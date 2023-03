Fridays-for-Future-Demo in Freising: „Wir lassen uns die Hoffnung nicht nehmen“

Von: Andreas Beschorner

Auftakt mit rund 250 Klimaaktivisten am Marienplatz. Auf dem Weg durch und rund um die Innenstadt schlossen sich immer mehr an, sodass bei der Abschlusskundgebung etwa 400 Menschen für mehr Klimagerechtigkeit demonstrierten. © Lehmann

250 junge Menschen zu Beginn, rund 400 bei der Abschlusskundgebung auf dem Freisinger Marienplatz: Die Fridays-for-Future-Bewegung meldete sich zurück. Mit einem eindringlichen Appell.

Freising – Hitze, Dürre, Überflutungen, Hurricanes, Waldbrände – und das überall auf der Welt. All das, so eine der Botschaften am Freitag bei der Demonstration von „Fridays for Future“ in Freising, sei erst der Anfang, wenn man nicht schnell handle. Denn je länger die Politik und die Menschheit mit Maßnahmen gegen den Klimawandel warten, umso schlimmer werde es, sagten Elena Höger und Antonia Bauer, die vom Marienplatz aus die Demonstranten auf den Weg durch und rund um die Innenstadt schickten. Und auch in Moosburg hatten sich FfF-Aktivisten versammelt, um ihren Forderungen nach einer klimagerechten Welt Ausdruck zu verleihen.

Allein in Deutschland fanden am gestrigen Freitag im Rahmen des globalen Klimastreiks in rund 180 Städten solche Demonstrationen statt. Das Ziel und die Appelle haben sich auch während der durch Corona erzwungenen Pause nicht geändert: Es brauche Veränderung, die Umstellung auf hundert Prozent erneuerbare Energien, um unabhängig von Staaten wie Russland und China zu werden, müsse schneller gehen, so die Forderung der FfF-Aktivistinnen Höger und Bauer: „So wie bisher geht es einfach nicht!“ Applaus von den Mitstreitern auf dem Marienplatz erntete das Duo vor allem für die Aussage: „Wir lassen uns von einem eingeschlafenen System nicht sagen, was machbar ist und was nicht. Wir lassen uns die Hoffnung nicht nehmen!“ Auch nicht die Hoffnung auf einen bezahlbaren und für alle zugänglichen ÖPNV, der die Emissionen auf dem Verkehrssektor wesentlich senken würde. Und das sei zentral, denn „die Verkehrswende muss vorangetrieben werden“.

Auch in Moosburg gingen engagierte Bürger für den Klimaschutz auf die Straße. Ein überschaubarer Demo-Zug nahm seinen Weg vom Plan zum Stadtplatz. © Roland Albrecht

Statt immer mehr Geld in den Aus- und Neubau von Autobahnen zu stecken, wäre das Geld als Investition in den ÖPNV und in die Förderung erneuerbarer Energien viel sinnvoller angelegt. „Wenn wir so weiter machen, zerstören wir unser Fundament“, so die abschließende Warnung von Höger und Bauer.

Radwege zentraler Punkt in der Verkehrswende

Nach dem Marsch durch und um die Altstadt zurück zum Marienplatz betrat nicht nur Poetry Slammerin Pia Hegmann die Bühne, sondern auch Andreas Kagermeier. Für das Bündnis „Radentscheid Bayern“ lenkte Kagermeier den Blick auf einen anderen Verkehrssektor, der eine wichtige Rolle in der so wichtigen Verkehrswende spiele: der Radverkehr. Allein die Tatsache, dass in 2022 die Zahl der getöteten Radfahrer gegenüber 2021 um ein Drittel gestiegen sei, zeige, wie notwendig mehr Radwege seien. Mit Blick auf die Bayerische Staatsregierung verwies Kagermeier darauf, dass nur 28 Prozent der Staatsstraßen begleitende Radwege hätten.

Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein seien es 60 Prozent. Zwei Drittel davon seien zudem auch nur kombinierte Radwege, bei denen Konflikte vorprogrammiert seien. Seit 15 Jahren sei der Betrag, den der Freistaat für Radwegebau bereitstelle, mit rund 40 Millionen Euro gleich, erhöhe sich auch in den kommenden Jahren nicht. Kurz: Der Freistaat tue was, aber zu spät und zu wenig. Dass Förder- und Sonderprogramme oft nicht fortgeführt würden, komme noch hinzu.

Was Staatsregierung ankündige sei „ein bisschen Showeffekt“

Was die Staatsregierung da oft und gerne ankündige, sei also „ein bisschen Showeffekt“. Dass man nach der langen Corona-Pause und dem bangen Blick in die Ukraine die Menschen erst wieder für das zentrale Thema Klimawandel gewinnen und aufrütteln müsse, vermutete Christian Magerl. Der ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen war in Freising mit von der Partie und konnte die Aussage von Höger und Bauer wohl nur unterstreichen: Trotz der Pandemie und des russischen Angriffskriegs dürfe man die Gefahren des Klimawandels und den Kampf für eine Energiewende und ein Umdenken nicht hintanstellen. Dass das nicht geschieht, dafür sind am Freitag weltweit Menschen auf die Straße gegangen – eben auch in Freising und Moosburg.