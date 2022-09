Für Freisings Feuerwehren ist klar: „Helfen ist Trumpf – bei Tag und bei Nacht“

Wichtiger Tipp nach einem Unfall: Franz Dobesch (grüne Jacke) erklärte, wie man aus einem Auto nach einem Überschlag aussteigt. Gerhard Hartmair machte alles richtig. © Michalek

Bei der bayerischen „Langen Nacht der Feuerwehr“ waren auch Pulling und Tüntenhausen am Start. Die Wehren präsentierten eindrucksvoll ihr Leistungsspektrum.

Tüntenhausen/Pulling – Bayernweit haben rund 500 Feuerwehren bei der „Langen Nacht der Feuerwehr“ am vergangenen Samstag mitgemacht – unter anderem auch die Floriansjünger aus Tüntenhausen und Pulling. Unter dem Motto „Helfen ist Trumpf – bei Tag und bei Nacht“ konnten sich Interessierte über die Aufgaben der Feuerwehren aus erster Hand informieren und bei verschiedenen Übungen in die Rolle von Helfenden schlüpfen. Diese Nacht der offenen Tür sollte aber vor allem zeigen, was diese Helden ehrenamtlich im Dienst für Andere leisten – und das ist einiges.

Übung hautnah

Der erste Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Pulling, Sebastian Weinberger, hatte für diese Veranstaltung nichts dem Zufall überlassen: Der Plan stand, und seine Männer bauten bereits am Samstagnachmittag eifrig verschiedene Szenerien rund um das Feuerwehrhaus auf. Neben der Präsentation ihres Fuhrparks brachte ein Stapler auch ein Unfall-Auto vor die Wehr, um dort eine Seitenöffnung mit Spreiz-Gerät demonstrieren zu können – wofür sie dann auch, eben wie im richtigen Ernstfall, die Zufahrtsstraße sperrten. In der Fahrzeughalle selbst wartete hingegen bereits die Rettungssanitäterin Kathrin Eder auf Übungswillige an der Reanimations-Puppe.

Das Besondere hier: es war nicht nur Drücken und Beatmen gefragt, sondern auch der richtige Umgang mit einem Defibrillator in einem Notfall. „Man muss schon g´scheit drücken, davor haben die meisten Angst“, erklärte die Rettungssanitäterin.

Riesige Stichflammen sorgen für große Augen

Was auch für große Augen sorgte, war dann auch der von Weinberger organisierte Löschtrainer, aus dem riesige Stichflammen schossen, die dann von Gästen mit den unterschiedlichsten Feuerlöschern bekämpft werden mussten.

Vom Höhepunkt der langen Nacht aber wussten nur Weinberger und seine Kameraden, denn um den Bürgern mal hautnah zu zeigen, was Stress bedeutet, ging nach der Rettungsaktion am Unfall-Auto ein „richtiger“ Alarm in der zur Partyhalle umfunktionierten Wehr los – und das in beeindruckender Lautstärke. Sirenengeheul, lauter Piepser und zeitgleiche Handy-Alarme sorgten für die perfekte Illusion, dass die Floriansjünger tatsächlich ausrücken mussten – was sie dann auch taten. „Wir haben das natürlich mit der Leitstelle abgesprochen“ erklärte Weinberger und weiter: „Es ist wichtig, dass die Leute mal sehen, wie schnell wir umgezogen auf den Fahrzeugen sein müssen.“

Wie benutzt man einen Feuerlöscher?: Christina Wendl und ihre Tochter Antonia (7) durften es vor dem FFW-Haus in Pulling ausprobieren. © Michalek

Überschlag live

Gemütlicher ging es hingegen bei den Floriansjüngern in Tüntenhausen zu, die sich für einen langen Tag statt einer langen Nacht der Feuerwehr entschieden haben. Dennoch gab es auch in Tüntenhausen neben der Demonstration des Feuerwehrfahrzeuges, einer Hüpfburg für die Kleinen und einem köstlichen Schweinsbraten für die Großen auch etwas ganz Besonderes zu sehen – nämlich einen sogenannten Überschlag-Simulator. Unter dem Motto „Training zur Eigenrettung“ gab Franz Dobesch von der Deutschen Verkehrswacht Kelheim zahlreiche Tipps, um sich aus einem Auto zu befreien, das sich überschlagen hat und auf dem Dach liegen geblieben ist. Neugierige konnten dafür in einen Mini steigen, der dann via Knopfdruck langsam auf das Dach gedreht wurde. Das wichtigste laut Dobesch: „Ja keine Panik!“

Fundamental sei es außerdem, sich mit den Füßen am Armaturenbrett abzustützen, um nach der Gurtlösung nicht unsanft auf den Kopf zu fallen. „Da kann es auch zu Genickbrüchen kommen“, erklärte der Sicherheitsfachmann.

Und auch der Gurt selbst hält Tücken bereit, denn durch das Gewicht des darin hängenden Körpers geht dieser nur auf, sobald sich der Fahrer oder Beifahrer ein wenig bewegt. „Ich empfehle deshalb einen Gurtschneider für alle Fälle“, so Dobesch. Was der Überschlag-Trainer für absoluten Humbug hält: „Wenn ihr Fahrzeug im Wasser ist, warten sie ja nicht ab, bis der Wagen geflutet ist und sie angeblich die Türen öffnen können– das funktioniert nicht.“ Sein Ratschlag: „Verlassen sie das Auto so schnell wie nur möglich, solange es noch nicht untergegangen ist. Schlagen sie die hinteren Scheiben ein und dann raus mit ihnen.“ Übrigens: Beide Feuerwehren suchen Nachwuchs. Weitere Informationen dazu gibt es bei den jeweiligen Wehren.

Richard Lorenz

