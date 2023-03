Fünf Jahre nach dem Startschuss: Was wurde aus den Mitfahrerbänken im Landkreis Freising?

Von: Armin Forster, Andreas Beschorner

Vor fünf Jahren wurden im Landkreis Freising die ersten Mitfahrerbänke installiert. Seither ist die Resonanz in der Bevölkerung äußerst gemischt. © Forster

Eine neue Mobilitätsform kam vor fünf Jahren in den Landkreis Freising: Seit 2018 wurden vielerorts sogenannte Mitfahrerbänke aufgestellt. Zeit für eine Bilanz.

Landkreis Freising – Simpler geht’s kaum: Das gewünschte Ziel an einer Tafel für alle sichtbar markieren, hinsetzen und dann von jemandem im Auto mitgenommen werden, der das gleiche Ziel hat. Solche Mitfahrerbänke sind in Norddeutschland schon länger ein Erfolg, und irgendwann ist die Idee auch nach Bayern geschwappt. Heute vor genau fünf Jahren wurden gleich mehrere Bänke im nördlichen Landkreis eingeweiht, später kamen auch im Ampertal und dann noch einmal in Au Stationen hinzu. Sie sollen Menschen Mobilität verschaffen und die Bevölkerung zusammenbringen. Doch wie werden die Bänke eigentlich angenommen?

Schnaps trinkende Dauergäste und Probleme mit Vandalen

Thomas Huschenbeck hat bei dieser Frage gemischte Gefühle. Er war einst der Motor des Projekts, hatte als Seniorenbeauftragter in seiner damaligen Heimat Wang, aber auch in umliegenden Orten und sogar im Kreistag kräftig für das Projekt geworben – mit Erfolg: Gemeinsam mit Bürgermeistern und weiteren Unterstützern konnte er einige Bänke in Betrieb nehmen. Heute muss Huschenbeck einräumen: „Ich lese eigentlich nirgendwo aus Bayern Erfolgsmeldungen, dass sich die Mitfahrerbänke durchgesetzt hätten.“

Schnipp schnapp: Seniorenbeiräte aus Moosburg und Wang nahmen 2018 mit den damaligen Gemeindeoberhäuptern Anita Meinelt und Hans Eichinger (beide an der Schere) die Mitfahrerbank am Moosburger Viehmarktplatz in Betrieb. Auch Dagmar Seghutera (l.) und Thomas Huschenbeck (3. v. l.) waren mit von der Partie. © Forster

Der 68-Jährige lebt inzwischen in Moosburg, wo es zwar noch mehrere der Bänke gibt. „Aber außer der beim Rewe sind alle verwaist.“ Dort würden auch nur irgendwelche Dauergäste sitzen und Schnaps trinken. Ein großes Problem sei der Vandalismus: Regelmäßig habe jemand die Schiebe-Daumen abgerissen, mit denen das Fahrtziel angezeigt wird, oder die Schilder beschmiert. Die Bank in Bahnhofsnähe sei inzwischen nicht mehr rot, sondern grün vom Moos, „weil sie direkt unter einem Baum steht“. Und als „Killer der Geschichte“ habe sich die Corona-Pandemie ausgewirkt: „Dann haben sich die Leute überhaupt nicht mehr in fremde Autos gesetzt.“

Die Mitfahrerbank am Moosburger Rewe-Markt wird zwar noch regelmäßig genutzt - allerdings nicht von beförderungswilligen Bürgern, sondern hauptsächlich von Schnaps trinkenden Dauergästen. © Fuchs

Unerklärliche 10.000 Aufrufe auf Google Maps

Da die Mitfahrerbänke auch bei Google Maps gelistet sind, erhält Huschenbeck von dem Kartendienst immer wieder Berichte mit Aufrufzahlen. Kurios: „Die Bank vor der Apotheke an der Münchener Straße ist schon rund 10.000 Mal angeklickt worden. Interessanterweise hab ich dort aber noch nie wen sitzen sehen.“

Auch Dagmar Seghutera, Vorsitzende des Moosburger Seniorenbeirats, ist enttäuscht, dass sich die Mitfahrerbänke nie richtig durchgesetzt hatten. „Schade drum“, sagt die 69-Jährige. Gerade die Verbindung ins Gewerbegebiet Degernpoint sei für Menschen ohne Auto schwierig, da hätte sich die 2018 errichtete Bank doch für viele angeboten. Aber Seghutera glaubt: „Zwischen Wünschen und tatsächlicher Nutzung liegt eine große Lücke.“

Diese Mitfahrerbank war mal rot und nicht vermoost. Und vom Standort nahe des Moosburger Bahnhofs dürfte es auch kaum Fahrten nach Berlin geben, wie ein Spaßvogel an die Tafel geschmiert hat. © Fuchs

Ein etwas anderes Bild zeigt sich im Ampertal: Seit Herbst 2021 stehen auch in der Gemeinde Kirchdorf Mitfahrerbänke, um die Verbindung vom Hauptort nach Wippenhausen – und andersherum – zu verbessern. Diese Möglichkeit sei gut angenommen worden, sagt Initiator und Gemeinderat Martin Heyne. Seit 12. Dezember 2022 habe sich die Lage freilich drastisch geändert, weil seit dem Winterfahrplan ein Bus Wippenhausen an Kirchdorf anbindet – und das gleich neun Mal am Tag, außerdem an den Samstagen. Da habe man in Sachen ÖPNV praktisch „von null auf 200“ beschleunigt, so Heyne.

Ein Segen für Flüchtlinge auf dem Land

Die Folge: So akut wie zum Zeitpunkt der Aufstellung der Mitfahrerbänke sei die Notwendigkeit nicht mehr, allerdings gebe es noch immer genug Nutzer, wenn etwa der Bus von Kirchdorf aus verpasst worden sei. Von Wippenhausen nach Kirchdorf sei die Frequenz freilich schon sehr gering, so die Beobachtung von Heyne.

Verbindung mit großer Beliebtheit: Vor allem Flüchtlinge sind dankbare Nutzer der Mitfahrerbänke in Au und Abens, die unkomplizierte Mobilität ermöglichen. © Beschorner

Im Markt Au hat man vor rund einem Jahr das Projekt Mitfahrerbänke begonnen. In Abens und in Au stehen Exemplare. Auslöser war, so Gemeinderat und Helferkreis-Aktivist Franz Asbeck, dass es für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Abens untergebracht sind, keine Busverbindung in den Hauptort gibt. Und deshalb erfreuen sich die Bänke nach wie vor großer Beliebtheit. Vor allem auch die Autofahrer würden diese Einrichtung gut annehmen und dafür sorgen, dass das Angebot funktioniere und die Flüchtlinge in Au einkaufen oder Dinge des täglichen Lebens erledigen können.

Von einer solch regen Nutzung ist man in der Gemeinde Mauern meilenweit entfernt. „Wir haben eher bescheidene Erfahrungen gemacht, da hätte man sich schon mehr Mitfahrer erhofft“, sagt Bürgermeister Georg Krojer über die Bänke, die am Alten Rathaus und an der örtlichen Raiffeisenbank stehen. „Ich weiß auch nicht, warum die nicht so genutzt werden. Vielleicht liegt es an Berührungsängsten oder die Leute sind einfach ein bisschen vorsichtig.“

In Mauern wird lieber der Bus benutzt

Seiner Erfahrung nach nutzen viele Bürgerinnen und Bürger ohne Auto inzwischen die Buslinie 682/683. Dennoch wäre es aus Georg Krojers Sicht „wünschenswert, wenn sich die Sache mit den Mitfahrerbänken nochmal neu belebt“.

Auch einige Kilometer weiter südlich, im Landkreis Ebersberg, klang die Idee zunächst verlockend: Wer von A nach B wollte, aber kein Auto zur Verfügung hat, setzt sich aufs Mitfahrbankerl und wird mitgenommen. Das Problem auch dort: Es klappt nicht.

