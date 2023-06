Die Freien Wähler Freising stellen sich vor Hubert Aiwanger: „Nichts grob Beleidigendes gesagt“

Teilen

Einer fehlte: Als (vorne v. l.) FW-Vorsitzender Daniel Beck sowie die Stadträte Robert Weller und Richard Grimm über „ihren“ Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger diskutierten, konnte MdL Benno Zierer nicht dabei sein. Der war im Landtag, um gegen die von den Grünen geforderte Entlassung des Ministers zu stimmen. © Lehmann

Die Freien Wähler Freising verteidigen in ihrer Hauptversammlung Hubert Aiwanger und attestieren der CSU Angst vor dem Minister.

Freising – So eine Jahreshauptversammlung bei den Freien Wählern (FW) Freising e.V. hat es wohl auch noch nie gegeben – nämlich eine mit einem dringlich eingeschobenen Diskussionsthema. Weil der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Demonstration in Erding gegen die „Heizungsideologie“ höchst umstrittene Äußerungen von sich gegeben hatte, bestand auch im Nebenzimmer vom Lerner-Wirt durchaus Redebedarf bei der Partei-Basis.

Zierer war im Landtag

Wie dringlich eine Diskussion nötig war, zeigte auch der Abwesenheitsgrund von Benno Zierer, MdL. Der war nämlich zur gleichen Zeit im Landtag, um gegen das Dringlichkeitsbegehren der Grünen zu stimmen, die Aiwanger entlassen sehen wollen.

Was der Vereinsvorsitzende Daniel Beck gleich mal wissen wollte: „Wer von euch ist überhaupt in Erding dabei gewesen?“ Das Ergebnis der Kurzumfrage bei den zehn anwesenden Mitgliedern war durchaus überraschend: Nur einer der Anwesenden hatte sich wohl auf den Weg gemacht, allerdings sei verkehrstechnisch in Erding kein Weiterkommen mehr möglich gewesen. Was allerdings unisono imponierte: die Zahl der Demonstranten.

Längst Zeit geworden

Woran Aiwangers Auftritt ihn erinnert habe, formulierte Wolfgang Schnell so: „Das war wie beim Strauß, der damals gesagt hat, dass sich der Saustall ändern muss.“ Stadträtin Johanna Hiergeist monierte zwar, dass die Wortwahl vielleicht nicht glücklich gewesen sei. Allerdings sei es ihrer Meinung nach längst Zeit geworden, dass die Bevölkerung zeige, dass diese sich nicht alles gefallen lassen werde. „Das Gesetz wäre einfach durchgelaufen, wenn keiner aufgestanden wäre“, so die Befürchtung von Hiergeist.

Danach, so Hiergeists Angst, wäre sicherlich „noch mehr“ gekommen. „Aiwanger hat nichts grob Beleidigendes gesagt“, so die Einschätzung von Robert Weller, der den Angriff auf den Wirtschaftsminister mit einer „Neiddebatte“ erklärte. Aiwanger habe laut Weller halt in jüngster Zeit „viel Land beackert“ und „viel geschafft“, was einigen Leuten, darunter auch der CSU, schlichtweg „Angst“ machen würde. Was Weller zugeben musste: Aiwangers Äußerung in puncto „Demokratie zurückholen“ sei im falschen Zusammenhang gefallen, allerdings sei das laut Weller schlichtweg der Nervosität des Wirtschaftsministers geschuldet gewesen.

Während Beck klar äußerte, dass er Aiwangers „Sprache“ bei so einer Demo „nicht benutzt hätte“, gab es durchaus kernige Zwischenmeldungen von den Anwesenden, wie etwa in Richtung Grüne: „Die werden immer frecher, die Kameraden!“ oder eher ungewöhnliche Erklärungsversuche wie: „Es heißt immer, der Aiwanger fischt am rechten Rand der AfD – aber er nimmt ihnen ja die Wähler weg, das ist ja gut – und wird jetzt dafür gescholten!“

Nicht alles auf die Grünen schieben

Was hingegen Norbert Feldmaier schon noch loswerden wollte: „Es war lange klar, dass Gas und Öl knapp werden wird.“ An der aktuell umstrittenen Heizthematik sei seiner Meinung schon auch die vergangene Regierung schuld, weshalb man eben halt nicht „alles auf die Grünen schieben darf“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Fasst man das Meinungsbild des Freisinger Vereins zusammen: Aiwangers Auftritt wird weitgehend als nicht tragisch bewertet, vielmehr als positiv, wenngleich vielleicht mit einigen sprachlichen Ausrutschern. „Es gibt halt verschiedene Meinungen zu diesem Thema“, so Beck abschließend.

Die Jahreshauptversammlung selbst verlief dann relativ zügig, da keine Neuwahl ins Haus stand und die Rückschau auch eher bescheiden ausfiel. Was abschließend noch länger dauerte, waren die Berichte von Weller und Richard Grimm aus dem Stadtrat – unter anderem über die angespannte Haushaltslage von Freising, die Sanierung des Asamgebäudes und die Umgestaltung des Bahnhofsquartiers.

Nach rund zwei Stunden schloss Beck dann die Versammlung. Neuigkeiten über das Dringlichkeitsbegehren der Grünen gab es zu diesem Zeitpunkt beim Lerner-Wirt freilich noch nicht. Richard Lorenz