300 Klare Worte von Fridays for Future Freising: Fossile Brennstoffe heizen Kriege und Konflikte an

Sehr große Resonanz fand die Klima-Demo von Fridays for Future Freising auf dem Marienplatz. Rund 300 Teilnehmer waren dabei. © Lehmann

Die Statements von Fridays for Future (FFF) waren bei der Klima-Demo am Freisinger Marienplatz klar: „Fossile Verbrennung heizt auch Kriege und Konflikte an!“

Freising – Zum zehnten Mal rief am Freitag die Umweltschutz-Bewegung zum globalen Klimastreik auf, und auch in Freising gingen die FFF-Aktivisten zahlreich auf die Straße. Das wohl aktuellste Thema formulierte FFF-Sprecherin Katharina Klimm so: „Kaufen wir weiter fossile Brennstoffe und Uran für Atomstrom aus Russland, tragen wir damit wesentlich zur Finanzierung von Putins Krieg gegen die Ukraine bei!“

Klare Linie

Laut Klimm helfe weder das Aufschieben des Atomausstiegs noch das geplante Terminal für Fracking-Gas über den nächsten Winter, sondern nur ein schneller Ausbau von Sonnen- und Windenergie und das Einsparen von Energie. Eine staatlich angeordnete Benzinpreis-Senkung sieht Klimm äußerst kritisch. Warum? „Das trägt nichts zur Lösung der politisch verschuldeten Energieknappheit bei und ist ungerecht gegenüber jenen, die Sprit sparen und dennoch über ihre Steuern die Sprit-Preise mitfinanzieren müssen!“ so Klimm.

Der FFF-Bewegung wäre es viel lieber, wenn stattdessen Bürger mit geringem Einkommen, die unter den Kraftstoffpreisen leiden, mit Erhöhung der Sozialleistungen unterstützt werden würden.

Richard Lorenz

