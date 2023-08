Freude über bestandenes Examen: Klinikum Freising hat 30 Pflegefachkräfte und Krankenpflegehelfer ausgebildet

Die 20 Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Pflege feierten mit Landrat Helmut Petz (hinten l.l, Pflegedirektor Stefan Hörömpö (Mitte, hinten), Doreen Schubert, Leitung Personal & Organisation, (davor) sowie Schulleiterin Eva Gall (6. v. l.) und Kursleiterin Silke Streuff (am Pult). © Klinikum

Grund zum Feiern hatten 30 frischgebackene Pflegefachkräfte und Krankenpflegehelfer: Nach ihrer Ausbildung am Klinikum Freising haben sie das Examen in der Tasche.

Freising – Alle haben bestanden: 20 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Pflege (dreijährige Ausbildung) und zehn der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe (einjährige Ausbildung) des Klinikums Freising haben jetzt ihre praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfungen gemeistert. Die Pflegefachkräfte sind zugleich die ersten Absolventinnen und Absolventen, die gemäß den neuen Ausbildungsvorgaben der „Generalistik“ ausgebildet wurden.

Auch die Absolvia der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe feierte (v. l.): Kursleiterin Sylvia Schwarzbaur, Doreen Schubert Leitung Personal & Organisation, Pflegedirektor Stefan Hörömpö und Schulleiterin Eva Gall (4. v. l. hinten). Drei der zehn Absolventinnen und Absolventen waren verhindert. © Klinikum

Entsprechend groß fielen Lob und Anerkennung seitens der Klinikumsleitung, Schulleiterin Eva Gall sowie der Klassenlehrerinnen Silke Streuff und Sylvia Schwarzbaur, auf der Examensfeier aus, die heuer für beide Schulen im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Freising stattfand. Der Dank galt auch den Familien für ihre Unterstützung, insbesondere in den zurückliegenden Corona-Jahren, und den Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern in den Einsatzstellen, welche die Auszubildenden auf den Stationen betreut hatten. Besonders erwähnt wurden die Absolventinnen der generalistischen Ausbildung Paula Schäfer und Lena Stock sowie die Absolventin der Pflegefachhilfe Molly Rose Emily Niedermeier, die alle mit der Note 1.0 bestanden haben. Paula Schäfer und Lena Stock haben zudem den „Bayerischen Staatspreis der Regierung von Oberbayern“ erhalten.

„Dieses Ergebnis spricht für die hohe Qualität der Ausbildung im Klinikum Freising und die gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem Landkreis Freising“, ergänzte Landrat Helmut Petz in seinem Grußwort. So seien die Rahmenbedingungen und Attraktivität für Auszubildende und Pflegekräfte zum Beispiel durch die Großraumzulage verbessert worden. „Wenn behauptet wird, wir würden einfach anderswo Fachkräfte abwerben, so ist das nicht die ganze Wahrheit. Vielmehr bilden wir mit großem Erfolg auch den eigenen Nachwuchs aus.“ So haben sich von den 20 neuen Pflegefachkräften bereits 14 für den Verbleib am Klinikum Freising entschieden. Von den zehn neuen Krankenpflegehelfern sind es fünf. Drei von diesen wollen weiter die Schulbank drücken und im Klinikum Freising die Ausbildung zur Pflegefachkraft fortsetzen. ft

