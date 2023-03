Für Schulprojekte im Landkreis Freising gab es einige Zuschüsse und Förderungen

Von: Andreas Beschorner

Fördergelder und Zuschüsse gab es für einige Schulprojekte im Landkreis Freising. © Monika Skolimowska

Über Förderungen und Zuschüsse für Schulprojekte können sich der Landkreis Freising und die Gemeinden freuen. Der Schulausschuss ließ sich jüngst das Zahlenwerk vorlegen.

Freising – Landkreise und Gemeinden freuen sich, wenn sie für ihre Projekte Förderungen und Zuschüsse bekommen. Wie viel Geld da für den Bereich Schulen in die Kasse des Landkreises geflossen ist, wollte der Schulausschuss des Landkreises wissen. Jetzt gab es die Antworten von der Verwaltung.

Zuschüsse aus dem Finanzausgleich

Da waren zunächst all die Projekte, für die man aus dem Finanzausgleichsgesetz Zuschüsse erhält: Erweiterungen und Neubauten, Generalsanierungen und Umbauten, außerdem für den Ausbau von Ganztagesangeboten. Dabei – das ist wichtig – gilt die jeweilige Förderquote (abhängig von der Leistungsfähigkeit des Landkreises, in Freising derzeit rund 38 Prozent) nur für die zuwendungsfähigen Kosten.

Das bedeutete, dass man für das 37,5 Millionen Euro teure Projekt des Neubaus der Realschule Freising II in den Guten Ängern eine Fördersumme von 8,59 Millionen Euro erhielt, weil nur 23,27 Millionen Euro zuwendungsfähige Kosten waren.

Was die Erweiterung der Realschule in Au betrifft, erhielt man 2,355 Millionen Euro vom Freistaat – nämlich 38,3 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 5,84 Millionen Euro. Insgesamt hat die Maßnahme knapp elf Millionen Euro gekostet.

Generalsanierung und Umbauten

Dann waren da noch all die Generalsanierungen und Umbauten der vergangenen Jahre und der Gegenwart: Für die Generalsanierung der Realschule Au (Gesamtkosten 9,05 Millionen Euro) bekam man 2,33 Millionen auf das Landkreis-Konto überwiesen Für die 7,45 Millionen Euro teure Sanierung der Camerloher-Turnhalle flossen 1,69 Millionen in den Landkreis. Über 540 000 Euro Zuschuss konnte man sich bei der 1,7 Millionen Euro teuren Sanierung der Turnhalle am Moosburger Gymnasium freuen. Rund sechs Millionen Euro kommen vom Freistaat für die auf 17,67 Millionen Euro geschätzte Generalsanierung der Karl-Meichelbeck-Realschule und mit 5,67 Millionen Euro Förderung kann man für die Generalsanierung der Wirtschaftsschule rechnen, die 16 Millionen Euro verschlingen dürfte. Umbauten für die Ganztagesbetreuung in der Karl-Meichelbeck-Realschule, in der Moosburger und in der Echinger Realschule haben zusammen 1,2 Millionen Euro gekostet, 325 000 Euro an Zuschüssen sind dafür geflossen.

Zudem standen da noch all die Förderungen und Zuschüsse, die der Landkreis im Lauf der vergangenen Jahre für Glasfaseranschlüsse, für die Ausstattung digitaler Klassenzimmer, aus Sonderbudgets für Leihgeräte, für digitale Infrastruktur und auch aus den Förderprogrammen zur Luftqualität (Messgeräte und Luftfilter) erhalten hat – eine ganz lange Liste.

