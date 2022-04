Freisings Zivilschutzeinrichtungen nicht mehr voll funktionsfähig

Von: Andreas Beschorner

Der Bunker Fridolin in Haindlfing wird von der Bundeswehr längst nicht mehr genutzt. © Archiv

Einer Fraktion gehört der Freisinger Bundestagsabgeordnete Johannes Huber nach seinem Austritt aus der AfD bekanntlich nicht mehr an. Aber Fragen hat er dennoch.

Landkreis – Johannes Huber wollte von Landrat Helmut Petz beispielsweise wissen, wie viele Schutzräume es für die Bevölkerung im Landkreis Freising „überhaupt noch gibt und wo diese zu finden sind“. Hintergrund der Anfrage ist das, was Huber als „Drohungen aus Russland“ bezeichnet.

Laut Aussage des Bundesamts für Immobilienfragen (BImA), so teilte Huber mit, seien Schutzräume seit 2007 aufgegeben und zum Großteil bereits umgewidmet worden. „Immerhin“, so schreibt Huber, gebe es laut BImA im Landkreis Freising noch sechs solcher Schutzräume. Auf Hubers Frage, wo sich diese Schutzräume denn befänden, hat das Landratsamt nun Folgendes mitgeteilt: „Im Landkreis Freising gibt es noch an sechs Standorten öffentliche Schutzräume. Diese werden nach den Maßgaben des für den Zivilschutz zuständigen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nicht mehr benötigt und konnten anderweitig genutzt werden. Infolge der bisher seitens des BBK vorgegebenen Rückabwicklung sind die öffentlichen Schutzräume im Landkreis Freising nicht mehr voll funktionsfähig.

Behörden prüfen Lage

Wegen der veränderten Sicherheitslage in Europa prüfen die zuständigen Behörden derzeit, ob noch bestehende Anlagen erhalten werden sollen. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie unter Berücksichtigung der Interessen der Eigentümer der Schutzräume dürfen keine Auskünfte zu den Standorten gegeben werden.“

Und weiter: Die aktuelle Konzeption Zivile Verteidigung des Bundes sehe vor, dass im Fall einer Bedrohung die eigenen vier Wände genutzt werden sollten. „Durch die veränderte Sicherheitslage in Europa nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben sich Bund und Länder darauf verständigt, alle noch in der Zivilschutzbindung stehenden Schutzbauwerke zu überprüfen. Deshalb werden derzeit keine Schutzbauten mehr aus der Zivilschutzbindung entlassen.“ Man stehe mit den übergeordneten Behörden in engem Kontakt, um etwaige sich aus der Überprüfung ergebende Maßnahmen zur Ertüchtigung der Schutzräume „schnell und effektiv“ durchführen zu können.“

Das ruft bei Huber Unverständnis hervor: „Der Staat vernachlässigt hier ein weiteres Mal seine wichtigste Aufgabe, nämlich für die Sicherheit der Menschen zu sorgen.“ Sein Appell: „Ich fordere die Bundesregierung daher auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, durch die ein Schutz, auch der ländlichen Bevölkerung, gewährleistet ist. Den Freisinger Landrat Petz fordere ich auf, die Standorte der Schutzeinrichtungen im Landkreis Freising zu veröffentlichen und die Schutzräume so auszustatten, dass sie im Katastrophen- bzw. Kriegsfall auch ausreichend Schutz und Verpflegung bieten. Dass auch nur ein verantwortlicher Politiker angesichts der Drohungen aus Russland, im Wissen um die vernachlässigten Zustände beim Bevölkerungsschutz, ruhig schlafen kann, kann ich nicht nachvollziehen.“

