Finanzielle Unterstützung leicht gemacht: Tierschutzverein stellt moderne Homepage-Erweiterung vor

Sie lenken die Geschicke des Vereins künftig: (v. l.) Joseph Popp (1. Vorsitzender, Hildegard Wälde (2. Vorsitzende), Melanie Schönberger (3. Vorsitzende) und Michael Alt (Schriftführer). © Lehmann

Für eine moderne Homepage-Erweiterung hat sich der Tierschutzverein Freising entschieden. Nun können die Tierfreunde niederschwellig, also etwa via PayPal, den Verein finanziell unterstützen.

Freising – Der Wirtschaftsprüfer des Tierschutzvereins Freising, Andreas Huber, fand bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Hofbräuhauskeller deutliche Worte: „Ein Tierheim ist halt immer ein Defizitgeschäft.“ Und gerade weil der Verein stark von Spenden abhängig ist, um die hohen Jahreskosten überhaupt decken zu können, hat sich Vorstand Joseph Popp für eine moderne Homepage-Erweiterung entschieden, durch die Tierfreunde niederschwellig, also etwa via PayPal, den Verein unterstützen können. Das Ungewöhnliche: Auf der Spendenseite wird auch ganz offen das Thema Testament angesprochen.

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des Tierschutzvereins gibt es eine weitere Homepage des Vereins, die sozusagen an der Hauptseite angebunden ist, aber separat unter www.spend-tieren.de aufrufbar ist. Der Grund: eine einfachere Handhabung für Spendenwillige und Unentschlossene. Das Besondere und zugleich äußerst ungewöhnliche: Auf der Seite wird auch darauf hingewiesen, wie man auch nach dem Tod den Tieren noch helfen kann – und zwar entweder durch ein Vermächtnis oder durch eine Erbschaft als Erblasser. Zwar war auch auf der „alten“ Seite ein Hinweis darauf zu finden, aber eben halt nicht so prominent im Vordergrund.

Den Hintergrund formulierte Popp so: „Wenn wir weiterbauen wollen, brauchen wir eigentlich Erbschaften.“ Die Rechnung ist nämlich relativ einfach: Es fehlen noch rund 1,5 Millionen Euro, um das Tierheim mit Betriebsgebäude fertigstellen zu können. Aus eigener Kraft kann das Geld nicht akquiriert werden, wie Popp weiter erklärte.

Als Beispiel legte er eine Zahl auf den Tisch, die alles andere als niedrig ist: „Wir haben alleine 70 000 Euro Tierarztkosten pro Jahr.“ Insgesamt belaufen sich die jährlichen Kosten des Tierheims laut dem Kassenprüfer sogar auf rund 360 000 Euro. Und auch hier ist der Grund ein einfacher: Die Zahl der Tiere nehme zu, wie auch die Auffälligkeiten bei etwa Hunden.

Um überhaupt in der neuen Quarantäne-Station arbeiten zu können, haben sich inzwischen sechs Mitarbeiter auch gegen Tollwut impfen lassen. „Ich kann es nicht oft genug sagen“, so Popp, „aber ich danke allen meinen Mitarbeitern sehr für ihr großes Engagement.“

„Das ist Lea“: Die neugewählte 3. Vorsitzende des Tierschutzvereins, Melanie Schönberger, hatte ein Mardermädchen zur Hauptversammlung mitgebracht. © Lehmann

Was sich auch verändern wird: Die Vorstandschaft wird nicht mehr aus zwei Personen bestehen, sondern zukünftig aus drei. Popps Erklärung: „Ich bin jetzt seit 15 Jahren Vorstand und 68 Jahre alt. Ich werde ja auch nicht jünger.“ Weil die Geschäftsordnung deshalb eh geändert werden musste, wurde auch an anderer Stelle nachjustiert, nämlich in puncto Amtszeit. Statt alle zwei Jahre neu zu wählen, stimmten die anwesenden 27 Wahlberechtigten im Hofbräuhauskeller zügig für eine Abänderung auf vier Jahre.

Nach der zügigen Neuwahl war dann auch klar, wer demnächst die Geschicke des Vereins lenken wird: Popp als erster Vorsitzender, Hildegard Wälde als zweite und Melanie Schönberger als dritte Vorsitzende. Dabei ist Schönberger ein alter Hase beim Verein, sie ist nämlich auch die Leiterin des Kleintierhauses.

Die Vorstellung ihrer Person fiel aber relativ kurz aus, weil ihre Begleitung ziemlichen Kohldampf hatte – und zwar auf Katzenmilch. „Das ist Lea“, erklärte Schönberger dem FT und streichelte dabei den Steinmarder wach. Ein Landwirt hatte den Marder aufgefunden und das Tier zu ihr gebracht. Aktuell ist Lea vier Wochen alt und muss alle drei Stunden, Tag wie Nacht, gefüttert werden – anfänglich mit Katzenaufzuchtmilch, danach mit Katzenfutter. Nach einiger Zeit soll Lea dann wieder in die Freiheit entlassen werden.

Neben dem Steinmarder wurden übrigens im vergangenen Jahr folgende Tiere im Tierheim beherbergt: 68 Hunde, 179 Katzen, 198 Kleintiere, 39 Vögel und 22 Wasser- und Landschildkröten.

Was bei der Versammlung aber auch klar wurde: Ohne derart engagierte Mitarbeiter, die ihr ganzes Herzblut in die Arbeit stecken, wäre so eine umfangreiche Betreuung von so vielen Tieren gar nicht möglich.



Richard Lorenz

