zu einem kleinen aber sehr feinen oberbayerischen Woodstock-Festival gemausert.

Das Geheimrezept: Künstler, die musikalisch von ihrem Leben erzählen, authentisch und nahbar auf der einen Seite, und Initiatoren, die eben nicht nur selbst musikalische Helden sind, sondern gleichzeitig auch Mentoren, Förderer und musikalische Entdecker auf der anderen Seite. Der Wermutstropfen heuer: Es hat ihnen das Open-Air-Erlebnis gscheit verregnet. Der Glücksfall: Die Bonfire-Macher haben kurzerhand den Sternenhimmel ins Tonnengewölbe geholt.

LED sorgt im Inneren für Lagerfeuer

Marc Hanow und Julian Hobmeier hatten sich letztlich bereits am Vortag dafür entschieden, das Konzert in das Tonnengewölbe zu verlegen, und taten alles dafür, um den Sommerzauber in den Schafhof zu holen – mit künstlichem LED-Lagerfeuer, Lichterketten und natürlich einer sehr großen Portion guter Stimmung. Und auch das muss den Beiden wieder mal attestiert werden: ihr gutes Händchen bei der Auswahl der Künstler, die sich in großer Zahl um einen Auftritt beim Bonfire reißen. Das überaus Charmante und zugleich Berührende: Hanow beschäftigt sich mit den Singer/Songwritern eingängig und stellt sie allesamt ausgiebig vor dem jeweiligen Auftritt vor.

Der Barde vom Ammersee: Jakob Muehleisen legte einen inbrünstigen Auftritt hin und stimmte so auf die Hauptacts ein. © Michalek

Den Anfang machte heuer Rainer Rumpf mit tiefsinnigen und dennoch lustigen Songs, weit weg von Affektion, dafür aber oftmals mit Gänsehaut-Garantie, gefolgt vom Reggae-Artisten Dantey und Wild as Her mit der wundervollen Caro von Brünken, die in der Vergangenheit bereits bei RPWL mit ihrer einzigartigen Stimme aufgefallen ist und sich beim Bonfire-Festival den großen Themen des Seins widmete – frei nach Johnny Cash’ Lebensevangelium.

Lisa Fitzek ist die Königin der Nacht

Mit großer Inbrunst beeindruckte Jakob Muehleisen das Publikum. Schnell wurde deutlich, warum er als „Barde vom Ammersee“ bezeichnet wird. Mit der Formation Nobutthefrog waberte dann tatsächlich Woodstock-Feeling durch das Tonnengewölbe Das Trio glänzte durch wunderbaren Indie-Folk, der lose an die Anfänge von Crosby, Stills and Nash erinnerte und traumwandlerische Geschichten erzählte, ganz fein nuanciert und voller Sternenstaub.

Nach einer Stunde Woodstock-Feeling betrat dann Lisa Fitzek die Bühne, und wieder einmal wurde deutlich, wie gewaltig und großartig diese Künstlerin ist, wie nah sie an eine Joni Mitchell herankommt, ohne sie auch nur im Ansatz zu kopieren. Fitzek ist Fitzek und war ohne Zweifel die musikalische Königin dieser Nacht, mit dunklen Song-Episoden und ganz hellen Flitter-Momenten. Musikalisch unterstützt wurde sie dabei von Susi Salomon an der Geige und Roman Seehon an der Perkussion, die ihre Songs wunderbar ausformulierten und den Sternenhimmel im Tonnengewölbe zum Flirren brachten.

Neun Stunden wird gelacht und getanzt

Zum Flirren brachten die Nacht freilich auch Apollon´s Smile, die traditionell den Ausklang des Bonfire einläuteten, und zwar mit Songs, die auch immer von der Hoffnung erzählen, die ein jedes Leben bereithält. Es ist längst und weit über die Landkreisgrenzen bekannt, dass ihre Lieder bis ins Mark gehen, das Herz wärmen und die Seele stärken. Dabei umschiffen Hanow und Hobmeier Kitsch und bedienen sich stattdessen den musikalischen Mechanismen der großen Helden. Was ihnen damit gelingt: Ein Soundtrack für die dunklen wie die hellen Tage des Lebens.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach gut neun Stunden war das sechste Bonfire-Festival dann Geschichte. Neun Stunden, in denen gelacht und getanzt wurde. Danach hatte sogar der Himmel Einsicht: Es hatte nämlich aufgehört zu regnen. (Richard Lorenz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.