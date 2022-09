FT-Praktikantin Sofija schreibt: Besuch in der Ukrainischen Freien Uni in München lindert Heimweh

Besonderer Ort: In der Bibliothek der Ukrainischen Freien Universität in München haben Sofija (r.) und ihre Freundin Marta für sie wertvolle Bücher gefunden.

Sofija Weremeienko (16) ist aus Irpin geflüchtet und lebt nun in Freising. Beim FT konnte sie jetzt Zeitungsluft schnuppern. Ihre dritte Kolumne beschäftigt sich mit einem besonderen Ort in München.

Sofija Weremeienko ist Anfang März aus Irpin nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen lebt die 16-Jährige mit ihrer Mutter in Freising. Ihr Traum ist es, in München Journalismus zu studieren. Beim FT schnuppert sie Zeitungsluft und berichtet in einer Kolumne über ihr neues Leben. Ihre Texte schreibt sie auf Deutsch.

Freising – Wenn man als Flüchtling in ein fremdes Land kommt, hat man nicht nur großes Heimweh. Auch die Verwirrung ist groß, weil alles neu und unbekannt ist. Und natürlich, weil die Sprache eine ganz andere ist. Ich habe Glück: Da ich schon seit sechs Jahren Deutsch lerne, kann ich mich hier ganz gut verständigen. Das geht aber nicht allen so: zum Beispiel meiner Freundin Marta, mit der ich im Gymnasium in Kyiw zusammen in einer Klasse war. Ich schreibe „Kyiw“, weil das die ukrainische Schreibweise ist. Die russische, die auch in Deutschland benutzt wird, möchte ich nicht verwenden.

Marta wollte immer an einer ukrainischen Universität studieren. Dass sie die deutsche Sprache einmal brauchen würde, hat sie nicht gedacht. Aber das Schicksal hat anders entschieden: Marta lebt jetzt mit ihrer Mama in München – in einer Stadt, die für sie ganz fremd ist.

Überraschend von einem „Schatz“ erfahren

Weil sie die Ukraine sehr vermisst, hat sie versucht, hier in Bayern etwas zu finden, das unserer Heimat ähnelt. Und nach einer Zeit hat sie wirklich etwas gefunden: die Ukrainische Freie Universität. Das ist – natürlich abgesehen von der Ukraine selbst – der einzige Ort in Europa, wo man die ukrainische Sprache und Literatur studieren kann. Ich bin dankbar, dass Marta mir davon erzählt hat. Sonst würde ich von diesem Schatz gar nichts wissen.

Als ich meine Freundin das letzte Mal besucht habe, wollten wir uns diese Uni ein bisschen näher anschauen. Besser gesagt: Unser Ziel war die Universitätsbibliothek. Sie ist in der Barellistraße 9a in der Nähe vom Schloss Nymphenburg. Von außen sieht sie aus wie ein ganz normales Haus. Die Bibliothek enthält mehr als 30.000 Bücher von ukrainischen Schriftstellern aus verschiedenen Zeiten. Außerdem kann man dort auch viele Übersetzungen in anderen Sprachen finden.

Ein für die Ukraine wertvolles Buch - und eines von Opa

Die Bibliothek hat zwei Abteilungen: klassische und moderne Literatur. Die klassische Abteilung ist etwa zehn Mal so groß wie die über moderne Literatur. Leider ist sie nur bis 13 Uhr geöffnet. Daher hatte ich nicht viel Zeit, um mir ein Buch zum Lesen auszusuchen. Ich habe mich für „Na koni voronomu“ entschieden. Auf Deutsch heißt das Buch „Auf dem Krähenpferd“, von Ulas Samtschuk geschrieben, ein Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert. Warum das Buch wertvoll für die Ukraine ist, möchte ich kurz erklären: Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in der Ukraine die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen. Deren Ziel war unter anderem, die sogenannte ukrainische Intelligenz zu unterdrücken. Dazu gehörten zum Beispiel Lehrer, Schriftsteller oder Politiker. Samtschuk und viele andere kämpften jedoch dagegen an. Davon erzählt „Na koni voronomu“.

Marta hat sich auch ein besonderes Buch ausgeliehen: Es heißt „Die Weihnachtskrippe – Wege der historischen Transformation“. Und der Mann, der es geschrieben hat, ist Martas Opa. Er hat als Ethnograf gearbeitet.

Jetzt, wo ich weiß, dass es sie gibt, werde ich diese Bibliothek natürlicher häufiger besuchen. Ich finde es schade, dass nur so wenige Leute wissen, dass es sie gibt – auch viele Ukrainer wissen das gar nicht. Als Marta und ich dort waren, haben wir nur einen Menschen gesehen. Daher freue ich mich, dass ich mehr Menschen von diesem ukrainischen Schatz mitten in München erzählen kann.

Sofija Weremeienko

