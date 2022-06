Friedensbotschaft zu Fronleichnam: Freising feiert Hochfest nach zwei Jahren Corona-Pause

Für den Frieden: Der Teppich, den die Freisinger Jugend aus bunten Sägespänen auf dem Marienplatz gelegt hat, zeigt heuer unter anderem zwei Hände, die die Welt halten, und eine Friedenstaube. © Lehmann

Das Hochfest Fronleichnam wurde nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in Freising gefeiert - mit einer eindrücklichen Botschaft.

Freising – Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause gab es heuer an Fronleichnam in Freising wieder einen Freiluftgottesdienst auf dem Marienplatz mit anschließender Prozession durch die Untere Altstadt zum Domberg. Domrektor Marc-Aeilco Aris zelebrierte das Hochfest der Katholischen Kirche in Vertretung des erkrankten Weihbischofes Bernhard Haßlberger. In seiner Predigt erinnerte er an die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie.

Ab drei Uhr früh wurde der Teppich gelegt

Schon ab drei Uhr morgens waren am Donnerstag rund 20 Mitglieder der Pfarrjugend Freising auf den Beinen, um den Teppich aus bunt gefärbten Sägespänen vor dem Altar zu legen. Das Material dafür war bereits Wochen vorher in einem Sägewerk in Oberhummel besorgt worden, erzählten die beiden Ministrantinnen Antonia Draxler und Laura Zubek, die eifrig mitgeholfen hatten. Dann habe überlegt werden müssen: Welche Motive wolle man auswählen? Welche Botschaft rüberbringen? Fronleichnam sei eine Art Demonstration des Glaubens: Man will zeigen, was einen aktuell bewegt. Und deshalb zeichneten die beiden jungen Frauen bereits in den frühen Morgenstunden eine Friedenstaube auf den Pflasterboden am Marienplatz, dazu Hände, die die Erdkugel schützend festhalten.

Angeführt von den Ministranten zog die Prozession mit dem Allerheiligsten unter dem Himmel durch die Untere Hauptstraße Richtung Domberg. © Lehmann

Die Gegenwart Christi in Brot und Wein zu erkennen, dafür stehe das Fronleichnamsfest, sagte Domrektor Aris in seiner Predigt am Marienplatz. Das Brot reiche für alle, wie das im Evangelium nach Lukas dargestellt wurde. Fünf Brote und zwei Fische, die viele Tausende satt werden lassen sollten, segnete Jesus im Vertrauen auf Gott. Die Lebensmittel seien daraufhin nicht mehr ausgegangen. Die Hostie als Sinnbild für den Leib Christi wurde im Anschluss an den Gottesdienst durch die Untere Hauptstraße an den nur spärlich beflaggten Häusern vorbei getragen in Richtung Domberg, wo die Gläubigen – darunter auch Vertreter der Lokalpolitik – im Anschluss zu einem Umtrunk und einer kleinen Brotzeit im Domhof eingeladen waren.

Das Fest wieder in alt hergebrachter Weise feiern zu dürfen, nutzten auch die Fahnenabordnungen der Freisinger Vereine und die Weihenstephaner Studentenverbindungen, die sich schon vor Beginn des Fronleichnamsgottesdienstes ein Plätzchen im Schatten der umliegenden Häuser gesucht hatten. Musikalisch begleitet wurde der Fronleichnamstag von der Stadtkapelle Freising und der Chorgemeinschaft St. Georg Freising unter Leitung von Angelika Sutor.

Freude über gemeinsame Feier

Trotz all der Baustellen in der Freisinger Innenstadt sei sie froh, dass der wichtige Feiertag wieder gemeinsam gefeiert werden dürfe, gestand eine ältere Dame, die zudem die Präsenz der vielen Helfer des Roten Kreuzes lobte. „Da sind wir ja gut versorgt“, meinte sie im Hinblick auf eventuelle Kreislaufschwächen der älteren Generation aufgrund der warmen Temperaturen.

Den ganzen Tag über konnte noch der hübsche Teppich neben der Mariensäule von Passanten bestaunt werden. Da gab es auch das eine und andere Lob von Gottesdienstbesuchern und Spaziergängern. Es sei ja auch nicht so, dass man morgens um drei Uhr hingehe, eine halbe Stunde den Teppich lege und dann fertig sei. Die meiste Zeit hätten die Vorbereitungen in Anspruch genommen, wie etwa das Einfärben der Sägespäne in der Badewanne. „Jede Farbe einzeln“, betonten die Ministrantinnen Antonia und Laura.

Gut zu wissen

Die Prozessionen zum Hochfest Fronleichnam finden in den Stadtteilen Lerchenfeld, Neustift sowie Pulling am kommenden Sonntag, 19. Juni, ab 9 Uhr statt.

Maria Martin

