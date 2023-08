Nach langer Diskussion Kompromiss gefunden: Früherer Eisbetrieb in der Weihenstephan-Arena

„Heißkaltes“ Thema im Freisinger Kulturausschuss besprochen

Der Saisonstart in der Weihenstephan-Arena wurde nach intensiver Diskussion auf den 25. September gelegt: Noch früher wäre zu teuer.

+ Es flutscht noch nicht: Wegen „unvorhergesehener zeitlicher Verzögerungen“ können die Schlittschuhe in der Freisinger Eisarena derzeit noch nicht geschnürt werden. © Lehmann

Freising – Soll der Eisbetrieb in der Weihenstephan Arena früher als gewohnt aufgenommen werden? Diesen Wunsch brachte Sportreferent Jürgen Mieskes (CSU) vor einem Jahr via Antrag in den Kulturausschuss ein – auch weil die Sportler zum Trainieren ansonsten andere Eishallen anfahren müssen und dadurch ja auch das Klima belastet werde. Nun wurde er im jüngsten Kulturausschuss behandelt.

Mieskes formulierte es in seinem Antrag so: „Die gesamte Abteilung Eishockey, angefangen bei der U9 bis hin zur 1. Mannschaft, fährt zur Vorbereitung auf die kommende Saison mit Ligabetrieb rund 120 Personen zweimal pro Woche in die Kunsteishallen nach Landshut, Moosburg oder Pfaffenhofen, da in unserer Eislauf Arena das Eis so spät, teilweise Anfang Oktober, erst fertiggestellt ist. Dies ist nicht nur ein Kraftakt der Vereinsführung in puncto Logistik und finanziellen Ausgaben sondern auch ein riesiger CO2-Fußabdruck, der mittels Personentransport hinterlassen wird.“

Der Wunsch

Was er sich wünschen würde: Ein Saisonstart für den Eisbetrieb fix in Kalenderwoche 38 – was heuer ab dem 18. September wäre. Würde sich die Stadt dazu durchringen, wäre dadurch dem Eishockey-Verein auch endlich eine Planungssicherheit gegeben, wann mit dem Training begonnen werden könne. Zwar verstehe Mieskes die Einwände in punkto Klimaproblematik durch einen früheren Start, seine Argumentation war aber jene: „Der Eishockey-Verein kann ja nichts dafür, dass die Energie für das Stadion keine regenerative ist.“ Er wies auch darauf hin, dass eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Arena längst überfällig sei – wie auch, dass diese damals aus Kostengründen nicht installiert worden sei.

+ Jürgen Mieskes: „Ein Kraftakt der Vereinsführung.“ © HARALD REGLER

Auch Sebastian Wanzke, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport Freising hatte sich schriftlich zu Wort gemeldet: „Leider ist die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaften stark eingeschränkt, da die Freisinger Teams schlicht und ergreifend zu spät aufs Eis können. Die umliegenden Vereine holen sich hier einen Vorsprung, der in sämtlichen Disziplinen und Altersklassen während der kurzen Saison kaum aufzuholen ist. Zudem zwingt er die Abteilungen, zur Vorbereitung Eiszeiten in fremden auswärtigen Stadien zu buchen, was teuer ist und nicht in unser aller Sinn sein kann. Bislang galt das Argument, man könne parallel zum Volksfest nicht den geforderten Strom aufbringen – dies scheint jedoch mit dem neuen Trafo möglich zu sein.“ Ob das wirklich möglich ist, also Volksfest und Eishalle sicher gleichzeitig mit Strom zu versorgen, dessen war sich die Verwaltung allerdings nicht gänzlich sicher.

Was zudem die Freisinger Klimamanagerin Marie Hüneke in der Stellungnahme anmahnte: „Auch wenn aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer der Wunsch nach einer früheren Bereitstellung der Eisfläche nachvollziehbar ist, ist diese aus Klimaschutzsicht kritisch zu bewerten. Zwar erfolgt die Bereitung der Eisfläche mit einer effizienten Kältemaschine, jedoch nicht auf Basis „lokal erzeugter“ regenerativer Energie. Zum anderen sind mit Fortschreiten des Klimawandels immer höhere Außentemperaturen zu erwarten. Dies steht einer im Jahresverlauf früheren Eisbereitung entgegen.“

Worauf sich der Kulturausschuss allerdings einigen konnte, war dann der Vorschlag der Verwaltung, den diesjährigen Saison-Start für die Eishalle für den 25. September festzulegen. Einen früheren Start wollte die Verwaltung aber nicht, auch aus Kostengründen – pro Woche kostet die Eisbereitung nämlich 5000 Euro.

