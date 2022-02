Risse in Vöttinger Häusern - und Funkstille in der Stadtverwaltung Freising

Von: Helmut Hobmaier

Lärm und Erschütterungen haben die Vöttinger Anlieger der Westtangente jahrelang aushalten müssen. Beim Bau des Tunnels sind aber auch an einigen Häusern Schäden entstanden – die noch nicht behoben sind. © Archivfoto: Gleixner

Die Westtangente Freising ist längst eröffnet. Doch die Hausbesitzer warten noch immer auf die Behebung der Schäden.

Freising – Seit einigen Wochen rollt der Verkehr über die Westtangente und durch den Vöttinger Tunnel. Für viele leidgeprüfte Vöttinger Anwohner ist damit auch die Bauphase endlich Vergangenheit. Immer noch präsent aber sind Schäden an einigen Häusern, die beim Tunnelbau entstanden sind.

Hans Wagner etwa wohnt an einem „Tunnel-Hotspot“, wie er sagt. Durch Erschütterungen und Grundwasserabsenkungen seien zahlreiche vertikale und horizontale Risse an den Hauswänden entstanden. Noch ist nichts repariert oder saniert – was Wagner ärgert. Seit einem Jahr hat er von der Stadt Freising nichts mehr gehört. „Hauptsache, der Verkehr rollt“, lautet sein verbitterter Kommentar zur Tangenteneröffnung. Die Anwohner aber blieben auf ihren Schäden sitzen. Das sei keineswegs der Fall, erklärt dazu Rathaus-Sprecherin Christl Steinhart. Die Schadensdaten seien aber noch nicht komplett ausgewertet.

Anwohner: „Es wirdnichts unternommen“

Der Vöttinger Hausbesitzer Hans Wagner war von dem Mammutprojekt Westtangente unmittelbar betroffen. Er musste Brunnenbohrungen oder einen eingeschränkten Zugang zu seinem Grundstück hinnehmen, wie er berichtet. Wie bei allen betroffenen Anwohnern habe es mehrere Besichtigungen – sogenannte Beweissicherungstermine – gegeben, um die entstehenden Schäden zu dokumentieren. Insgesamt sieben dieser Beweissicherungstermine gab es zwischen 2015 und 2021 an Wagners Haus, das unmittelbar am Tunnelportal steht. Wagner: „Hierbei wurden viele vertikale und horizontale Risse an Außen- und Innenwänden, die durch Grundwasserabsenkungen und Erschütterungen während der Bauzeit entstanden sind, dokumentiert.“

Seit dem letzten Termin im März 2021 allerdings herrsche Funkstille. Vonseiten der Stadt gebe es „keinerlei Informationen über das weitere Vorgehen und Maßnahmen zum Umgang mit den Schäden an den Häusern“. Er sieht die Stadt als „Verursacherin“ der Schäden in der Pflicht und möchte sein Haus wieder in dem Zustand sehen wie vor dem Tangentenbau. „Leider wird hierzu jedoch nichts unternommen.“

Stadt: Verfahren nochnicht abgeschlossen

Die Vöttinger Anwohner seien keineswegs in Vergessenheit geraten, betont auf Anfrage Rathaus-Sprecherin Christl Steinhart. „Die Stadt hat das gesamte Projekt für eine bestmögliche Transparenz schließlich von Anfang an mit einem enorm aufwendigen Beweissicherungsverfahren begleitet. Der Endspurt zur definitiven Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der Westtangente, aber auch manche coronabedingten Auflagen mögen den Eindruck erweckt haben, die Austausch mit den Anliegern und Anliegerinnen stagniere – Fakt ist aber, dass in einigen Fällen noch Unterlagen ausstehen und die zwischen 2014 und 2021 erfassten Daten noch durch die beauftragte Firma ausgewertet werden müssen.“

Erst nach Beendigung dieser Arbeiten könne eine „abschließende Einschätzung“ für die einzelnen Fälle abgegeben werden. Steinhart: „Schäden werden über eine Versicherung abgewickelt, die ihrerseits mit Gutachtern arbeitet und dazu die oben genannten. Unterlagen benötigt.“

Zahlreiche solcher Risse sind an dem Haus von Hans Wagner durch den Bau der Westtangente entstanden. Der Vöttinger fürchtet, dass Anwohner wie er auf den Schäden sitzen bleiben. Die Auswertung des Beweissicherungsverfahrens aber sei noch nicht abgeschlossen, erklärt die Stadtverwaltung – und bittet um Geduld. © Foto: Lehmann