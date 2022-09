Für Johannes Becher ist das Freisinger Direktmandat das erklärte Ziel

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Eine Blume für die Kandidaten: Joana Bayraktar (Listenkandidatin Landtag), MdL Johannes Becher (Direktkandidat Landtag), Sabine Bock (Direktkandidatin Bezirkstag) und Andreas Hauner (Listenkandidat Bezirkstag). © Lehmann

Johannes Becher ist wieder grüner Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Diesmal will er das Direktmandat gewinnen.

Freising – Für die Grünen im Landkreis Freising hat der Wahlkampf für die Landtags- und Bezirkstagswahl in einem Jahr ab sofort begonnen. Am Donnerstag hat man das Quartett der Kandidaten nominiert. Das „größte Ziel“ der Grünen hat dabei Wahlleiter Thorsten Klenke formuliert: „Wir wollen das Direktmandat für den Landtag gewinnen.“ Der Mann, auf den man da setzt, heißt Johannes Becher. Der Landtagsabgeordnete erhielt 100 Prozent der Stimmen – 57 von 57. Es herrschte optimistische Stimmung im Hofbrauhauskeller, wo sich die Kreis-Grünen zur Kandidatenkür versammelt hatten.

Die wichtigste Nominierung stand am Beginn: Dass der seit 2018 amtierende Landtagsabgeordnete Johannes Becher abermals auf Stimmenfang gehen soll, war alles andere als eine Überraschung. Eine kleine Überraschung war es allerdings, dass der 34-Jährige ganz explizit „nicht draufhauen“ wollte. Er erlebe derzeit eine Politik mit sehr vielen Krisen und ebenso vielen gegenseitigen Schuldzuweisungen – ein Politikstil, den er am Donnerstag eben nicht pflegen wollte.

Die Richtung steht fest: Erneuerbare Energien, und zwar zu 100 Prozent

Er und seine Partei stünden dafür, Lösungen für die Probleme aufzuzeigen. Da brauche es „Mut und Entschlossenheit, die Ideen umzusetzen.“ Das Gute sei, dass man die Richtung ja kenne: Man müsse auf 100 Prozent erneuerbare Energien setzen, die Potenziale der Photovoltaik und Windkraft auch im Landkreis nutzen, um „uns unabhängig zu machen von Putin und Konsorten“. Das sei „die Vision der Zukunft“. Weitere Themen, die Becher auch in der kommenden Legislaturperiode anpacken und weiter verfolgen will, sind die Startbahn und die soziale Gerechtigkeit.

Er werde weiter dafür kämpfen, dass das Baurecht für die Startbahn aufgehoben werde: „Wir brauchen kein Moratorium. Wir brauchen nicht weniger als eine Beerdigung.“ Was soziale Gerechtigkeit angehe, beginne die schon bei den Allerkleinsten. Becher wolle da nicht experimentieren, sondern in die Fachkräfte investieren. Die Grünen seien „die Kraft der Menschlichkeit“, es gehe darum, denen zu helfen, die Hilfe brauchen - zum Beispiel den Ukraine-Flüchtlingen. Die hätten es mit keinem Satz verdient, diffamiert zu werden, spielte Becher auf die Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz über „Sozialtourismus“ an. Fazit: Politik und Maximilianeum - „das ist meine Leidenschaft, meine Passion“.

Listenkandidatin ist Joana Bayraktar (26)

Ebenfalls 100 Prozent der Stimmen erhielt die Listenkandidatin der Kreis-Grünen: Die heißt Joana Bayraktar, ist 26 Jahre jung und seit 2020 sowohl Stadträtin in Freising als auch Kreisrätin. Eigentlich, so sagte sie in ihrer Bewerbungsrede, sei es jetzt Zeit, gemeinsam und konstruktiv an den Problemen und Krisen zu arbeiten. Die CSU verfolge allerdings „knallharte Klientelpolitik“. Sie wolle mit ihrer Kandidatur vor allem dafür sorgen, dass Johannes Becher wieder in den Landtag einziehe, denn der sei „der absolut großartige Mensch für diesen Job“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zu einer Kampfabstimmung kam es bei der Nominierung der Direktkandidatin für den Bezirkstag: Susanne Ackstaller (56), Grünen-Gemeinderätin aus Kirchdorf, Werbe- und Wirtschaftstexterin sowie Blogerin, konnte sich dabei allerdings nicht gegen Sabine Bock durchsetzen: Bock, pädagogische Leiterin des Zentrums der Familie in Freising, sei in dieser Funktion eh schon „mit dem Bezirk verbandelt“, wie sie sagte, wisse um die Belange und Anliegen der Klientel. Ihr Credo: „Wir brauchen eine Arbeitsmarktpolitik, die familienorientiert ist, nicht eine arbeitsmarktorientierte Familienpolitik“. Bock konnte 41 Stimmen auf sich vereinen, auf Ackstaller entfielen 17 Stimmen.

Listenkandidat der Grünen für den Bezirkstag ist der 20-jährige Andreas Hauner aus Zolling, der Politikwissenschaft studiert, Schatzmeister bei der Grünen Jugend ist und den jungen Menschen eine Stimme im Bezirkstag verschaffen will.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.