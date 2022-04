Frühling trifft auf Winter: Freisinger Blütenmärchen bekam einen weißen Dämpfer

Der Balkon von Waltraud Löhrlein. So schaut es aus, wenn der Frühling auf Winter trifft. © Lehmann

Eiskalt hat es viele Frühlingsblüher im Landkreis Freising erwischt: Aus dem farbenprächtigen Blütenwunder wurde ein Wintermärchen.

Freising - Eiskalt getroffen von der nordischen Kaltfront wurde am Wochenende die Wildkirschenblüten-Idylle von Waltraud Löhrlein an der Erdinger Straße in Lerchenfeld (siehe Foto). Die Schneeflocken verwandelten zumindest für einige Tage das Blütenmeer auf dem Balkon in eine Winterlandschaft. Und so erging es vielen stolzen Gartenbesitzern. Bleibt zu hoffen, dass der Frost – vor allem in der Nacht zum Montag – die aufkeimenden Frühlingstriebe der Pflanzen nicht nachhaltig geschädigt hat.

Schon am Montag dürfte der Spuk vorbei und die Schneedecke dahingeschmolzen sein. Bis Mitte der Woche wird auch wieder die Zehn-Grad-Marke geknackt.

